¿Estalla la olla? Arde el sector de biocombustibles y amenaza y denuncia al Gobierno

Los precios de los biocombustibles

Los empresarios advirtieron que, si el Estado no corrige de inmediato la metodología de fijación de precios, será directamente responsable de una crisis sectorial. Esta crisis podría derivar en suspensiones, despidos masivos y un mayor costo fiscal por la necesidad de importar más gasoil.

"Es insólito que se castigue a la industria nacional que permite ahorrar divisas", expresaron en la carta.

Desde mediados de 2023, las plantas productoras de biodiesel en todo el país vienen alertando sobre una creciente distorsión entre el precio que establece Energía para el corte obligatorio con gasoil y el valor que deberían recibir según la fórmula oficial vigente que se usa para determinar el precio.

Esta discrepancia no sólo comprometió la rentabilidad del sector, sino que también generó preocupación en toda la cadena de suministro de combustibles.

Actualmente, el biodiesel representa el 7,5% de la mezcla obligatoria que debe contener el gasoil que se comercializa en las estaciones de servicio, conforme a lo dispuesto por la Ley 27.640. Este porcentaje permite reducir la dependencia de combustibles fósiles importados y fomenta la creación de empleo a nivel local. Sin embargo, si las plantas continúan operando con márgenes negativos, la producción se volverá insostenible y las consecuencias se reflejarán de inmediato en los surtidores.

La suba del dólar y la baja de las retenciones combinadas determinaron un aumento significativo del aceite de soja. Este pasó de valer $980.000 por tonelada hace 30 días a más de $1.150.000 por tonelada ahora. Dado que el aceite de soja representa el 80% del costo de elaboración de biodiesel las pymes del sector denuncian que en agosto no podrán producir de no efectuarse una corrección en el precio de venta.

"El Gobierno mantiene pisado el precio del biodiesel y obliga a las plantas a trabajar a pérdida hace una año. Pero ahora el descalce es tan grande que las plantas se ven obligadas a parar, lo que naturalmente va a generar desabastecimiento en el mercado", indicó Martelli.

Un mercado dividido y una amenaza para las pymes

A partir de la Ley 26.093 de biocombustibles, el esquema e comercialización y distribución se dividió en dos: El mercado interno para las pymes y el externo para las grandes aceiteras. Pero por la crisis en el sector externo producto de los aranceles que impuso USA hubo una caída de las exportaciones, y por ello las grandes aceiteras, nucleadas en Carbio quieren entrar en el mercado interno.

"Así piden libre mercado interno, pero si entran, automáticamente se funden todas las pymes", advirtió Martelli. "Nosotros planteamos que entre Carbio pero no sobre el cupo actual sino sobre un aumento del cupo":

Pero el Gobierno tiene una política anti biocombustibles. Hay un nuevo proyecto que va a en el sentido de mantener el corte actual y abrirlo a la competencia a grandes y chicas. Con lo cual se manda a la quiebra a las pymes y entrega el negocio a las grandes cerealeras, como Cargill, Cofco y Dreyfus

