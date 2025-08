Emitir o No Emitir, esa es la cuestión: Dicen que Javier Milei no hace lo que dice

Live Blog Post

¿Cuánto cuesta una guerra interminable? Nada es gratis

La estrategia de guerra múltiple y sin final que despliega Benjamin Netanyahu tiene un costo fiscal extraordinario para Israel, que puede provocar un intenso ajuste fiscal próximo e inclusive un incremento de la presión tributaria. Hasta la fecha, Israel tenía una economía muy ordenada y equilibrada. El nuevo escenario luce complejo.

Esto es lo que surge de la lectura de un informe del diario Haaretz. Algunos datos que le dan consistencia a la hipótesis:

"(...) La Operación Carros de Gedeón desplegó 5 divisiones de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en Gaza. Su costo estimado, de 25.000 millones de shekels (US$ 7.300 millones), se debió en parte a la movilización a gran escala de reservistas.

Además, las estimaciones de las FDI, según lo establecido en el presupuesto estatal original para 2025, se basaban en mantener un promedio de 50.000 reservistas. Sin embargo, como resultado de la operación, esa cifra se ha duplicado hasta aproximadamente 100.000.

El costo de desplegar 50.000 reservistas se estima en 2.000 millones de shekels al mes (aproximadamente US$ 590 millones). Como resultado, el costo adicional del llamado a filas ampliado durante la operación prácticamente duplicó esa cantidad, superando el presupuesto en 2.000 millones de shekels por cada mes de la campaña de Gaza. Esta cifra no incluye el costo de la Operación León Ascendente, de 12 días de duración, en Irán, que se estima en 22.000 millones de shekels adicionales (US$ 6.500 millones).

Este no es el único daño. El tsunami diplomático desatado por los informes de hambruna provenientes de Gaza está generando costos aún mayores, en particular, la erosión de las alianzas académicas y empresariales. Estas repercusiones podrían agravarse y persistir, especialmente si persiste el estancamiento en las negociaciones sobre los rehenes y los esfuerzos para poner fin a la guerra, y si las Fuerzas de Defensa de Israel intensifican sus operaciones militares en Gaza. (…)".