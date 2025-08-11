En el último tiempo, Gabriel Anello se convirtió en uno de los periodistas más críticos de la gestión de Juan Román Riquelme en Boca Juniors(muchas veces cruzando límites). En ese contexto, Cholo Sotile y Federico Bulos, ambos periodistas de ESPN, se retiraron del programa que conduce Anello.
Qué pasó entre Federico Bulos, Cholo Sotile y Gabriel Anello (¿por Riquelme?)
El periodista de Mitre y Canal 9 estuvo en el centro de la polémica por algunos comentarios fuera de lugar acerca del mandatario del club de la Ribera. ¿Tendrá algo que ver en la salida de los de ESPN?
Gabriel Anello, Boca y Juan Román Riquelme
Gabriel Anello es un periodista afín al gobierno de Javier Milei, y eso lo ubica políticamente en la vereda opuesta a Juan Román Riquelme dentro del universo Boca Juniors.
En el último tiempo, se volvió viral por sus fuertes críticas al presidente del club de la Ribera, e incluso por comentarios que muchos consideraron (con justa razón) como desagradables.
Ya venía siendo muy duro con Riquelme, pero todo escaló cuando, en su programa de Radio Mitre, dijo: "a los negros se los llama negros, a los marrones se los llama marrones y a los ignorantes se los llama ignorantes. Todo eso es un cúmulo de Riquelme."
Tras el repudio generalizado, intentó disculparse de manera poco convincente: "claramente me extralimité. No es una excusa, pero no me sentía bien y me tendría que haber ido."
Pese a esa polémica, Anello continuó con sus críticas a Riquelme, aunque con menor repercusión, quizás por evitar nuevas frases ofensivas.
Federico Bulos y Cholo Sotile de ESPN
Tanto Federico Bulos como Cholo Sotile son dos fijas de ESPN F90 que conduce Pollo Vignolo y en el último tiempo llamó la atención su ausencia en Mitre con Anello.
El conductor de Mitre contestó preguntas vía Instagram y ante la ausencia de los dos de ESPN contestó que no están más con él porque "se fueron a otra radio".
Además, aclaró: "tenían complicaciones de venir a la noche y creo que estaban incómodos por mi crítica a Riquelme y yo no cambio mi manera por nada ni nadie".
Completó, respecto a su programa: "creo que la mesa es más homogénea y más participativa".
Bulos y Sotile no serían los dos primeros en irse de un programa de Gabriel Anello.
Por ejemplo, en medio de la polémica por los dichos del conductor contra Riquelme, Ezquiel Sosa de TyC Sports, tuiteó: "l o que dijo ayer es lo que piensa realmente. No está arrepentido de nada. El pedido de disculpas es una farsa montada por pedido de superiores. Lo padecí un par de años. De lo peor que conocí. No tiene un solo aspecto positivo para rescatar. Resta a la humanidad.".
Habrá que ver si Bulos y Sotile se expresan respecto a su salida, pero es cuanto menos llamativo que ambos no estén más (teniendo en cuenta que justo los dos están en el mismo programa de ESPN).
