Para llegar al 26/10, Javier Milei necesita aliados (y no es el exPRO)

¿Qué dirá ahora Marcelo Duclos? Werthein pasó la tijera

Daniel Paserini (@GordoDan) posteó una nota de Marcelo Duclos en Panampost que consideró muy buena. Y por cierto que es recomendable para quienes quieren conocer qué pasa en Las Fuerzas del Cielo:

"(...) Ayer, en medio de la tarde, corrió el rumor de un supuesto cambio en la presidencia del bloque de La Libertad Avanza bonaerense (donde se decía que saldría el diputado Agustín Romo para dejarle el lugar a Maximiliano Bondarenko). La noticia hizo volar todo por los aires en el mundillo libertario, pero nada llegó a las redes, ya que la cuestión fue desmentida. Los mensajes que se intercambiaban por WhatsApp por esos minutos eran de una virulencia total e inusitada. Las críticas ya aterrizaban directamente sobre el mismísimo Presidente de la Nación.

Aunque me expresé sobre todas las cuestiones permanentemente, y fui crítico con todo lo que pasó en La Libertad Avanza provincia de Buenos Aires, los mensajes que me llegaron luego de mis programas del martes y el miércoles en Neura eran lapidarios. Se me imputó “desilusión”, “desencanto” y hasta “traición”. No pocos oyentes y lectores querían que “me suba” a la tendencia de insultar en cámara a Sebastián Pareja. Creo que a veces los argumentos pueden ser más válidos para hacer un punto (y que los di) pero la subjetividad es sagrada y me banqué hasta los insultos.

Pesan, claro, pero tengo la conciencia tranquila y sé que, si las sutilezas no alcanzan, el lunes 27 de octubre será un buen momento para plantear muchas cosas. Hoy hay que concentrar todos los recursos disponibles para enamorar al votante para que ponga las boletas de La Libertad Avanza en todo el país. Ahora, si el gobierno quiere un éxito, debe saber que necesita enamorar a los enamoradores y la juventud ahí cumple un rol fundamental. (...)

Como sucedía con los despidos del supuesto comisario político Dan, el enojo de buena parte de las bases puede estar en sintonía (e incluso ser funcional) a los intereses de un sector de la interna. Ahora, mis conocidos que me están criticando duramente por mi posición “tibia”, algunos vienen de la primera versión de UPAU de la Ucedé (antes de 1984 cuando nació Caputo), otros de colegas de la época de Recrear en 2003 (cuando Caputo era estudiante) y otros del querido Partido Liberal Libertario de 2010 (cuando Caputo comenzaba dar sus primeros pasos en su carrera, con el sticker de la UCR en su computadora portátil). (...)

SI alguien considera que la finalidad de estas palabras no es 100% constructiva, está mirando otra película. No hago otra cosa que ser constructivo, desprendido y me he tragado más sapos de lo que mi cavidad abdominal y mis lectores sospechan. Todo para defender a ultranza este proyecto político. Como muchos. Pero solos y de afuera no podemos.

Los que no estamos “adentro” comprendimos que no hay demasiado interés en contar con nuestro aporte, que puede no ser gran cosa. Esto hizo que muchos se dediquen a tirar piedras por no ser convocados y la juegan falsamente de “opositores constructivos” u “oficialistas críticos”. Son viudas que no obtuvieron lo que querían y se les nota. Otros seguimos con el proyecto al hombro sin pedir nada a cambio porque, sobre todas las cosas, sabemos que este gobierno y su presidente es la única oportunidad que tiene Argentina. Pero escuchen lo que está pasando, porque nos jugamos la vida el 26 de octubre."

Embed El periodista Marcelo Duclos sobre el problema del periodismo casta desde que existen las redes sociales. pic.twitter.com/xVPZHe01zq — Progresismo Out Of Context (@OOCprogresismo2) September 9, 2025

Pero la agencia Noticias Argentinas ha difundido un despacho que demuele la 'buena onda' que ensaya Duclós ante el fracaso:

"La cartera de Relaciones Exteriores sufrió movimientos internos con la partida de dos funcionarios vinculados al sector libertario más cercano al presidente Javier Milei, identificados en círculos políticos como “Las Fuerzas del Cielo”. Se trata de Úrsula Basset y Nahuel Sotelo, quienes habían llegado con la gestión de Diana Mondino para promover una agenda opuesta a las políticas de perspectiva de género y a la Agenda 2030.

Basset, hasta ahora directora de Derechos Humanos, seguirá desempeñándose en el Estado pero se trasladará al Ministerio de Justicia. Por su parte, Sotelo —que ocupaba la secretaría de Culto— regresará a la Legislatura bonaerense para retomar su banca como diputado provincial.

(...) Fuentes internas sostienen que la nueva etapa buscará estabilizar las relaciones diplomáticas tradicionales y reeditar espacios de diálogo con organismos multilaterales, mientras que sectores del espacio libertario admiten que perderán presencia en el diseño de la agenda exterior pero mantienen influencia en otros ámbitos del Ejecutivo."