Alerta: La Anmat clausuró un laboratorio y ordenó retirar un medicamento clave contra la leucemia

La retirada fue dispuesta de manera preventiva para salvaguardar la salud de los pacientes que dependen de este tipo de tratamientos.

Una semana antes, la Anmat había dispuesto la suspensión de la producción del laboratorio Sant Gall Friburg por "implicar un riesgo para la salud pública", medida que regirá hasta tanto se subsanen las observaciones vinculadas a las buenas prácticas de fabricación.

