Marcelo Tinelli emerge nuevamente desde las cenizas. El mítico conductor, quien parecía haber quedado relegado al olvido televisivo tras el cierre de múltiples oportunidades en los canales tradicionales, encuentra ahora una luz al final del túnel que podría devolverlo al centro de la escena argentina. Sin embargo, esta vez las reglas del juego cambiaron drásticamente.
"ESTÁ MUY CERCA"
El regreso de Marcelo Tinelli que nadie pidió: Qué canal asumirá el riesgo
Pampito Perello Aciar encendió el rumor que todos comentan. ¿Marcelo Tinelli estaría cerca de regresar a la pantalla? ¿A qué canal?
La industria televisiva nacional conoce perfectamente los altibajos de quienes alguna vez dominaron los ratings con puño de hierro. En el caso del creador de "ShowMatch", las últimas temporadas habían demostrado que su fórmula mágica necesitaba una renovación urgente, algo que los canales no estaban dispuestos a apostar durante este período. No obstante, las circunstancias actuales parecen haber modificado el tablero de manera inesperada.
Después de confirmar su participación en el universo del streaming Carnaval, surgió una información que sacudió los cimientos del espectáculo porteño. La revelación llegó de la mano del programa "Puro Show", (El Trece) donde Sebastián Pampito Perelló Aciar desató una bomba informativa en medio de un enfrentamiento directo con el presentador.
"No es una bomba de pasillo. Es algo que está sucediendo, después veremos si se concreta o no. Tengo muy buenas fuentes", alertó el periodista.
¿Marcelo Tinelli vuelve a la pantalla chica?
El panorama se volvió aún más intrigante cuando el propio Pampito decidió inyectar una dosis de humor a la situación. Con la ironía característica de quien conoce los entramados del medio, bromeó sobre las consecuencias de esta posible incorporación: "Nos van a rajar a todos. ¿Por qué no me avisaron antes? Que ayer di un móvil para 'Los Profesionales de Siempre', donde lo destruí".
Matías Vázquez, sumándose al torrente de información, aportó: "La info que yo tengo es que sería una vez por semana. Él mismo conduciendo, y sería algo al estilo de lo que fue 'El ritmo de la noche'".
"Estarían a la cabeza humoristas y sería un programa que podría llegar a salir los domingos, analizando un poquito la tele", añadió Vázquez, delineando un concepto que combinaría el análisis televisivo con el entretenimiento, una fórmula que podría resultar explosiva en manos del experimentado conductor.
La estrategia detrás de esta movida encuentra su justificación en un vacío concreto que El Trece necesita llenar urgentemente. Pampito no dudó en señalar este aspecto fundamental: "Recordemos que en este canal quedó una vacante muy importante, que es el horario que tenía Jorge Lanata. Al canal le iba muy bien en ese horario, tenía mucho rating y nadie terminó de ocupar ese lugar".
La negociación, sin embargo, permanece en territorio incierto. "Está muy cerca, falta la firma, pero si todo sigue como ahora sería un hecho", expresó Pampito, sugiriendo que estamos ante las puertas de un anuncio totalmente inesperado.
