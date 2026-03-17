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Denuncias de "tumbas"en el rancho de Jeffry Epstein

Aparecen fotos de posibles "restos de tumbas" dentro de Zorro Ranch, antes propiedad de Jeffrey Epstein

17 de marzo de 2026 - 23:11
Jeffrey Epstein, fallecido en la cárcel donde permanecía detenido

Jeffrey Epstein, fallecido en la cárcel donde permanecía detenido

Un nuevo capítulo sacude el caso del financista caído en desgracia Jeffrey Epstein: un informante asegura haber encontrado supuestas “parcelas tipo tumba” en su antiguo rancho de Nuevo México. Las imágenes, enviadas a legisladores, ya están bajo análisis oficial, aunque no fueron verificadas de manera independiente.

Pista explosiva y dudas abiertas

El denunciante (identidad en reserva) afirmó haber ingresado ilegalmente en 2020 al Zorro Ranch, propiedad de Epstein. Allí, según relató en un correo enviado a legisladores estatales, encontró múltiples áreas que “habían sido desenterradas”, lo que lo llevó a especular con la posible remoción de cuerpos.

Legisladores en alerta

La legisladora demócrata Andrea Romero, quien encabeza una comisión bipartidaria que investiga las actividades de Epstein en el estado, derivó el material a las autoridades judiciales. Desde el Departamento de Justicia local confirmaron que la pista “está siendo investigada”. Sin embargo, Romero evitó validar la denuncia; sin embargo, consideró

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Obtendremos detalles sobre la veracidad de cualquier afirmación a medida que avance la investigación. Obtendremos detalles sobre la veracidad de cualquier afirmación a medida que avance la investigación.

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Foto suelo del rancho, con restos a investigar

Foto suelo del rancho, con restos a investigar

Elementos inquietantes

Además de las supuestas “parcelas”, el informante aportó imágenes de:

  • Una estructura esférica blanca dentro del predio

  • El interior de esa estructura, donde habría un desfibrilador.

  • Una estatua de apariencia africana

En un pasaje llamativo del correo, el denunciante sugirió la posible realización de “rituales”, aunque no presentó pruebas concretas que respalden esa afirmación.

Antecedentes

El escándalo cobra mayor dimensión porque no se trata de la primera denuncia. En 2019, un correo anónimo señaló que dos jóvenes extranjeras habrían sido enterradas en las inmediaciones del rancho, presuntamente por orden de Epstein y su expareja Ghislaine Maxwell.

Ese mismo informante ofrecía entonces videos comprometedores a cambio de criptomonedas, lo que generó sospechas sobre la credibilidad del testimonio.

Investigación reabierta

El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, ordenó reabrir la investigación sobre el rancho tras la aparición de nuevos documentos y denuncias no verificadas.

De hecho, las autoridades comenzaron a registrar el predio con una consigna clara: seguir “los hechos dondequiera que conduzcan”.

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Zorro Ranch, fue propiedad de Jeffrey Epstein [Archivo: Rebecca Noble/Reuters]

Zorro Ranch, fue propiedad de Jeffrey Epstein [Archivo: Rebecca Noble/Reuters]

Historial oscuro

Epstein fue propietario del rancho desde 1993 hasta su muerte en 2019, ocurrida en una cárcel de Manhattan y oficialmente catalogada como suicidio. Enfrentaba cargos por tráfico sexual de menores y podía recibir hasta 45 años de prisión.

Aunque nunca fue imputado en Nuevo México, casi una docena de denunciantes aseguraron haber sido abusadas en esa propiedad.

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