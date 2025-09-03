Durante la presentación de la película "La mujer de la fila", su protagonista Natalia Oreiro no evitó opinar de los polémicos dichos de Guillermo Francella al respecto del cine argentino que rápidamente generó un candente debate. Sin entrar en conflictos, la actriz dejó en claro que está en las antípodas de su colega.
"NUESTRO CINE ES NUESTRA HISTORIA"
Natalia Oreiro dejó en claro que está en las antípodas de Guillermo Francella
La actriz Natalia Oreiro habló de cara al lanzamiento de su nueva película "La mujer de la fila" y en diálogo con la prensa se diferenció de su colega.
"En lo personal por supuesto que creo que hay que hacer cine de todo tipo de género, no creo que el éxito de una película radique en la cantidad de espectadores que vayan a verla. Siendo una actriz popular, me encanta hacer películas masivas y que la gente vaya al cine y que se identifique y que se ría", expresó la uruguya.
Y luego agregó: "Nuestro cine es nuestra historia". Asimismo confesó que le tiene aprecio al actor y que tiene pendiente ver el filme "Homo Argentum". "Yo creo que reducir un hecho artístico a una corriente política es muy simple. Yo abogo por la diversidad de proyectos, de opioniones, creo que pueden convivir. Han existido siempre. Estamos en un momento difícil no solamente en nuestra industria", manifestó.
Por otro lado, reconoció que no solo la industria audiovisual está golpeada y pidió dejar a un lado las discrepancias políticas. "Sería egoísta creer que somos los únicos que tenemos un momento complicado. El país lo está, el mundo lo está. Pero creo que hay que seguir haciendo cosas y creo que por el contrario de intentar separar un público del otro, es hacer cosas que a la gente la emocione y la haga conectar. Necesitamos conectar y el cine nos conecta con eso. Contarle a una persona cómo tiene que ver una película y cómo tiene que pensar para ver determinado cine me parece que es subestimar al público", indicó.
Natalia Oreiro apuntó contra el gobierno de Javier Milei
Es preciso recordar que hace algunos días Natalia Oreiro también habló sobre la polémica instalada por Guillermo Francella y aprovechó para apuntar contra el Gobierno.
"En muchos sentidos me siento una privilegiada. En el trabajo, bueno, por tenerlo dentro del cine. La industria está pasando por momentos muy duros como muchos otros sectores de la sociedad y la verdad es que esta es una película grande, es una película que tiene mucho apoyo privado pero necesitamos que las películas independientes de nuevos directores, óperas primas, sucedan", comenzó diciendo al lanzar implícitamente algunos dardos hacia el oficialismo.
Además, la artista continuó: "Nosotros somos lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos. Y en esa cadena es que somos una sociedad que necesita tener en el cine el arte, su propia idiosincrasia. O sea que se nutre también de lo de afuera y visceversa. Porque si no tenés tu historia contada es difícil identificarse".
"Yo creo que hay que resistir y hay que hacer. Hay que seguir haciendo, confío en encontrar la manera, en encontrar la forma de poder filmar", añadió posteriormente y aseguró que sin financiamiento estatal "es imposible". "Hay que unirnos y que suceda porque sino nos ganan, eh. Y no nos tienen que ganar", expresó.
