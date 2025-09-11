Adrián Suar y Mario Pergolini recordaron cuando casi se van a las manos

Adrián Suar reveló la influencia de su abuela para hacer telenovelas

En otro momento de la entrevista, Adrián Suar destacó el rol de su abuela al comentar su incursión en los medios de comunicación.

Quien es además un reconocido actor, reveló que Pol-Ka, su reconocida productora, tiene ese nombre por su familiar que había nacido en Polonia.



Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/otrodiaperdidok/status/1965970308193828978&partner=&hide_thread=false Adrián Suar compartió una confesión emotiva: su abuela fue quien lo hizo enamorarse de la televisión. Una historia que emociona y deja huella. #OtroDiaPerdido pic.twitter.com/3iDtcHm9CN — OTRO DÍA PERDIDO (@otrodiaperdidok) September 11, 2025



"Ella siempre fue muy novelera, muy fanática de la tele. Mi amor por el melodrama por las novelas que hice me lo inculcó ella", contó.

De esa manera dejó en claro que su interés por las novelas ha sido motivado por ese motivo: "Fue por ella".

