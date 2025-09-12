Ante reincidencia en sus altercados con los árbitros, el entrenador de Racing Club, Gustavo Costas, fue castigado por AFA con cuatro jornadas sin poder dirigir. Sin embargo, la casa madre resolvió, este jueves (11/9), dar marcha atrás y finalizar suprimir la pena (otra vez...).
INDULTO AL DT
Esto es tener peso en AFA: le volvieron a reducir la sanción a Gustavo Costas
Gustavo Costas fue indultado por el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El entrenador había sido castigado con cuatro fechas.
El entrenador de La Academia no es un entrenador más, sino un estratega que vive los partidos de su equipo con muchísima intensidad e ímpetu, como en sus tiempos de jugador. No obstante, en este Torneo Clausura, Costas cruzó la línea en dos oportunidades de manera flagrante, y en ambas, salió dentro de todo ileso.
La primera fue en la primera fecha del campeonato doméstico, cuando los blanquicelestes recibieron a Barracas Central en el Cilindro de Avellaneda y el técnico terminó insultando y hasta pecheando a Nicolás Lamolina por un tanto anulado al local de Maravilla Martínez, que derivó en penal y gol para la visita.
El castigo fue corto: por el altercado ante el Guapo, Gustavo Costas recibió tal solo una fecha de suspensión, con la posibilidad de que Racing abonara 483 mil dólares para eliminar el apercibimiento.
Peso en AFA: AFA le redujo la sanción a Gustavo Costas
Tras ver la roja ante Tigre en la fecha 5 del Clausura, el pasado 15 de agosto, en la derrota 1-2 ante el Matador, Gustavo Costas fue informado y sancionado por cuatro partidos por el Tribunal de Disciplina de la AFA luego de haber protagonizado otra trifulca. Esta vez, contra Darío Herrera.
Herrera había pitado un polémico penal para los de Victoria que desató la furia de La Academia, incluido la de Costas, que otra vez se fue expulsado.
El DT racinguista le gritó "ladrón" al árbitro luego de haber finalizado el encuentro. Braian Martínez convirtió la pena máxima, y, minutos más tarde, Ignacio Russo anotó el 2 a 1 final.
Por la vehemencia con la que Costas enfrentó al referee y por la reincidencia en este tipo de casos, el estratega de 62 años fue sancionado con cuatro (4) fechas de suspensión.
El símbolo de La Academia cumplió la mitad: vivió desde el palco las derrotas ante Argentinos Juniors (1-4) y Unión de Santa Fe (2-3). Aún así, trascendió que el Tribunal de Disciplina removió la pena y podrá estar este viernes (12/9) cuando su equipo reciba a San Lorenzo desde las 19 horas en el Cilindro de Avellaneda.
"En caso de incurrir en una infracción de naturaleza y gravedad similar, se revocará automáticamente la suspensión, debiendo cumplirse las fechas pendientes de la sanción, sin perjuicio de la aplicación de nuevas medidas disciplinarias", advirtió el Tribunal.
El porqué de la reducción de la sanción de Gustavo Costas
El fallo del Tribunal de Disciplina se fundamentó en varios puntos clave que revisaron la naturaleza y el propósito de la sanción original. Se destacó que Costas ya había purgado dos fechas de suspensión y se había mantenido al margen de la actividad oficial durante el receso por Fecha FIFA, lo que de hecho extendió su período de alejamiento.
Además, el tribunal consideró que las sanciones no deben tener un fin meramente punitivo, sino que deben cumplir un cometido "educativo, preventivo y correctivo". En este sentido, se valoró la actitud del técnico al reconocer el carácter indebido de su conducta y asumir un compromiso público de rectificación.
Un factor determinante fue que Costas inició de forma proactiva cursos de capacitación sobre gestión de grupos y control emocional en la alta competencia, lo que se interpretó como una "muestra objetiva de voluntad de enmienda".