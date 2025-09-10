Después de casi 10 años de relación, el Chino Darín y Úrsula Corberó anunciaron que serán padres por primera vez y desataron una ola de emoción entre sus seguidores. El embarazo también llenó de alegría a Ricardo Darín, que espera a su primer nieto mientras la pareja disfruta de este momento íntimo y muy esperado en sus vidas.
¡BEBÉ A BORDO!
Úrsula Corberó y el Chino Darín serán padres y las redes explotan de amor
El Chino Darín y Úrsula Corberó compartieron su felicidad por el bebé que esperan juntos. Ricardo Darín también celebró emocionado la llegada del primer nieto.
Un amor que crece: el embarazo de Úrsula Corberó y el Chino Darín
Úrsula Corberó eligió su cuenta de Instagram (@ursulolita, con 19,6 millones de seguidores) para revelar su embarazo con la frase "Esto no es AI", acompañada de una imagen donde se la ve arrodillada sobre un sillón blanco, con un vestido que deja entrever su incipiente pancita. La publicación superó los 100 mil "likes" en cuestión de minutos y recibió cientos de comentarios de seguidores de todo el mundo.
Su pareja, Ricardo Mario Darín, alias el Chino Darín, compartió la publicación en sus historias de Instagram, sumándole emojis de corazones y caritas felices, mostrando públicamente su emoción. La madre del actor, Florencia Bas, también celebró con un mensaje emotivo: "¡Me explota el corazón de alegría y amor! ¡Los amo con mi vida a los tres! ¡Qué locura hermosa, qué lindos, qué ansiedad! Felicidades para ustedes y para mí jajajaa! Lo bella que estás Úrsula".
El vínculo entre la pareja se remonta a 2016, cuando coincidieron en el rodaje de la serie española La embajada. Desde entonces, lograron mantener una relación estable, con un equilibrio de personalidades: él más aventurero, ella más contemplativa. Su secreto, como ellos mismos contaron en varias entrevistas, está en el respeto y la libertad dentro de la relación, manteniendo los proyectos y los tiempos personales pero reconectando siempre para compartir lo que más valoran: estar juntos.
Felicitaciones de todo el mundo y celebración en la familia Darín
El anuncio generó repercusión inmediata entre colegas y figuras del espectáculo. Entre las felicitaciones de España destacaron Penélope Cruz, Camila Cabello y compañeros de La Casa de Papel, como Pedro Alonso y Esther Acebo. En Argentina, recibieron mensajes de Dolores Fonzi, Jimena Barón, Sofía Morandi y Calu Rivero, ex de Darín, quien escribió: "Wow que gran momento están por vivir. Felicidades @ursulolita y @chinodarin".
Más allá de la emoción, este embarazo será el primer nieto de Ricardo Darín, cuya trayectoria y reconocimiento internacional le suman un contexto simbólico al anuncio. La pareja vive en Vila de Gràcia, Barcelona, en un departamento con estilo minimalista y valor aproximado de 400.000 euros, que incluye techos altos, molduras clásicas y una decoración contemporánea fiel a su estilo.
Con carreras exitosas en cine, teatro y televisión, Darín y Corberó logran que la noticia se sienta auténtica y cercana, dejando en evidencia que se trata de un momento de vida que van a disfrutar con su entorno más cercano y con la complicidad de años de historia juntos.
