También Qatar sabe que Europa es extorsionable (la cuna de Occidente es un flan)

Todo esto es inverosimil: Europa necesita gas natural y petróleo que, en parte, le compraba a Rusia. Sin embargo, promovió y respaldó el golpe de Estado de 2014 en Ucrania, contra Rusia. Luego alentó a Volodymyr Zelensky al enfrentamiento con Vladimir Putin haciéndole 2 promesas que no cumplió: el ingreso a la UE y el acceso a la OTAN. Además, suministró armamento y entrenamiento a Ucrania para batallar contra Rusia. Entonces tuvo que buscarse nuevo proveedor de gas natural. Y descubrió que el GNL (gas natural licuado) es mucho más caro que el que llega por gasoducto. Todavía no se entiende qué quiso hacer Europa. Lo cierto es que así ingresaron como proveedores USA y Qatar, a quien a la vez hizo la vida imposible antes y durante el Mundial de Fútbol 2022 por la supuesta mano de obra esclava, etc. Ahora la Union Europea tiene problemas más formales con Qatar. Insólito.