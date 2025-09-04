Dicen que Matías Lammens se está preparando para volver a San Lorenzo

Luego, cerró anunciando: "Voy a volver muy pronto a San Lorenzo, más pronto de lo que algunos esperan".

Matías Lammens, su compañero de formula en 2013 y 2016, también tendría pensado volver a la política del club de Boedo.

El periodista Gonzalo Orellano en CEF de AZZ, aseguró: "Matías Lammens está armándose políticamente. Yo creo que en cualquier momento también vuelve a la política de San Lorenzo".

Es relevante mencionar, que si bien sus primeros años de gestión tuvieron buenos resultados deportivos, luego empezó el deterioro institucional que llevó a lo que pasa hoy en día en el Cuervo.

image

Lammens, impulsó su carrera política a nivel nacional en su paso por San Lorenzo y Tinelli, fue de licencia en licencia, no destinándole el tiempo que requería el club de Boedo.

Pero, ¿qué pasará en San Lorenzo?

Existen dos opciones para que Marcelo Tinelli o Matías Lammens vuelvan a participar en la política de San Lorenzo de Almagro.

Una posibilidad es a través de un gobierno de transición; la otra, que a raíz de esta situación se convoquen elecciones anticipadas y se postulen para algún cargo.

Ambas opciones dependen de lo mismo: que se produzca una acefalía dirigencial. Para que esto ocurra, la Comisión Directiva debe quedar con 10 integrantes.

Actualmente, los 14 miembros de la CD son: Marcelo Moretti, Julio Lopardo, Andrés Terzano, Leandro Goroyesky, Carina Farías, Alejandro Tamer, Mateo Sagardoy, Soledad Boufflet, Leonardo Virardi, Belén Lugones, Pablo García Lago, Néstor Ortigoza, Christian Evangelista y Sergio Costantino.

image

Los suplentes que podrían asumir son Alan Navarro y Emiliano Rodríguez.

En otras palabras, deben seguir produciéndose renuncias para alcanzar la acefalía dirigencial. Serán días determinantes, sobre todo por el rol de Pablo García Lago y del bloque del vicepresidente 2°, Andrés Terzano, que cuenta con cuatro integrantes.

En el último tiempo, el fútbol en CASLA pasó a un segundo plano y todo indica que en las próximas semanas, lo de Damían Ayude y sus jugadores, seguirá tapado por lo que pase a nivel político.

