Elon Musk promete que el cohete más gigantesco de la historia estará listo en 2026

image Esta innovación podría reducir drásticamente los costos de acceso al espacio y abrir nuevas posibilidades para la exploración espacial comercial.

Segun Bloomberg, el objetivo de SpaceX es demostrar la reutilización completa del sistema para 2026, lo que significaría capturar tanto el propulsor como la nave espacial después de cada misión.

La empresa de Musk ya logró revolucionar la industria con sus cohetes Falcon 9 reutilizables, pero el Starship representa un desafío completamente diferente debido a su tamaño masivo y capacidad de carga. El cohete está diseñado no solo para misiones orbitales, sino también para futuros viajes a Marte, objetivo final del visionario empresario.

Más allá del espacio: conectividad móvil desde las estrellas

Además de los avances en el Starship, Musk también respondió preguntas sobre los planes de SpaceX para usar satélites Starlink en el servicio de telefonía móvil. Esta iniciativa recibió un impulso significativo tras el acuerdo de la compañía para comprar espectro inalámbrico de EchoStar Corp. por aproximadamente 17.000 millones de dólares.

image

Según Musk, los teléfonos móviles compatibles con esta tecnología estarían listos en aproximadamente dos años, aunque la empresa necesitará colaborar estrechamente con los fabricantes de dispositivos para implementar las nuevas frecuencias. "No vamos a arruinar a las demás operadoras", aseguró el CEO, refiriéndose a gigantes como AT&T, Verizon y T-Mobile.

El objetivo final de SpaceX, según reveló Musk, es ofrecer a los usuarios "una solución integral para un alto ancho de banda en el hogar y para un alto ancho de banda directo a la célula", combinando así la conectividad terrestre con la espacial.

