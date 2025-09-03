Marcelo Tinelli y Mario Pergolini sorprendieron a todos al cruzarse e intercambiar palabras en la fiesta de Clarín. Ambos siempre tuvieron sus diferencias y descontentos. A pesar de este amigable ida y vuelta, la ironía del exconductor del Bailando al hablar del dueño de Vorterix fue letal.
CRUCE DE TITANES
El dardo de Marcelo Tinelli a Mario Pergolini que no pasó desapercibido: "Preguntale a él"
Mario Pergolini y Marcelo Tinelli se reencontraron en la fiesta de Clarín y tras ese cruce, el exconductor del Bailando le tiró algunos palitos al de Vorterix.
Tinelli fue consultado por los noteros sobre la posibilidad de ir al programa de Mario Pergolini en El Trece. Cabe recordar que este último bastardeó a la televisión y afirmó que la misma "estaba muerta". Sin embargo, volvió con un late night e invitados bastante picantes.
Marcelo Tinelli y su dardo envenenado a Mario Pergolini
"Banquémoslo a Mario que un día dijo 'la televisión está muerta' y hoy está haciendo televisión. ¡Vamos! No digo que la revivió, porque tampoco digamos 'la revivió', pero está bien, lo está haciendo", dijo Tinelli con cierto tono irónico ante los micrófonos.
Ante la consulta de si iría al programa de Pergolini, este sembró la duda: "No, no tuve invitación, pero no sé si iría. La verdad que no sé". Los noteros rápidamente repreguntaron el porqué no iría pero Tinelli fue más rápido: "¿Yo dije que no? Dije no sé si iría, pero no dije no iría".
Eso no fue todo, porque Tinelli se refirió a la frase letal de Pergolini sobre la televisión: "No tengo idea de las críticas, lo vi bien a él. Preguntale a él, yo no dije 'la televisión está muerta'. La televisión está más viva que nunca en todo el mundo", soltó el expresidente de San Lorenzo.
