"Hay que resistir": La firme defensa de Natalia Oreiro al cine independiente

Natalia Oreiro bancó a las nuevas generaciones de artistas

Por otro lado, en la nota que se emitió mediante la pantalla de El Trece, Natalia Oreiro bancó a las nuevas generaciones de artistas que son referentes para los más jovenes y que hay recibido ataques desde la política como por ejemplo son los casos de Lali Espósito y Dillom.

"Yo creo que lo mejor que podemos tener es la diversidad. Y la diversidad de gusto, de música y de opioniones", señaló.

Y añadió: "Me parece que lo que nos pasa a veces es escuchar lo diferente y siempre que escuches algo diferente primero lo vas a atacar porque te resistís a que algo cambie o no te gusta. Pero vivimos adentro de un algortimo que solo nos manda lo que nos gusta entonces es difícil que te aparezca algo distinto y disruptivo".

"Yo creo que todos tenemos derechos de expresarnos con respeto y recibir el mismo respeto y escucha del otro lado", añadió más tarde.

-----------------------------

