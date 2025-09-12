Tiresias, un célebre vidente ciego de la mitología griega, fue cegado por los dioses, pero a cambio recibió el don de la clarividencia y una la larga vida. Se menciona que vivió como una mujer al menos siete años, lo que le dio una perspectiva sobre los dos géneros. Aparece en obras clásicas como Edipo Rey de Sófocles y La Odisea de Homero.
Tiresias: Vidente, profeta ciego y el mito transexual en la Antigua Grecia
Tiresias, un vidente ciego de la ciudad de Tebas, se transformó en mujer durante 7 años y obtuvo el don de la profecía como compensación de Zeus tras ser cegado por Hera: ¿mitología griega sobre la transexualidad?
La historia del adivino tebano ha sido narrada de diversas formas a lo largo de los siglos, pero su mito ofrece una visión clave sobre la dualidad de género en la Antigua Grecia. El sabio profeta, quien alguna vez fue un hombre común, aunque no podía ver al mundo con sus propios ojos, sabía perfectamente cuál era el destino que les deparaba a los mortales, gracias a un regalo de los dioses.
Según cuenta la leyenda, Tiresias, en su juventud, se topó con unas serpientes copulando en un bosque de Tebas. En un acto impulsivo, asqueado por la escena, las separó y con un bastón, le dio muerte a la hembra, lo que le valió un castigo divino de los dioses, quienes lo convirtieron en mujer por siete años.
El mito de Tiresias fue narrado por el escritor romano Ovidio, en su obra Metamorfosis.
Cegado por Hera, premiado por Zeus: La vida de Tiresias, el mito 'trans' griego
Tiresias vivió siete años como mujer, poniéndose en la carne propio del sexo opuesto y convirtiéndose en la sacerdotisa favorita de Hera, tras recibir el don de la clarividencia.
Durante esos años, se casó y tuvo dos hijos, incluida su hija Manto, la cual heredó su don profético.
Tiresias quedó ciego al ver a Atenea bañándose desnuda. "Fue entonces cuando Tiresias, hijo de Everes, vio lo que no debía ver, y por mirar a la diosa sin velo, sus ojos fueron oscurecidos para siempre", narra Calímaco en Himno a Palas Atenea.
Otra versión involucra a Zeus y Hera, quienes recurrieron a Tiresias para mediar en una disputa sobre el placer sexual entre hombres y mujeres, ya que era considerado como una figura con “doble género”.
Según el escritor romano Ovidio, en Metamorfosis, “Júpiter y Juno (Zeus y Hera), alegres, bebían el néctar dorado, y discutían si gozaban más en el acto amoroso el varón o la hembra. Como no se ponían de acuerdo, quisieron que Tiresias, quien conocía ambos sexos, fuera el juez".
Tiresias respondió que los hombres experimentan diez veces más placer que las mujeres, entonces Hera, furiosa por la respuesta, lo castigó dejándolo ciego. Sin embargo, Zeus, en un gesto de piedad y gratitud, le otorgó la clarividencia.
En ese sentido, lo interesante de la figura de Tiresias en la mitología —retratada en las obras de Homero, Ovidio y Calímaco— es que representa una alegoría de la fluidez de género y refiere a la adaptación al cambio, así como a que la aceptación, a través de la experiencia, es necesaria para la comprensión de la vida humana.
