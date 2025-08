Mila Yankelevich: Revelan dato que daría un giro en la investigación

image

El dato sobre el capitán de la barcaza que podría ser clave para la investigación

El periodista especializado en policiales, Martín Candalaft, aseguró: "El capitán que manejaba el remolcador que empujaba la barcaza, no tenía licencia para conducir este tipo de naves”. Y detalló: “Cuando tienen menos de 26 pies (7,92 metros), no se necesita que el capitán cuente con una licencia para conducir. Si la tiene, mejor. Si no la tiene, no la requieren”.