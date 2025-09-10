El mundo de la política conservadora y la sátira televisiva colisionaron de manera épica cuando South Park estrenó el episodio "Got a Nut" el 6 de agosto de 2025, donde el icónico Eric Cartman decidió imitar despiadadamente al activista y fundador de Turning Point USA, Charlie Kirk.
ANTES DEL DISPARO
El día que South Park destrozó a Charlie Kirk (el influencer asesinado frente a 2.000 personas)
El controvertido activista conservador Charlie Kirk fue parodiado por Eric Cartman en South Park, pero su reacción sorprendió a todos.
Quizás te interese leer: Horror en Utah: Disparo mortal sobre aliado de Donald Trump
Cuando la imitación se vuelve arte en South Park
La parodia no fue sutil. Cartman adoptó el peinado característico de Kirk y recreó sus intercambios acalorados con estudiantes en campus universitarios, transformando al personaje animado en una versión exagerada del controvertido podcaster. Lo que nadie esperaba era la reacción del propio Kirk, quien lejos de molestarse, abrazo la burla como si fuera un galardón.
El episodio llevó la sátira más allá de una simple parodia. Cartman visitó campus universitarios ofreciendo "debates" abiertos, adoptando no solo el peinado sino también las maneras características de Kirk. La historia culminó con una competencia entre Cartman y Clyde Donovan, quien lanzó su propio podcast imitando el estilo agresivo del activista conservador.
Los creadores de South Park, Trey Parker y Matt Stone, no escatimaron en detalles. El episodio terminó con la entrega del ficticio "Charlie Kirk Award for Young Masterdebaters" (Premio Charlie Kirk para Jóvenes Maestros del Debate), una burla directa que muchos interpretaron como una crítica feroz a los métodos de debate del activista.
La reacción que nadie vio venir
Mientras la mayoría de las figuras públicas se esconderían tras ser objeto de semejante escarnio televisivo, Kirk sorprendió a todos con su respuesta. El activista describió la parodia como "hilarante" en un TikTok que publicó, llegando incluso a cambiar temporalmente su foto de perfil por una imagen de Cartman imitándolo.
Sin embargo, la historia tiene un lado más complejo. Cuando Kirk grabó su reacción al episodio, él y su equipo editaron estratégicamente la línea donde Cartman admitía que sus debates eran manipulados mediante edición selectiva, mostrando que tal vez la "insignia de honor" no era tan cómoda como aparentaba.
La trayectoria de Kirk desde sus inicios como activista hasta convertirse en una de las voces más polarizantes del conservadurismo estadounidense ilustra cómo las nuevas plataformas digitales moldean el discurso político actual. Su podcast, The Charlie Kirk Show, alcanza millones de descargas diarias y genera debates intensos sobre migración, política progresista y el rol del cristianismo en Estados Unidos.
Un final trágico
Lamentablemente, esta historia que mezcló humor y política tuvo un desenlace dramático. Esta tarde del 10 de septiembre, Charlie Kirk fue víctima de un ataque con arma de fuego durante un evento en una universidad de Utah, generando conmoción tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo.
La ironía es amarga: el mismo hombre que celebró ser satirizado por sus métodos controversiales de debate perdió la vida en circunstancias violentas, recordándonos que detrás de las parodias y las polémicas mediáticas siempre existe una persona real.
--------------------------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
La nueva miniserie de 6 capítulos que todos terminan en un día
Banco entrega hasta $18.000.000: Qué hacer para obtenerlos
La película de 1 hora y 40 que es furor por su misterio
El pedido de Nahir Galarza que indignó a las redes sociales: "Basta de darle..."