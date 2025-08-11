Gerardo Romano fulminó Javier Milei: "Misógino, sádico y violento"

Serie y teatro: Gerardo Romano, a sus 79 años, no para

Es preciso recordar que Gerardo Romano formó parte de El Marginal, la exitosa tira que comenzó en la TV Pública y posteriormente se ubicó entre las más vistas de Netflix.

En esta ocasión, volverá a interpretar a Sergio Antín pero en En el barro, el spin off de la aclama serie que se centrará en el vínculo entre las presidiarias de una cárcel de mujeres y los códigos que se tejen en ese ecosistema opresivo.

Asimismo, a su vez está pronto a estrenar la obra "El secreto" que protagonizará junto a Ana María Picchio, Rodrigo Noya y Gabriela Sari y de esta manera combinará por un lado la violencia y el drama y por el otro la comedia y las carcajadas.

“Esta comedia tiene una precisión matemática, uno se da cuenta de eso cuando tiene que estudiar la letra. Es más fácil un concepto abstracto, pero, en este tipo de obras, con rasgos de vodevil, hay una exactitud que no se puede borrar, todo lo que sea improvisación y repentización le resta”, dijo al respecto en diálogo con La Nación.

