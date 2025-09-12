Aerolíneas Argentinas no se achica y va por dos aviones nuevos

Aerolíneas Argentinas y el Boeing 737 MAX

La apuesta de Aerolíneas Argentinas por el Boeing 737 MAX 8 no cesó a pesar de las controversias que rodearon al modelo más reciente de pasillo angosto de la empresa estadounidense. Actualmente, la compañía estatal cuenta con 12 ejemplares del avión y los utiliza principalmente para vuelos internacionales regionales.

El 737 MAX 8 forma parte de la familia Boeing 737 Next Generation, un proyecto de salto generacional en el diseño del tradicional 737 que fue concebido para competir directamente contra la propuesta de Airbus A320 y A321neo. El diferencial principal está puesto en la eficiencia de consumo proporcionada por los motores CFM International LEAP-1B, además de trabajos específicos en la aerodinámica y la capacidad de carga.

Para ese avión, el inicio de su vida útil no fue sencillo. A pocos meses de su lanzamiento al mercado, se produjeron accidentes fatales referidos a fallas sistémicas que obligaron a las autoridades regulatorias a “dejarlos en tierra”. Esa condición duró hasta después de la pandemia, cuando la Federal Aviation Administration de Estados Unidos autorizó su regreso a las operaciones tras una serie de rectificaciones profundas.

La crisis del 737 MAX disparó en Boeing una crisis sin precedentes, perdiendo buena parte de la cuota de mercado que había dominado por años. Eso llevó incluso a un cuestionamiento de la cultura de seguridad de la empresa, lo que le hizo perder miles de millones de dólares en acciones.

Nuevas rutas para Aerolíneas Argentinas

Aerolíneas Argentinas confirmó la apertura de vuelos directos hacia Aruba. El paradisíaco destino en el Caribe es un punto de alto interés para los turistas argentinos en medio de la ola de viajes al exterior.

El anuncio de la nueva oferta de vuelos por parte de la aerolínea nacional comprende no solo a Ezeiza como cabecera internacional del país, sino también a los concurridos aeropuertos de Córdoba y Rosario, donde el turismo emisivo es especialmente fuerte. De esa manera, la conexión con la isla de los Países Bajos será múltiple y más atractiva para los turistas en general.

