Elon Musk promete que el cohete más gigantesco de la historia estará listo en 2026

El magnate de SpaceX, Elon Musk, reveló detalles explosivos sobre la nueva versión del Starship: transportará más de 100 toneladas y será reutilizable.

10 de septiembre de 2025 - 22:22
Elon Musk, el controvertido CEO de SpaceX, acaba de confirmar que su empresa está desarrollando una versión mejorada del Starship que promete ser completamente reutilizable y capaz de transportar más de 100 toneladas de carga útil a la órbita terrestre para 2026.

El mundo de la exploración espacial acaba de recibir una noticia que podría revolucionar todo lo que conocés sobre los viajes al cosmos.

El camino hacia la reutilización total de Elon Musk

Durante una videoconferencia realizada en el marco del All-In Podcast, Musk reveló que esta nueva iteración del cohete representará un salto tecnológico gigantesco comparado con la versión actual. Mientras que el Starship Versión 2 que están probando actualmente solo puede transportar alrededor de 35 toneladas y únicamente permite recuperar el propulsor, la Versión 3 que llegará el próximo año será completamente reutilizable.

"Ya solo queda un propulsor y un cohete de la Versión 2, y a partir de ahí se pasa a la Versión 3, que supone una mejora gigantesca", explicó Musk con su característica confianza. Sin embargo, el empresario también reconoció que los desarrollos anteriores del Starship estuvieron plagados de explosiones y contratiempos técnicos durante las pruebas iniciales, aunque el mes pasado lograron realizar una prueba exitosa que marcó un antes y después en el programa.

Esta innovación podría reducir drásticamente los costos de acceso al espacio y abrir nuevas posibilidades para la exploración espacial comercial.

Segun Bloomberg, el objetivo de SpaceX es demostrar la reutilización completa del sistema para 2026, lo que significaría capturar tanto el propulsor como la nave espacial después de cada misión.

La empresa de Musk ya logró revolucionar la industria con sus cohetes Falcon 9 reutilizables, pero el Starship representa un desafío completamente diferente debido a su tamaño masivo y capacidad de carga. El cohete está diseñado no solo para misiones orbitales, sino también para futuros viajes a Marte, objetivo final del visionario empresario.

Más allá del espacio: conectividad móvil desde las estrellas

Además de los avances en el Starship, Musk también respondió preguntas sobre los planes de SpaceX para usar satélites Starlink en el servicio de telefonía móvil. Esta iniciativa recibió un impulso significativo tras el acuerdo de la compañía para comprar espectro inalámbrico de EchoStar Corp. por aproximadamente 17.000 millones de dólares.

Según Musk, los teléfonos móviles compatibles con esta tecnología estarían listos en aproximadamente dos años, aunque la empresa necesitará colaborar estrechamente con los fabricantes de dispositivos para implementar las nuevas frecuencias. "No vamos a arruinar a las demás operadoras", aseguró el CEO, refiriéndose a gigantes como AT&T, Verizon y T-Mobile.

El objetivo final de SpaceX, según reveló Musk, es ofrecer a los usuarios "una solución integral para un alto ancho de banda en el hogar y para un alto ancho de banda directo a la célula", combinando así la conectividad terrestre con la espacial.

