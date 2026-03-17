Denuncias de "tumbas"en el rancho de Jeffry Epstein

Una estructura esférica blanca dentro del predio

El interior de esa estructura, donde habría un desfibrilador.

Una estatua de apariencia africana

En un pasaje llamativo del correo, el denunciante sugirió la posible realización de “rituales”, aunque no presentó pruebas concretas que respalden esa afirmación.

Antecedentes

El escándalo cobra mayor dimensión porque no se trata de la primera denuncia. En 2019, un correo anónimo señaló que dos jóvenes extranjeras habrían sido enterradas en las inmediaciones del rancho, presuntamente por orden de Epstein y su expareja Ghislaine Maxwell.

Ese mismo informante ofrecía entonces videos comprometedores a cambio de criptomonedas, lo que generó sospechas sobre la credibilidad del testimonio.

Investigación reabierta

El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, ordenó reabrir la investigación sobre el rancho tras la aparición de nuevos documentos y denuncias no verificadas.

De hecho, las autoridades comenzaron a registrar el predio con una consigna clara: seguir “los hechos dondequiera que conduzcan”.

image Zorro Ranch, fue propiedad de Jeffrey Epstein [Archivo: Rebecca Noble/Reuters]

Historial oscuro

Epstein fue propietario del rancho desde 1993 hasta su muerte en 2019, ocurrida en una cárcel de Manhattan y oficialmente catalogada como suicidio. Enfrentaba cargos por tráfico sexual de menores y podía recibir hasta 45 años de prisión.

Aunque nunca fue imputado en Nuevo México, casi una docena de denunciantes aseguraron haber sido abusadas en esa propiedad.

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