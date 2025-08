"Habla de una época": La reflexión de Lali Espósito tras sufrir una amenaza de bomba

Roberto Piazza puso en duda la amenaza de bomba que sufrió Lali Espósito

Durante una entrevista que dio para TN, el disñador de moda Roberto Piazza dijo que no le creyó a Lali Espósitotras la amenaza de bomba en San Juan.

"Yo también puedo llamar desde mi casa antes de venir a tu programa y decir 'hay una amenaza de bomba con Franco'", expresó molesto en diálogo con el periodista Franco Merculiari quien se quedó sorprendido con su descreimiento.

Posteriormente, sin pelos en la lengua, arremetió: "Me tiene las pelotas por el piso ya, al plato". Y no se quedó con eso: "Que Lali Espósito fue una corrupta y que le han pagado fortunas para hacer eso que está haciendo, eso es una tenacidad".

El analista político Marcos Novaro intentó explicarle que en todo caso la artista le cobró por sus servicios al Estado y que eso no implica un delito, el invitado volvió a la carga dejando en claro que no tenía intención de apaciguar las aguas: "No me gusta para nada".

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

La miniserie de 6 capítulos en la que todos son sospechosos

Telefe metió tijera pero las redes viralizaron la pelea que no salió en La Voz Argentina 2025

La estafa en Gmail en la que no paran de caer usuarios

Este espacio de Buenos Aires es gratis y está repleto de juegos

El pueblo que es un paraíso natural en Argentina y el turismo no lo sabe