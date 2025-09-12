Esto es tener peso en AFA: le volvieron a reducir la sanción a Gustavo Costas

Peso en AFA: AFA le redujo la sanción a Gustavo Costas

Tras ver la roja ante Tigre en la fecha 5 del Clausura, el pasado 15 de agosto, en la derrota 1-2 ante el Matador, Gustavo Costas fue informado y sancionado por cuatro partidos por el Tribunal de Disciplina de la AFA luego de haber protagonizado otra trifulca. Esta vez, contra Darío Herrera.

Herrera había pitado un polémico penal para los de Victoria que desató la furia de La Academia, incluido la de Costas, que otra vez se fue expulsado.

El DT racinguista le gritó "ladrón" al árbitro luego de haber finalizado el encuentro. Braian Martínez convirtió la pena máxima, y, minutos más tarde, Ignacio Russo anotó el 2 a 1 final.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/1956536494564282753&partner=&hide_thread=false GUSTAVO COSTAS SE LE FUE AL HUMO A DARÍO HERRERA Y SE FUE EXPULSADO. pic.twitter.com/5vfoQMyx1g — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 16, 2025

Por la vehemencia con la que Costas enfrentó al referee y por la reincidencia en este tipo de casos, el estratega de 62 años fue sancionado con cuatro (4) fechas de suspensión.

El símbolo de La Academia cumplió la mitad: vivió desde el palco las derrotas ante Argentinos Juniors (1-4) y Unión de Santa Fe (2-3). Aún así, trascendió que el Tribunal de Disciplina removió la pena y podrá estar este viernes (12/9) cuando su equipo reciba a San Lorenzo desde las 19 horas en el Cilindro de Avellaneda.

"En caso de incurrir en una infracción de naturaleza y gravedad similar, se revocará automáticamente la suspensión, debiendo cumplirse las fechas pendientes de la sanción, sin perjuicio de la aplicación de nuevas medidas disciplinarias", advirtió el Tribunal.

El porqué de la reducción de la sanción de Gustavo Costas

El fallo del Tribunal de Disciplina se fundamentó en varios puntos clave que revisaron la naturaleza y el propósito de la sanción original. Se destacó que Costas ya había purgado dos fechas de suspensión y se había mantenido al margen de la actividad oficial durante el receso por Fecha FIFA, lo que de hecho extendió su período de alejamiento.

Además, el tribunal consideró que las sanciones no deben tener un fin meramente punitivo, sino que deben cumplir un cometido "educativo, preventivo y correctivo". En este sentido, se valoró la actitud del técnico al reconocer el carácter indebido de su conducta y asumir un compromiso público de rectificación.

Un factor determinante fue que Costas inició de forma proactiva cursos de capacitación sobre gestión de grupos y control emocional en la alta competencia, lo que se interpretó como una "muestra objetiva de voluntad de enmienda".