Cuándo y cómo se disputará el repechaje al Mundial 2026

Los clasificados al repechaje son, de momento, Bolivia y Nueva Calcedonia.

Cuándo y cómo se disputará el repechaje para el Mundial 2026

Hasta la Copa del Mundo de Qatar 2022, el repechaje se resolvía con un ida y vuelta entre el quinto clasificado de Conmebol y el segundo clasificado de Oceanía en sus Eliminatorias. Con la ampliación a 48 seleccionados para el próximo torneo, ahora el Torneo Clasificatorio se desarrollará con seis participantes en una sede única.

Respecto al formato de la repesca, una vez que los seis clasificados estén definidos, se sabrá fehacientemente a quien enfrentará cada seleccionado. Lo concreto es que los dos mejores ubicados en el ranking FIFA de los seis participantes participarán directamente desde semifinales, mientras que los cuatro seleccionados con peor puesto en dicho ranking participarán de un partido previo, en un formato calcado del antiguo Mundial de Clubes.

Bolivia se encuentra en el ranking 78°, por lo que corren con chances de ingresar directamente desde las semifinales. Nueva Caledonia aparece en el puesto 152, así que será uno de los seleccionados que disputará la primera ronda.

Cuándo se juega el Repechaje de cara al Mundial 2026

La fecha establecida para el repechaje será, como es costumbre, en la última fecha FIFA previa al Mundial: en marzo. La ventana del 23 al 31 de marzo del 2026 albergará la definición de los dos clasificados a la Copa del Mundo mediante el Torneo Clasificatorio, tal como se nombró al certamen. Cabe destacar que todos los partidos del repechaje se jugarán en México, una de las tres sedes del Mundial. Más concretamente, en Monterrey y Guadalajara.

