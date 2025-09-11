"No podemos desordenar la macro" explicó el ministro Lisandro Catalán al referirse a un posible triple veto presidencial al financiamiento universitario, la distribución automática de los Adelantos del Tesoro de la Nación y el presupuesto para hospitales pediátricos.
El ministro de Interior anticipó que se vetaría la Ley de ATN impulsada por las provincias
“Las leyes que se aprobaron en el Congreso no establecen de dónde salen los recursos ” sostuvo en LN+ Lisandro Catalán, flamante ministro del Interior.
El ex vicejefe de gabinete y mano derecha de Guillermo Francos sostuvo que los gobernadores Ricardo Quintela y Axel Kicillof por "sus malas administraciones y políticas públicas" no estarían en condiciones de criticar las políticas de la Casa Rosada.
Consultado por Luis Majul en LN+ sobre la derrota electoral del 7 de septiembre en provincia de Buenos Aires indicó:
"El reciente éxito del peronismo en las elecciones debe ser considerado en el contexto y teniendo en cuenta un sistema electoral" anticuado que beneficia a quienes están gobernando.
Con respecto al posible "diálogo político", expresó:
"El gobierno está abierto al diálogo con los gobernadores y buscará soluciones inmediatas a sus problemas".
Se estima que la llegada de recursos del Banco Interamericano de Desarrollo por US$ 1.000 millones podría ser destinado a obras en el interior de Argentina.
Hay tiempo para el veto hasta el 11/9
El presidente de la Nación, Javier Milei, tiene ese plazo para vetar las leyes de Emergencia pediátrica, financiamiento universitario y reparto de Aportes del Tesoro Nacional aprobadas por el Congreso.
-La ley universitaria propone actualizar partidas presupuestarias por inflación acumulada 2023-2024 y recomposición salarial docente desde diciembre de 2023 con actualizaciones mensuales por Índice de Precios al Consumidor.
-La emergencia pediátrica (Ley Garrahan) implicaría un gasto adicional de $65.573 millones entre julio-diciembre.
-La de los ATN establece que se repartirían automáticamente como fondos coparticipables diarios.
El federalismo según el manual libertario
"La Casa Rosada promueve un federalismo donde las provincias manejen su propio destino sin la carga de un Estado nacional sobredimensionado".
Según el ministro Catalán, "se buscarán acuerdos políticos con otros sectores y también trabajar en conjunto con el partido de Mauricio Macri tras lograr la inclusión de sus dirigentes en las listas electorales de La Libertad Avanza".
Reiteró que Balcarce 50 se mostrará de "puertas abiertas" para quienes apoyen el proceso político actual.
De todas formas, aclaró que "La Libertad Avanza será la que liderará este movimiento".