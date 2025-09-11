Adrián Suar provocó y Luis Ventura aprovechó el golpe: "Cuándo traían la cuenta, él no..."

Pero lo mejor estaba por venir. El presidente de APTRA guardaba un dato jugoso que prometía hacer más daño que cualquier insulto directo. Con la precisión de quien conoce los entresijos del medio, Ventura apuntó a un punto sensible: la billetera. "Ellos me invitaban a cenar, los tres, pero cuando traían la cuenta, Suar no metía la mano en el bolsillo. Él no paga", disparó Ventura, pintando al poderoso productor como alguien que disfruta de la buena vida sin asumir los gastos correspondientes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1966116409718567290&partner=&hide_thread=false ADRÍAN SUAR SOBRE LOS PREMIOS "MARTÍN FIERRO": " LUIS VENTURA ES UN BOTÓN"@desayunook @PamelaDav pic.twitter.com/4W9CV7aNl6 — América TV (@AmericaTV) September 11, 2025 Publicación en X de @AmericaTV.

El intercambio de golpes bajos destapa una grieta que viene de larga data en el mundo televisivo. Por un lado, Suar maneja uno de los canales más importantes del país y tiene el poder de decidir qué se transmite y qué no. Por el otro, Ventura controla los premios que todos quieren ganar y que pueden catapultar carreras o hundirlas en el olvido.

Esta pelea no es solo cuestión de egos heridos. Detrás de los insultos se esconde una disputa de poder que involucra millones de pesos en publicidad, rating y prestigio. Los Martín Fierro son una marca registrada que genera expectativa año tras año, y el canal que los transmite se lleva una porción importante de esa torta.

