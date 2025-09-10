Úrsula Corberó y el Chino Darín serán padres y las redes explotan de amor

El vínculo entre la pareja se remonta a 2016, cuando coincidieron en el rodaje de la serie española La embajada. Desde entonces, lograron mantener una relación estable, con un equilibrio de personalidades: él más aventurero, ella más contemplativa. Su secreto, como ellos mismos contaron en varias entrevistas, está en el respeto y la libertad dentro de la relación, manteniendo los proyectos y los tiempos personales pero reconectando siempre para compartir lo que más valoran: estar juntos.

Felicitaciones de todo el mundo y celebración en la familia Darín

El anuncio generó repercusión inmediata entre colegas y figuras del espectáculo. Entre las felicitaciones de España destacaron Penélope Cruz, Camila Cabello y compañeros de La Casa de Papel, como Pedro Alonso y Esther Acebo. En Argentina, recibieron mensajes de Dolores Fonzi, Jimena Barón, Sofía Morandi y Calu Rivero, ex de Darín, quien escribió: "Wow que gran momento están por vivir. Felicidades @ursulolita y @chinodarin".

image Famosos y colegas de España y Argentina enviaron mensajes de felicitaciones. La pareja, que vive en Barcelona, consolida su historia de amor y prepara la llegada del primer nieto de Ricardo Darín.

Más allá de la emoción, este embarazo será el primer nieto de Ricardo Darín, cuya trayectoria y reconocimiento internacional le suman un contexto simbólico al anuncio. La pareja vive en Vila de Gràcia, Barcelona, en un departamento con estilo minimalista y valor aproximado de 400.000 euros, que incluye techos altos, molduras clásicas y una decoración contemporánea fiel a su estilo.

Con carreras exitosas en cine, teatro y televisión, Darín y Corberó logran que la noticia se sienta auténtica y cercana, dejando en evidencia que se trata de un momento de vida que van a disfrutar con su entorno más cercano y con la complicidad de años de historia juntos.

