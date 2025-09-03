El dardo de Marcelo Tinelli a Mario Pergolini que no pasó desapercibido: "Preguntale a él"

Eso no fue todo, porque Tinelli se refirió a la frase letal de Pergolini sobre la televisión: "No tengo idea de las críticas, lo vi bien a él. Preguntale a él, yo no dije 'la televisión está muerta'. La televisión está más viva que nunca en todo el mundo", soltó el expresidente de San Lorenzo.

------------------------------

Otras lecturas de Urgente24:

Lali Espósito cuestionó el "morbo" que provocó la condena a Cristina Kirchner

Natalia Oreiro dejó en claro que está en las antípodas de Guillermo Francella

Peter Lanzani lamentó que lo tilden de "sucio" y "linyera" por su apariencia

"El tiempo dirá": Beto Casella fulminó a Tamara Pettinato a pura ironía