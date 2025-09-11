En la noche del miércoles (10/09) Adrián Suar estuvo como invitado en Otro día perdido y en diálogo con Mario Pergolini recordaron juntos la acalorada discusión que mantuvieron cuando Caiga quien caiga salía por la pantalla de El Trece.
"DECILE A TU JEFE QUE ES UN PELOTUDO"
Adrián Suar y Mario Pergolini recordaron cuando casi se van a las manos
El reconocido productor Adrián Suar fue entrevistado por el conductor y juntos recrearon la reunión que por poco no terminó en una pelea a golpes.
Entre risas el conductor le mencionó a su invitado: "Vos recién empezabas a dirigir el canal. Eso es importante también". "Sí, pero yo ya era Adrián Suar", replicó el entrevistado y además señaló: "Yo era joven, él era joven y loco".
"Muy pocas veces a mí me han puteado de local, en mi casa", añadió posteriormente. Fue en ese entonces que el exconductor del emblemático programa recordó que el entredicho se originó cuando pretendía cambiar de día y en vez de martes el ciclo debería pasar a los jueves.
Por ese motivo se juntaron a tomar un café y luego de intercambiar algunas palabras ambos se pararon con la intención de iniciar una pelea. Sin embargo, a último momentos decidieron no pasar a mayores aunque el productor recordó que cuando el creador de Vorterix se iba de su oficina escuchó que le dijo a su secretaria a los gritos: "Decile a tu jefe que es un pelotudo".
Adrián Suar reveló la influencia de su abuela para hacer telenovelas
En otro momento de la entrevista, Adrián Suar destacó el rol de su abuela al comentar su incursión en los medios de comunicación.
Quien es además un reconocido actor, reveló que Pol-Ka, su reconocida productora, tiene ese nombre por su familiar que había nacido en Polonia.
"Ella siempre fue muy novelera, muy fanática de la tele. Mi amor por el melodrama por las novelas que hice me lo inculcó ella", contó.
De esa manera dejó en claro que su interés por las novelas ha sido motivado por ese motivo: "Fue por ella".
