urgente24
OCIO Natalia Oreiro > cine > Guillermo Francella

EN LA VEREDA OPUESTA DE GUILLERMO FRANCELLA

"Hay que resistir": La firme defensa de Natalia Oreiro al cine independiente

La actriz Natalia Oreiro habló de cara al lanzamiento de su nueva película y no dejó dudas sobre su posicionamiento sobre el desfinancimiento de la cultura.

29 de agosto de 2025 - 08:57
Hay que resistir: La rotunda defensa de Natalia Oreiro al cine independiente.

"Hay que resistir": La rotunda defensa de Natalia Oreiro al cine independiente.

Foto: Instagram @nataliaoreirosoy 29/08/2025

"En muchos sentidos me siento una privilegiada. En el trabajo, bueno, por tenerlo dentro del cine. La industria está pasando por momentos muy duros como muchos otros sectores de la sociedad y la verdad es que esta es una película grande, es una película que tiene mucho apoyo privado pero necesitamos que las películas independientes de nuevos directores, óperas primas, sucedan", comenzó diciendo lanzando implícitamente algunos dardos al gobierno de Javier Milei.

Seguir leyendo


Asimismo, la artista uruguaya continuó: "Nosotros somos lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos. Y en esa cadena es que somos una sociedad que necesita tener en el cine el arte, su propia idiosincrasia. O sea que se nutre también de lo de afuera y visceversa. Porque si no tenés tu historia contada es difícil identificarse".

"Yo creo que hay que resistir y hay que hacer. Hay que seguir haciendo, confío en encontrar la manera, en encontrar la forma de poder filmar", añadió posteriormente y aseguró que sin financiamiento estatal "es imposible". "Hay que unirnos y que suceda porque sino nos ganan, eh. Y no nos tienen que ganar", deslizó picante.

Natalia Oreiro bancó a las nuevas generaciones de artistas

Por otro lado, en la nota que se emitió mediante la pantalla de El Trece, Natalia Oreiro bancó a las nuevas generaciones de artistas que son referentes para los más jovenes y que hay recibido ataques desde la política como por ejemplo son los casos de Lali Espósito y Dillom.

"Yo creo que lo mejor que podemos tener es la diversidad. Y la diversidad de gusto, de música y de opioniones", señaló.

Y añadió: "Me parece que lo que nos pasa a veces es escuchar lo diferente y siempre que escuches algo diferente primero lo vas a atacar porque te resistís a que algo cambie o no te gusta. Pero vivimos adentro de un algortimo que solo nos manda lo que nos gusta entonces es difícil que te aparezca algo distinto y disruptivo".

"Yo creo que todos tenemos derechos de expresarnos con respeto y recibir el mismo respeto y escucha del otro lado", añadió más tarde.

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

La estafa que circula vía Mercado Pago y nadie sabe cómo detenerla

Fiebre por este outlet de Adidas que nadie quiere perderse

La salida de Nancy Pazos no conmueve a nadie en Telefe: "La única irremplazable es..."

Mega oferta de camperas causa furor entre los compradores

La fórmula de Vélez para recuperar cenizas de River: "Los hicimos sentir importantes"

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES