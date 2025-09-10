El regreso de Marcelo Tinelli que nadie pidió: Qué canal asumirá el riesgo

Matías Vázquez, sumándose al torrente de información, aportó: "La info que yo tengo es que sería una vez por semana. Él mismo conduciendo, y sería algo al estilo de lo que fue 'El ritmo de la noche'".

"Estarían a la cabeza humoristas y sería un programa que podría llegar a salir los domingos, analizando un poquito la tele", añadió Vázquez, delineando un concepto que combinaría el análisis televisivo con el entretenimiento, una fórmula que podría resultar explosiva en manos del experimentado conductor.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PampitoOk/status/1965921060869779829?t=ZLO1YkF6-QlnN0e4EfcrUw&s=03&partner=&hide_thread=false Marcelo Tinelli vuelve a El Trece? El mal timing que tengo #PuroShow pic.twitter.com/iJV5H57lQ6 — Pampito (@PampitoOk) September 10, 2025

La estrategia detrás de esta movida encuentra su justificación en un vacío concreto que El Trece necesita llenar urgentemente. Pampito no dudó en señalar este aspecto fundamental: "Recordemos que en este canal quedó una vacante muy importante, que es el horario que tenía Jorge Lanata. Al canal le iba muy bien en ese horario, tenía mucho rating y nadie terminó de ocupar ese lugar".

La negociación, sin embargo, permanece en territorio incierto. "Está muy cerca, falta la firma, pero si todo sigue como ahora sería un hecho", expresó Pampito, sugiriendo que estamos ante las puertas de un anuncio totalmente inesperado.

--------------------------

Más contenido en Urgente24

Paraguay y Mercado Pago: El cambio que beneficia a los compradores

La nueva miniserie de 6 capítulos que todos terminan en un día

Banco entrega hasta $18.000.000: Qué hacer para obtenerlos

El pedido de Nahir Galarza que indignó a las redes sociales: "Basta de darle..."