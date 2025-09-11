La tranquila tarde en la puerta de El Trece se transformó en territorio de guerra cuando Adrián Suar decidió decir todo lo que pensaba. El gerente de programación del canal del solcito no se guardó nada y apuntó directamente contra Luis Ventura, dejando en claro que entre ellos hay cuentas pendientes que van mucho más allá de los Premios Martín Fierro.
¡NO FUE UNA BUENA IDEA DECIRLE BOTÓN!
Adrián Suar provocó y Luis Ventura aprovechó el golpe: "Cuándo traían la cuenta, él no..."
Adrián Suar encendió la mecha contra Luis Ventura y el presidente de APTRA contraatacó con artillería pesada.
Todo empezó con una pregunta aparentemente inocente sobre por qué la ceremonia de los galardones más importantes de la televisión argentina ya no se transmite por el canal de Constitución. Pero la respuesta de Suar fue un misil directo al corazón de APTRA y su presidente.
"Porque Luis Ventura es un botón… ¿Cuál es su cámara? ¿Ninguna? ¡Tan botón que no manda cámaras!", soltó el productor sin filtro alguno. Y como si la primera estocada no hubiera sido suficiente, Suar remató: "Si le preguntan, les va a decir que en nuestra pantalla fue donde más cómodo se sintió".
Como era de esperarse, las palabras del ejecutivo no tardaron en llegar a oídos de Ventura, quien evidentemente no estaba dispuesto a quedarse callado. El conductor de "Secretos Verdaderos" salió al cruce con toda la artillería, y su estrategia no fue muy diferente que digamos, ya que atacó por el lado personal.
La feroz respuesta de Luis Ventura a Adrián Suar
Ventura reconoció que siempre fue bien tratado en el canal, pero marcó una diferencia clave. "Siempre me atendieron bien, pero por el lado de Coco Fernández y Pablo Codevilla", aclaró, separando aguas y dejando en claro que sus buenas relaciones no incluían precisamente a Suar.
Pero lo mejor estaba por venir. El presidente de APTRA guardaba un dato jugoso que prometía hacer más daño que cualquier insulto directo. Con la precisión de quien conoce los entresijos del medio, Ventura apuntó a un punto sensible: la billetera. "Ellos me invitaban a cenar, los tres, pero cuando traían la cuenta, Suar no metía la mano en el bolsillo. Él no paga", disparó Ventura, pintando al poderoso productor como alguien que disfruta de la buena vida sin asumir los gastos correspondientes.
El intercambio de golpes bajos destapa una grieta que viene de larga data en el mundo televisivo. Por un lado, Suar maneja uno de los canales más importantes del país y tiene el poder de decidir qué se transmite y qué no. Por el otro, Ventura controla los premios que todos quieren ganar y que pueden catapultar carreras o hundirlas en el olvido.
Esta pelea no es solo cuestión de egos heridos. Detrás de los insultos se esconde una disputa de poder que involucra millones de pesos en publicidad, rating y prestigio. Los Martín Fierro son una marca registrada que genera expectativa año tras año, y el canal que los transmite se lleva una porción importante de esa torta.
