Es de público conocimiento que Gerardo Romano se ubica en las antípodas de Javier Mileiy en esta ocasión entrevistado por Puro show el actor aprovechó para cargar duramente contra el Gobierno al hablar en defensa de los actores como también así de los jubilados y discapacitados.
SIN MEDIAS TINTAS
Gerardo Romano fulminó Javier Milei: "Misógino, sádico y violento"
El actor Gerardo Romano habló sin tapujos sobre el Presidente y aprovechó apoyar tanto a sus colegas como también así a los jubilados y discapacitados.
"No hay cine pero es una trageida para los actores y para los que no son actores", comenzó explicando para rápidamente destacar la importancia del Estado: "Ahora pareciera que los libertarios quieren que no haya Estado, salvo para agarrar licitaciones de vigilancia del Banco Nación y ser más Menem que nunca", expresó trazando un paralelismo con el menemismo.
Asimismo, luego apuntó contra el violento estilo del Presidente que demuestra a diario tanto en sus discursos repletos de insultos como también así vía redes sociales y consideró: "Me parece que estamos en manos de alguien de temer".
"Milei está probado ante los ojos de todos que es misógino, sádico y violento. Y homofóbico", remató el reconocido artista al ser consultado de los enfrentamientos que protagonizó el líder libertario con Lali Espósito y María Becerra, entre otras.
Serie y teatro: Gerardo Romano, a sus 79 años, no para
Es preciso recordar que Gerardo Romano formó parte de El Marginal, la exitosa tira que comenzó en la TV Pública y posteriormente se ubicó entre las más vistas de Netflix.
En esta ocasión, volverá a interpretar a Sergio Antín pero en En el barro, el spin off de la aclama serie que se centrará en el vínculo entre las presidiarias de una cárcel de mujeres y los códigos que se tejen en ese ecosistema opresivo.
Asimismo, a su vez está pronto a estrenar la obra "El secreto" que protagonizará junto a Ana María Picchio, Rodrigo Noya y Gabriela Sari y de esta manera combinará por un lado la violencia y el drama y por el otro la comedia y las carcajadas.
“Esta comedia tiene una precisión matemática, uno se da cuenta de eso cuando tiene que estudiar la letra. Es más fácil un concepto abstracto, pero, en este tipo de obras, con rasgos de vodevil, hay una exactitud que no se puede borrar, todo lo que sea improvisación y repentización le resta”, dijo al respecto en diálogo con La Nación.
