Fátima Florez disparó contra su expareja y no descartó reconciliarse con Javier Milei

Embed - Fátima Florez responde a Norberto y habla sobre Milei Fátima Florez responde a Norberto y habla sobre Milei">



En esta ocasión, quien rompió el silencio fue la reconocida artista y no desmintió la versión lanzada por el comunicador: "Se hablan tantas cosas. Vieron chicos cómo es. Yo no sé de dónde salen esas cosas. De verdad. No sé de dónde salen pero nada, me lo tomo súper bien y súper tranquila". Asimismo, no descartó la posibilidad de una reconciliación con el mandatario nacional.