Natalia Oreiro dejó en claro que está en las antípodas de Guillermo Francella

Natalia Oreiro apuntó contra el gobierno de Javier Milei

Es preciso recordar que hace algunos días Natalia Oreiro también habló sobre la polémica instalada por Guillermo Francella y aprovechó para apuntar contra el Gobierno.

"En muchos sentidos me siento una privilegiada. En el trabajo, bueno, por tenerlo dentro del cine. La industria está pasando por momentos muy duros como muchos otros sectores de la sociedad y la verdad es que esta es una película grande, es una película que tiene mucho apoyo privado pero necesitamos que las películas independientes de nuevos directores, óperas primas, sucedan", comenzó diciendo al lanzar implícitamente algunos dardos hacia el oficialismo.

Además, la artista continuó: "Nosotros somos lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos. Y en esa cadena es que somos una sociedad que necesita tener en el cine el arte, su propia idiosincrasia. O sea que se nutre también de lo de afuera y visceversa. Porque si no tenés tu historia contada es difícil identificarse".

"Yo creo que hay que resistir y hay que hacer. Hay que seguir haciendo, confío en encontrar la manera, en encontrar la forma de poder filmar", añadió posteriormente y aseguró que sin financiamiento estatal "es imposible". "Hay que unirnos y que suceda porque sino nos ganan, eh. Y no nos tienen que ganar", expresó.

