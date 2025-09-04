Mientras tiembla Marcelo Moretti por una posible acefalía en San Lorenzo de Almagro, volvió a mencionarse el nombre de Matías Lammens (ex presidente de la institución de Boedo), y aseguran que se está preparando para regresar a la política del Ciclón.
OTRA QUE TINELLI
Dicen que Matías Lammens se está preparando para volver a San Lorenzo
Si bien no se expresó directamente como Marcelo Tinelli, aseguran que Matías Lammens quiere volver a jugar políticamente en San Lorenzo.
Esta misma semana, Marcelo Tinelli, con quien compartió fórmula, también manifestó su intención de ayudar al Cuervo, que claramente atraviesa uno de los peores momentos institucionales de su historia.
Matías Lammens, otra que Marcelo Tinelli
Hace apenas unos días, Marcelo Tinelli anunció que tiene la intención de meterse nuevamente en la política de San Lorenzo de Almagro.
. “No sé si candidato, pero viendo tanto caos institucional en el club, quiero ayudar al club de alguna manera”, expresó en su Instagram la histórica figura de medios.
Luego, cerró anunciando: "Voy a volver muy pronto a San Lorenzo, más pronto de lo que algunos esperan".
Matías Lammens, su compañero de formula en 2013 y 2016, también tendría pensado volver a la política del club de Boedo.
El periodista Gonzalo Orellano en CEF de AZZ, aseguró: "Matías Lammens está armándose políticamente. Yo creo que en cualquier momento también vuelve a la política de San Lorenzo".
Es relevante mencionar, que si bien sus primeros años de gestión tuvieron buenos resultados deportivos, luego empezó el deterioro institucional que llevó a lo que pasa hoy en día en el Cuervo.
Lammens, impulsó su carrera política a nivel nacional en su paso por San Lorenzo y Tinelli, fue de licencia en licencia, no destinándole el tiempo que requería el club de Boedo.
Pero, ¿qué pasará en San Lorenzo?
Existen dos opciones para que Marcelo Tinelli o Matías Lammens vuelvan a participar en la política de San Lorenzo de Almagro.
Una posibilidad es a través de un gobierno de transición; la otra, que a raíz de esta situación se convoquen elecciones anticipadas y se postulen para algún cargo.
Ambas opciones dependen de lo mismo: que se produzca una acefalía dirigencial. Para que esto ocurra, la Comisión Directiva debe quedar con 10 integrantes.
Actualmente, los 14 miembros de la CD son: Marcelo Moretti, Julio Lopardo, Andrés Terzano, Leandro Goroyesky, Carina Farías, Alejandro Tamer, Mateo Sagardoy, Soledad Boufflet, Leonardo Virardi, Belén Lugones, Pablo García Lago, Néstor Ortigoza, Christian Evangelista y Sergio Costantino.
Los suplentes que podrían asumir son Alan Navarro y Emiliano Rodríguez.
En otras palabras, deben seguir produciéndose renuncias para alcanzar la acefalía dirigencial. Serán días determinantes, sobre todo por el rol de Pablo García Lago y del bloque del vicepresidente 2°, Andrés Terzano, que cuenta con cuatro integrantes.
En el último tiempo, el fútbol en CASLA pasó a un segundo plano y todo indica que en las próximas semanas, lo de Damían Ayude y sus jugadores, seguirá tapado por lo que pase a nivel político.
