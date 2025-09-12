urgente24
en vivo COYUNTURA DIFÍCIL / CHARLIE KIRK / PROVINCIAS UNIDAS

Para llegar al 26/10, Javier Milei necesita aliados (y no es el exPRO)

milei y lord valdemorth
milei y lord valdemorth

Javier Milei tendrá que aprender a convivir 44 días con los audios de Diego Spagnuolo sobre los desastres de Karina, el ANDISgate y la lluvia de pendrives.

12 de septiembre de 2025 - 09:53

EN VIVO

Volvamos al comienzo, una historia que Urgente24 conoce. Cuando Javier Milei se reunió con Luis Barrionuevo y Gerardo Martínez, antes del Pacto de Acasusso, Carlos Kikuchi -con el OK de Karina Milei- insistía en que un futuro gobierno era con el pejota No K. Lo del PRO ingresó después (¿fue Eduardo Eurnekian? ¿hay que creer que fue sólo idea de Nicolás Posse?), nunca tuvo lógica política y fue el motivo de aquel portazo de Kikuchi en el Sheraton Libertador, de Eduardo Elsztain, cuando descubrió que el resto de los presentes no acompañaba su punto de vista. Sin embargo, el acuerdo con el ex PRO no está dando los resultados esperados. Cuando Javier Milei visitó San Miguel de Tucumán, llevado por Ricardo Bussi y Fuerza Republicana -incorporación de Kikuchi y Mariano Gerván en el inicio de La Libertad Avanza- reunió 30.000 personas en Plaza Alberdi. En el lanzamiento de la campaña, Karina Milei, Martín Menem y Lisandro Catalán -quienes dieron de baja el acuerdo con Bussi y FR- no lograron sumar 1.500 personas en el Club Villa Luján. No hubo capacidad de movilización, tal como no la hubo en Corrientes ni en La Plata ni en Morón ni en Junín, cuando La Libertad Avanza se juega la vida dentro de 44 días. Y eso que todavía no llegó la 2da. parte del ANDISgate....

spagnuolo pendrives
Diego Spagnuolo y los pendrives.

Diego Spagnuolo y los pendrives.

Fernando Cerimedo, a quien Santiago Caputo rescató cuando Kikuchi intentó darlo de baja en La Libertad Avanza en 2023, acaba de enviar un mensaje desde Las Fuerzas del Cielo, donde el debate es intenso sobre qué hacer ante el riesgo de 'tormenta perfecta':

  • Karina les arroja 'fleet',
  • Javier Milei no los atiende como antes,
  • LLA agoniza sin la militancia digital,
  • La desorganización puede llevárselos consigo si permanecen...
cerimedo2
Fernando Cerimedo.

Fernando Cerimedo.

Javier Milei precisa recalcular sus alianzas. La estrategia para dentro de 44 días está flaqueando, y es una mala señal para el día después. La gobernabilidad está en riesgo. Ninguno de los aliados está conforme con Milei. Pero tampco le alcanzan al Presidente. ¿Él realmente cree que empoderando a Luis Caputo tal como si fuese un súperministro puede sobrevivir? O sea que cuando en PBA recibió un varapalo en las urnas por la economía, Milei decide ir a fondo con el ministro de Economía al que proveerá de algún dinero para sobornar gobernadores... precario 'Javo'.

Bienvenidos al VIVO del viernes 12/09 que producen Agostina Cañete, Florencia Biagini y Marcos Molina:

-------------------

Live Blog Post

Riesgo país por encima de los 1.000 puntos básicos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmilcarCollante/status/1966522146663862493&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Mercados: Acciones y bonos argentinos cierran una semana para el olvido

Las acciones y bonos argentinos cierran la semana con caídas de hasta 4% en la Bolsa de los Estados Unidos de Wall Street. De esta manera, no logran recomponerse de la merma sufrida el lunes y se encaminan a completar una jornada en rojo. Por su parte, el Riesgo País supera los 1.000 puntos básicos.

image
Live Blog Post

Contra la motosierra y los vetos: Habrá un ruidazo nacional

Ante los vetos de Javier Milei, el Garrahan comenzó un paro de 48 horas. En ese marco, a las 20 habrá un ruidazo en todo el país.

La reacción de los docentes y médicos se hará oír. "Se está perdiendo calidad de atención", aseguró el Dr. Pablo Puccar, jefe de cuidados.

Ante el posteo de Mario Lugones, Puccar salió al cruce: "Rompieron un sistema de residencias".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mariolugones_ar/status/1966277746323026111&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Bonos argentinos en caída libre: Pésimo arranque

image

Live Blog Post

PAMI: Septiembre trae un respiro (medicamentos gratuitos)

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI), la obra social de los jubilados y pensionados, confirmó que seguirá vigente el plan de medicamentos gratuitos en septiembre de 2025. Con más de 5 millones de afiliados en todo el país, la medida busca garantizar el acceso a tratamientos esenciales y mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.

Además, se mantienen los descuentos en farmacias de hasta el 80% y los beneficios sociales adicionales como entrega de lentes, colchones, pañales y cursos gratuitos.

El listado actualizado de PAMI incluye fármacos con subsidio del 100% para enfermedades crónicas, graves y de alto costo. Entre ellos:

  • Medicamentos para diabetes.
  • Oncológicos y oncohematológicos.
  • Tratamientos para hemofilia.
  • Medicamentos para VIH y Hepatitis B y C.
  • Fármacos para pacientes trasplantados.
  • Medicamentos para trastornos hematopoyéticos.
  • Tratamiento para artritis reumatoidea.
  • Medicamentos para enfermedades fibroquísticas.
  • Tratamientos oftalmológicos intravítreos.
  • Medicamentos para osteoartritis.
  • Tratamiento para insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo.

Los afiliados pueden acceder a cuatro medicamentos gratuitos por razones sociales a través del sistema digital. Si necesitan más, deberán tramitarlo de forma presencial en la agencia PAMI correspondiente.

Live Blog Post

Mercados: El dólar oficial cotiza a $1.450 en el Banco Nación

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cristiannmillo/status/1966512773774426578&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Rutas nacionales: El Gobierno avanza con la privatización

El Gobierno anunció que el 8 de octubre se abrirán los sobres para la privatización de más de 9 mil kilómetros de rutas nacionales que atraviesan varias provincias.

“El 8 de octubre se hará la apertura de sobres para conocer las ofertas para la concesión de 741 kilómetros correspondientes a la Etapa 1 de la Red Federal de Concesiones, conformada por los Tramos Oriental y Conexión que están integrados por las rutas nacionales 12, 14, 135, A-015, 117 y 174”, señaló el ministro de Economía, Luis Caputo.

El jefe del Palacio de Hacienda indicó que “para los 8.384 kilómetros de rutas nacionales (etapas 2 y 3), en los próximos días se conocerán los pliegos finales para la licitación nacional e internacional mediante la plataforma http://Contrat.ar”.

“El sector privado invertirá, hará obras y administrará con más eficiencia mejores rutas”, afirmó Caputo.

La medida se hizo efectiva a través de la Resolución 57 de la Secretaría de Transporte que fue publicada hoy en el Boletín Oficial.

Live Blog Post

Río Cuarto, epicentro de la unidad federal

Los gobernadores de Provincias Unidas se unen para desafiar al gobierno de Javier Milei y responderle al Presidente tras los vetos.

Maximiliano Pullaro (Santa Fe) comenzó la conferencia de prensa. "Hay que mirar el interior productivo", señaló.

Live Blog Post

El verano que se olfatea (con números por las nubes)

Con la entrada del calorcito es imposible no pensar en las vacaciones de verano. Sin embargo, las expectativas son más de lo que uno tiene.

Veamos: alquilar un departamento o casa en Mar del Plata este verano 2026 por inmobiliaria tendrá un 25 por ciento de aumento y se podrán conseguir casas y departamentos desde 300 mil pesos hasta casi $1.000.000.

Mar del Plata se preparada para un verano en el que se espera más gente, debido al temor de que se produzca una fuerte devaluación de dólar pero todavía y ya hay movimientos pero hasta ahora los únicos que tienen reservas confirmadas son algunos de los balnearios de la Ciudad Feliz.

Una carpa por día costará 80 mil pesos, en un valor ya fijado y firme para toda la temporada pase lo que pase, sacando varios días se bonifica el estacionamiento que valdrá $15.000.

El mes entero en enero tiene un valor de $2.000.000, la primera quincena $1.100.000 y la segunda, que es la más fuerte, 1.200.000 pesos.

Los diez días saldrán $800.000 con el estacionamiento bonificado y la semana $560.000. En tanto, en febrero el mes tiene un valor de $1.700.000, la quincena $900.000 y la semana $500.000.

Live Blog Post

Interna peronista: En Brandsen se sacan chispas

Un verdadero escándalo protagonizaron este jueves el intendente del municipio bonaerense de Brandsen, el peronista Fernando Raitelli, y el concejal de la misma fuerza política Lucas Bronicardi, quienes se fueron a las manos en plena vía pública.

Los hechos se desencadenaron cuando en un local partidario estaban descargando mercadería y el funcionario llegó en su camioneta, comenzó a sacar fotos y quiso acercarse a saludar. "Parás para hacer quilombo, nada más", le gritaron.

Al respecto, Bronicardi dialogó con LN+ para aclarar la situación: "No me pegó una piña, pero quiso tirarme el teléfono", señaló.

Sin embargo, posteriormente agregó que " muchos vecinos fueron amenazados y hostigados", por lo que apuntó de lleno con Raitelli: "es un patotero y mentiroso".

Sobre esa línea indicó que "Brandsen no está acostumbrado a los patoteros".

"Ayer presenté una denuncia penal", contó el concejal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/agarra_pala/status/1966275996140908807&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Viernes histórico en Santa Fe

La provincia de Santa Fe vivirá este viernes un hecho histórico: la jura de su nueva Constitución. El acto tendrá lugar desde las 17 en la Legislatura provincial, en la ciudad capital, y estará abierto al público. La ceremonia marca el cierre formal del proceso de reforma iniciado el 14 de julio con la apertura de la Convención Constituyente del ’25, que esta semana sancionó el nuevo texto con 52 votos a favor y 17 en contra.

La jornada comenzará en el recinto de la Cámara de Diputados, donde los 69 convencionales constituyentes prestarán juramento, en reconocimiento a su participación en el debate y la redacción del articulado. Luego, en la explanada de la Legislatura, será el turno del gobernador Maximiliano Pullaro, quien volverá a jurar como mandatario provincial en el marco de la flamante Carta Magna.

Tras ese paso, el gobernador tomará juramento a las principales autoridades de los otros poderes del Estado: la vicegobernadora Gisela Scaglia, la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Clara García, el presidente de la Corte Suprema de Justicia y los demás integrantes del tribunal, además de distintos funcionarios de áreas clave.

Con esta puesta en escena, el Ejecutivo busca darle a la jornada un carácter institucional amplio y plural. Según adelantaron fuentes oficiales, se espera la presencia de representantes de los tres poderes, intendentes de toda la provincia e invitados especiales, para reflejar “la trascendencia de un hecho histórico que reconfigura la vida santafesina”.

Uno de los aspectos más destacados de la nueva Constitución es la incorporación del principio de autonomía municipal, considerado un punto clave de la reforma. Por eso, la convocatoria incluye especialmente a los líderes locales, en un gesto político que busca consolidar el nuevo perfil “autonómico” de la Carta Magna.

La sanción del texto final no estuvo exenta de debates. El artículo 3, que mantiene una mención específica a la Iglesia Católica, fue uno de los últimos puntos en discusión. Su inclusión permitió destrabar las negociaciones y avanzar en la aprobación definitiva.

El texto reformado ya fue publicado en el Boletín Oficial y rige desde esta semana como la nueva ley suprema de la provincia.

Live Blog Post

"La Libertad Avanza o Argentina retrocede": Javier Milei refuerza campaña mirando octubre

Extenso hilo en X de la cuenta libertaria en relación a las diferentes provincias:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LLibertadAvanza/status/1966502774352314693&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Fuerte golpe al bolsillo: De la inflación a las expensas en CABA

Las expensas subieron un 2,9% en agosto en la Ciudad de Buenos Aires, con un incremento interanual de 43,9%, de acuerdo con un relevamiento privado.

En agosto, la expensa promedio en CABA fue de $289.762 y registró una suba del 2,9% respecto a la expensa promedio de julio que fue de $281.516, relevó ConsorcioAbierto entre 12.000 consorcios que utilizan su plataforma.

El incremento interanual de las expensas fue es del 43,9%, ya que la expensa promedio en agosto de 2024 en CABA fue de $201.367.

La inflación de agosto fue del 1,9%, con una variación interanual del 33,6%, según el INDEC. El rubro Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles se incrementó un 2,7 por ciento.

Live Blog Post

Para Sergio Berni "Javier Milei tiene los días contados", pero también fue de lleno contra Axel Kicillof

Agencia Noticias Argentinas:

"(...) El senador provincial Sergio Berni cuestionó el programa económico del Gobierno y tras la abultada derrota electoral anticipó que, si el presidente Javier Milei no cambia el rumbo, "la sociedad lo va a echar".

"La ciudadanía entendió que Milei está totalmente agotado, que debe cambiar el rumbo y que tiene los días contados, si no lo cambia", sentenció en declaraciones a Radio Rivadavia.

En la misma línea, amplió: "Hay alguna duda que la sociedad no tiene mucha más resistencia para aguantar este yugo que pesa sobre sus espaldas. Tiene mandato hasta 2027, pero hay que ver si la sociedad lo puede seguir soportando".

"Si no cambia la sociedad, lo va a echar. Es lo que estamos viendo, la sociedad está harta, está cansada de todo esto. Ya no tiene más aguante para seguir", insistió el legislador.

Berni cuestionó la decisión del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, de desdoblar las elecciones locales al sostener que lograron "una victoria táctica en vez de una victoria estratégica"

"La gran victoria debería ser el 26 de octubre, y esperemos que todos los dirigentes entiendan el valor de la elección del 26 de octubre para poder transformar esta triste realidad que nos está llevando Milei a la Argentina", afirmó (...)".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/U24noticias/status/1966489307817877637&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Vassalli no tiene futuro: Tensión en Firmat

Trabajadores de la fábrica Vassalli en Firmat marcharán este viernes para exigir la continuidad de la empresa y la protección de los puestos laborales. La movilización, que comenzará al mediodía, incluirá un acto frente a la planta de cosechadoras y contará con la presencia del secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, junto con representantes de diversas seccionales del gremio.

La concentración de la marcha tendrá lugar en boulevard Colón, entre San Martín y Belgrano. A las 11 horas comenzará la movilización rumbo a la fábrica, y el acto central se realizará a las 12:30 frente a las oficinas de Vassalli, ubicadas en Alte. Brown y la colectora de la Ruta 33. El único orador será Furlán.

Cabe recordar, que los directivos de la firma decidieron cerrar la planta durante toda esta semana, y el futuro de la fábrica es incierto.

Live Blog Post

Causa Cuadernos: Audiencia clave para 40 empresarios

40 imputados quieren cerrar la Causa Cuadernos. En dicha audiencia se decide si los empresarios van a juicio, o a su casa. El Tribunal resolverá si admite esta "reparación integral".

Lo que estableció el Tribunal es que el daño que provocó cada uno es proporcional al soborno para mantener el contrato.

Los empresarios ofrecen US$8 millones para que no los juzguen. Algunos ofrecen dinero a modo de reparación.

Armando Roberto Loson, titular del Grupo Albanesi, formalizó una oferta de $181.236.691,18 como "reparación integral" para extinguir la acción penal en su contra y evitar así el juicio oral.

Live Blog Post

Fuerza Patria en Santa Fe puso primera: Se plantó contra Javier Milei y Maxi Pullaro

Con una sala atestada de militancia y banderas de tantos sectores que lo integran, el frente Fuerza Patria lanzó desde Santa Fe su campaña para la elección de diputados nacionales del próximo 26 de julio. Y la consigna central fue clara: participar para que el sentir popular se exprese en las urnas. "No venimos solo a enfrentar este presente de angustia, ni a mirar con nostalgia el pasado. Venimos a construir el futuro, lo que viene”, proclamó la primera candidata de la lista, Caren Tepp.

En el escenario estaban los candidatos de cada sector del peronismo y de otras fuerzas como Ciudad Futura que integran la coalición. Agustín Rossi, Alejandrina Borgatta, Oscar Cachi Martínez, Fernanda Gigliani, Pablo Corsalini, Silvana Teisa, Roque Ojeda y Evelyn Roa.

"Lo que propone Unidos es una estafa electoral. Es una fuerza que busca mantenerse en el poder por los cargos. La principal preocupación de Pullaro hoy es frenar a Fuerza Patria, y esta fuerza es la que va a poner un límite tanto a la motosierra de Milei como a Pullaro", remarcó Tepp.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/carentepp/status/1966289192683495605&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Viernes complicado para el Gobierno por los vetos del Presidente

El viernes promete ser muy movido. Mientras docentes de distintas universidades públicas del país pararán y se movilizarán en rechazo al veto de Javier Milei a la ley de financiamiento del sector, personal del Hospital Garrahan convocó a una medida de fuerza similar y a un "ruidazo" en repudio a la decisión presidencial contra la emergencia pediátrica.

Al secretario general de la Federación de Docentes Universitarios (FEDUN), Daniel Ricci, sostuvo que mantienen un "fuerte compromiso" para mantener la calidad de la educación, pero advirtió que la situación salarial continúa siendo "crítica" y "alarmante".

"En 2024 perdimos más del 50% del poder adquisitivo frente a la inflación y este año, con aumentos del 1% mensual, seguimos perdiendo frente a una inflación mucho mayor", expresó.

Mientras tanto, continúan los preparativos de docentes, trabajadores y estudiantes para la tercera Marcha Federal Universitaria, prevista para el próximo miércoles, cuando la Cámara de Diputados intente resistir el veto presidencial.

Live Blog Post

Provincias Unidas se une para desafiar a Javier Milei

Horas después de que se formalizara el veto de Javier Milei a la ley de distribución de los Aportes al Tesoro Nacional (ATN) y en medio de su intento por acercarse a los gobernadores para lograr apoyos de cara a las legislativas de octubre, cuatro mandatarios del espacio Provincias Unidas se reúnen este viernes en Córdoba para marcarle condiciones al Presidente.

Del encuentro, que se desarrolla esta mañana en la Sociedad Rural de Río Cuarto, participarán Martín Llaryora, que juega de local; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Gustavo Valdés, de Corrientes; y Carlos Sadir, de Jujuy. En tanto, Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz), se ausentarán debido a cuestiones de agenda, según trascendió.

Está previsto que primero haya un encuentro entre ellos y luego habrá una conferencia de prensa.

Live Blog Post

Internacionales: Trump revela que atraparon al presunto asesino de Charlie Kirk y dice que su "paciencia" se agota con Putin, mientras, Washington contra Lula / Brasil tras la condena a Bolsonaro

  • Donald Trump revela que las fuerzas de seguridad han arrestado al presunto asesino de Charlie Kirk, el influencer conservador que fue asesinado el domingo en un campus de Utah."Creo que con un alto grado de certeza, lo tenemos", afirma Trump, añade que "en esencia, alguien que lo conocía lo delató", y advierte que será condenado a muerte. La identidad del detenido por el crimen de Kirk es Tyler Robinson, un joven de 22 años oriundo del estado de Utah, quien le habría confesado a su padre, según las The Guardian y AFP.

  • En cuanto a la mediación en la guerra ruso-ucraniana, el inquilino de la Casa Blanca afirma que su "paciencia se está agotando" con Vladímir Putin y dice que percibe "un odio tremendo" entre el líder del Kremlin y el presidente ucraniano."Miren, hay un odio tremendo entre él y [Vladímir] Zelenski. Tremendo", asegura a Fox & Friends. Tras esta afirmación, le preguntaron si se le había acabado la paciencia con Putin. "Sí, se está acabando y se está acabando rápido, pero se necesitan dos para bailar el tango", afirma. "Cuando Putin quiso alcanzarlo [un acuerdo], Zelenski no lo hizo [...] Ahora Zelenski quiere hacerlo, y Putin es una incógnita", precisa.

  • El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, bajo las directrices de Trump, ha dicho que Estados Unidos "responderá en consecuencia" a la condena de Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión. "Continúa la persecución política liderada por Alexandre de Moraes, sancionado por violar los derechos humanos, luego de que él y otros miembros de la Corte Suprema de Brasil decidieron injustamente encarcelar al expresidente Jair Bolsonaro", escribe Rubio en redes sociales. Antes de ello, Trump dijo que es análogo a lo que intentaron hacerle a él durante el gobierno demócrata. “Vi el juicio, lo conozco muy bien. Como líder extranjero, pensé que era un buen presidente. Es muy sorprendente que esto pudiera suceder. Eso es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo, pero no lo consiguieron en absoluto”, planteó.
Live Blog Post

Asesinato de Charlie Kirk: Trump dice: "Creo que lo tenemos"

charlie-kirk-assassin-split
Una sección que muestra cuatro fotografías recién publicadas del presunto homicida en el asesinato de Charlie Kirk el 10 de septiembre de 2025 en Orem, Utah. (Seguridad Pública de Utah)

Una sección que muestra cuatro fotografías recién publicadas del presunto homicida en el asesinato de Charlie Kirk el 10 de septiembre de 2025 en Orem, Utah. (Seguridad Pública de Utah)

Donald Trump dijo que el FBI ha detenido a un sospechoso de ser el asesino de Charlie Kirk. No ofreció detalles. Se supone que es una noticia en progreso.

Hasta ahora lo que se sabía era poco. Por ejemplo, que los investigadores tenían el arma, descrita por el agente del FBI Robert Bohls como "un rifle de cerrojo de alta potencia". Fue encontrada en una zona boscosa cerca del lugar del tiroteo en Utah.

Las armas de cerrojo son más precisas que las semiautomáticas, aunque tienen velocidades de disparo más lentas.

Bohls, agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en Salt Lake City, dijo que el arma estaba siendo analizada en un laboratorio del FBI en busca de pistas sobre el tiroteo y el sospechoso.

Tres funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron al The New York Times que el arma recuperada era un rifle Mauser de modelo antiguo.

Otros medios de comunicación estadounidenses también citaron fuentes para decir que se trataba de un rifle de cerrojo Mauser 30-06 importado.

Live Blog Post

Finalmente Grupo Anker comprendió que la tasa de interés en pesos mata a la economía ¿alcanzará?

María Victoria Lippo en El Cronista Comercial:

"En medio del reclamo por fondos no transferidos y la falta de inversión en obra pública, se puso sobre la mesa de negociación una nueva línea de financiamiento que tendría como destino a las provincias.

La línea vendría del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el primer organismo en sentarse con el presidente Javier Milei tras la derrota en las elecciones provinciales bonaerenses. (…)

En el encuentro, destacaron que se trató la "Estrategia País 2025- 2028", que consta de un financiamiento total de US$ 10.000 millones a 3 años, de los cuales US$ 7.000 millones tienen como destinatario al sector público a través de distintos programas, y US$ 3.000 millones son para el sector privado a través de inversiones del BID Invest.

Entre los puntos que integran la estrategia se encuentra un programa de financiamiento que podría estar destinado a las provincias con garantía soberana. Esto último implica que debe ser el Estado Nacional el que respalde los créditos.

Si bien la línea formó parte de las conversaciones, no se tomaron definiciones al respecto ni se definieron plazos. Tampoco se habló de montos. (…)".

En concreto, al menos por ahora, sarasa. Humo, Ilusión. Bicicleta del Grupo Anker. ¿De verdad creen que así atraerán gobernadores, tratándolos como incautos?

Más concreto, Ámbito Financiero, con firma de Santiago Reina:

"(…) La creciente morosidad y la retracción del crédito perjudican aún más a una economía que ya viene sufriendo desde marzo. Tras un rebote parcial en abril, los datos privados coinciden en que en julio la actividad registró su 3er. retroceso mensual consecutivo (los datos oficiales llegan hasta junio), mientras que para agosto los primeros anticipos tampoco fueron alentadores.

A través de su flamante referencial PulsoPBA, que procesa una gran cantidad de datos públicos a través de Inteligencia Artificial, el Banco Provincia exhibió que la economía del distrito más grande del país encadenó su 6ta. baja semanal al hilo y que en el acumulado de agosto se achicó un 1,4%. En el mismo sentido, el consumo de cemento mostró una merma mensual del 0,6% a nivel nacional y los patentamientos de autos cayeron 3,1% según la consultora Econviews. (…)

Tras el golpe recibido, durante esta semana el Banco Central (BCRA) decidió bajar las tasas que fija a través de pasivos remunerados de corto plazo que ofrece en las ruedas simultáneas de BYMA. El miércoles, estos retornos cerraron en el 35%, cuando a inicios de semana estaban en el 45%. A su vez, esto impactó en la tasa de las cauciones a un día que el sector privado utiliza para obtener liquidez, que este jueves culminó en el 31%.

Según datos públicos del BCRA, la tasa TAMAR para los plazos fijos mayoristas se redujo desde el 65,94% hasta el 59% en lo que va de la semana, mientras que para los adelantos a empresas cedió también cerca de seis puntos porcentuales desde el fin de la semana pasada, para ubicarse actualmente en el 60%. Pese a este repliegue, vale remarcar que en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), los participantes estimaron una inflación acumulada apenas superior al 20% para los próximos 12 meses; aun suponiendo que la cifra pueda ser algo mayor, es claro que el interés en pesos sigue muy positivo en términos reales. (…)".

Live Blog Post

La Cámpora destruye la ambición de Máximo y CFK

Si La Cámpora es la militancia que Máximo Kirchner organizó para su mamá, CFK, la ex Presidente sólo saldrá de la calle San José si la indulta, a su pesar, un Presidente pejota o cuando cumpla su condena....

Desolador para el espacio, en una gran victoria de Fuerza Patria, un fragmento de Data Clave:

"(...) La caída más dura e inexplicable se dio en Bahía Blanca. Allí la lista que armó el jefe comunal Federico Susbielles quedó 15 puntos por debajo de La Libertad Avanza. Este hecho se dio con el antecedente de que, semanas atrás, el presidente Javier Milei vetó de manera total la ley de emergencia que el Congreso había sancionado para atender los daños provocados por las fuertes inundaciones de marzo, que destruyeron varios sectores de la ciudad. Insólito.

Donde tampoco logró dar un buen paso fue en Azul, una ciudad fuerte de la 7ma. Sección. Allí la lista presentada por el jefe comunal Nelson Sombra cayó por menos de un punto (por 191 votos) ante La Libertad Avanza. En ambas ciudades mencionadas el gobierno camporista recibió una aprobación de solo un tercio de la población local.

Donde la derrota fue aún más insólita fue en Suipacha, donde manda Juan Luis Mancini. En el distrito de la primera sección, Fuerza Patria cayó por solo 15 votos ante Potencia, lo que le significó la única victoria a un partido q a nivel provincial solo registró el 1.37 por ciento de los votos.

Pero no solo eso. Tal como había pasado en 2021, cuando Máximo habilitó una PASO al intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, aliado histórico del peronismo, el partido decidió no acordar a nivel local con el mandamás y le presentó competencia.

¿El resultado? El camporismo hizo un papelón local y con el sello de Fuerza Patria solo obtuvo el 10 por ciento de los votos y quedó en cuarto lugar. El Movimiento para la Victoria, que responde al jefe comunal local, se quedó con el primer puesto al alcanzar el 32 por ciento.

Pese a que logró imponerse, la elección en Carmen de Areco tampoco fue buena: ganó por menos de 1 punto. Mientras que la diferencia de 3 puntos tampoco fue significativa en Olavarría. Por el contrario, obtuvo triunfos contundentes en Lanús, Quilmes, Brandsen, Hurlingham y Colón. Y una distancia de 5 puntos en Mercedes. (...)".

Live Blog Post

¿Qué dirá ahora Marcelo Duclos? Werthein pasó la tijera

Daniel Paserini (@GordoDan) posteó una nota de Marcelo Duclos en Panampost que consideró muy buena. Y por cierto que es recomendable para quienes quieren conocer qué pasa en Las Fuerzas del Cielo:

"(...) Ayer, en medio de la tarde, corrió el rumor de un supuesto cambio en la presidencia del bloque de La Libertad Avanza bonaerense (donde se decía que saldría el diputado Agustín Romo para dejarle el lugar a Maximiliano Bondarenko). La noticia hizo volar todo por los aires en el mundillo libertario, pero nada llegó a las redes, ya que la cuestión fue desmentida. Los mensajes que se intercambiaban por WhatsApp por esos minutos eran de una virulencia total e inusitada. Las críticas ya aterrizaban directamente sobre el mismísimo Presidente de la Nación.

Aunque me expresé sobre todas las cuestiones permanentemente, y fui crítico con todo lo que pasó en La Libertad Avanza provincia de Buenos Aires, los mensajes que me llegaron luego de mis programas del martes y el miércoles en Neura eran lapidarios. Se me imputó “desilusión”, “desencanto” y hasta “traición”. No pocos oyentes y lectores querían que “me suba” a la tendencia de insultar en cámara a Sebastián Pareja. Creo que a veces los argumentos pueden ser más válidos para hacer un punto (y que los di) pero la subjetividad es sagrada y me banqué hasta los insultos.

Pesan, claro, pero tengo la conciencia tranquila y sé que, si las sutilezas no alcanzan, el lunes 27 de octubre será un buen momento para plantear muchas cosas. Hoy hay que concentrar todos los recursos disponibles para enamorar al votante para que ponga las boletas de La Libertad Avanza en todo el país. Ahora, si el gobierno quiere un éxito, debe saber que necesita enamorar a los enamoradores y la juventud ahí cumple un rol fundamental. (...)

Como sucedía con los despidos del supuesto comisario político Dan, el enojo de buena parte de las bases puede estar en sintonía (e incluso ser funcional) a los intereses de un sector de la interna. Ahora, mis conocidos que me están criticando duramente por mi posición “tibia”, algunos vienen de la primera versión de UPAU de la Ucedé (antes de 1984 cuando nació Caputo), otros de colegas de la época de Recrear en 2003 (cuando Caputo era estudiante) y otros del querido Partido Liberal Libertario de 2010 (cuando Caputo comenzaba dar sus primeros pasos en su carrera, con el sticker de la UCR en su computadora portátil). (...)

SI alguien considera que la finalidad de estas palabras no es 100% constructiva, está mirando otra película. No hago otra cosa que ser constructivo, desprendido y me he tragado más sapos de lo que mi cavidad abdominal y mis lectores sospechan. Todo para defender a ultranza este proyecto político. Como muchos. Pero solos y de afuera no podemos.

Los que no estamos “adentro” comprendimos que no hay demasiado interés en contar con nuestro aporte, que puede no ser gran cosa. Esto hizo que muchos se dediquen a tirar piedras por no ser convocados y la juegan falsamente de “opositores constructivos” u “oficialistas críticos”. Son viudas que no obtuvieron lo que querían y se les nota. Otros seguimos con el proyecto al hombro sin pedir nada a cambio porque, sobre todas las cosas, sabemos que este gobierno y su presidente es la única oportunidad que tiene Argentina. Pero escuchen lo que está pasando, porque nos jugamos la vida el 26 de octubre."

Embed

Pero la agencia Noticias Argentinas ha difundido un despacho que demuele la 'buena onda' que ensaya Duclós ante el fracaso:

"La cartera de Relaciones Exteriores sufrió movimientos internos con la partida de dos funcionarios vinculados al sector libertario más cercano al presidente Javier Milei, identificados en círculos políticos como “Las Fuerzas del Cielo”. Se trata de Úrsula Basset y Nahuel Sotelo, quienes habían llegado con la gestión de Diana Mondino para promover una agenda opuesta a las políticas de perspectiva de género y a la Agenda 2030.

Basset, hasta ahora directora de Derechos Humanos, seguirá desempeñándose en el Estado pero se trasladará al Ministerio de Justicia. Por su parte, Sotelo —que ocupaba la secretaría de Culto— regresará a la Legislatura bonaerense para retomar su banca como diputado provincial.

(...) Fuentes internas sostienen que la nueva etapa buscará estabilizar las relaciones diplomáticas tradicionales y reeditar espacios de diálogo con organismos multilaterales, mientras que sectores del espacio libertario admiten que perderán presencia en el diseño de la agenda exterior pero mantienen influencia en otros ámbitos del Ejecutivo."

Live Blog Post

A propósito de Catalán, interesante el dato de ATN

Lisandro Catalán asumiendo en un recreado Ministerio del Interior el día que Javier Milei veta la Ley sobre Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que impulsaron las provincias, resultó muy polémico en su Tucumán natal. Para muchos, descarriló antes de subirse al tren.

atn

Al respecto, interesante lo de Sebastián Iñurrieta en LetraP:

"Javier Milei apenas repartió entre 14 provincias el 38% del fondo correspondiente a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Quiere decir que hasta agosto, la Nación aún retenía el 62% del dinero que los 24 gobernadores quieren que se distribuya de forma total con una ley que el Presidente acaba de vetar.

La información surge del informe 144 presentado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que este jueves encabezó la primera reunión de la mesa federal con 3 gobernadores "afines": Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco) y Alfredo Cornejo (Mendoza). Las 3 provincias recibieron ATN este año. (…)

"Actualmente, de los $ 278.232.889.623 que estipula el presupuesto 2023 -que se ha prorrogado para 2024 y 2025- se han ejecutado $ 104.500.000.000 durante este 2025 al 13/08/2025, es decir, el 37,56%", dice una de las respuestas redactadas por la Vicejefatura de Gabinete, precisamente la oficina de Lisandro Catalán que acaba de debutar este jueves como ministro del Interior, aún sin nombramiento.

Según un anexo que Francos aportó ante otra de las consultas de la Cámara de Diputados, hasta principios de agosto fueron aprobadas 25 ayudas de $107.500.000.000, pero 1 de ellas, por $ 3.000.000.000 a Corrientes, solicitada entre junio y julio, al final no fue transferida. En esa provincia, a fines de junio, se detonó el acuerdo electoral entre La Libertad Avanza y el gobernador Gustavo Valdés.

7 provincias recibieron más de 1 auxilio financiero.

  • Neuquén, cuyo mandatario es Rolando Figueroa, recibió $ 13.000.000.000 en 3 ATN;
  • Salta, gobernada por Gustavo Sáenz, que describió al Gobierno como una paloma de iglesia ("porque caga a los fieles") recibió $ 13.000.000.000 también en 3 depósitos; y
  • Osvaldo Jaldo (Tucumán), uno de los peronistas más afines a la Casa Rosada, también obtuvo una triple ayuda por $ 12.000.000.000.

2 ayudas recibieron Santa Fe ($ 9.000.000.000), Santa Cruz ($ 8.000.000.000), Catamarca ($ 7.000.000.000) y Entre Ríos ($ 6.000.000.000). (…)".

Live Blog Post

Lilia Lemoine, bastonera jefe de La Libertad Avanza

En Tucumán, la diputada nacional Lilia Lemoine (LLA / PBA), convocada por Karina Milei, volvió a resultar quien despeja a los críticos de La Libertad Avanza.

Ella ingresó al predio del Club Villa Luján por calle Don Bosco, acompañanda a Lisandro Catalán y al candidato Federico Pelli.

No tuvo ningun empacho en responder a los periodistas que preguntaban por los críticos en las afueras del Club Villa Luján, en San Miguel de Tucumán, criticaban a Javier Milei: "Nos critican quienes tienen a su jefe político con tobillera".

Por supuesto que pudo parecer, en parte, injusto porque había un reclamo por el recorte de asistencia a discapacitados.

En la provincia todo un debate: "¿Lo dice por Cristina (Fernández de Kirchner) o por (José) Alperovich?".

Embed

Por CFK, afirmó la mayoría. Lemoine es quien más está cuestionando llos ataque, precisamente, de Cristina Fernández de Kirchner por el ANDISgate que provocan los audios de Diego Spagnuolo: "(...) Vos fuiste condenada no por Milei, por los mismos Jueces que vos pusiste y encima tus "herederos" políticos se están haciendo una fiesta sin vos. (...)".

Embed

Ella mantiene una antigua rencilla con Jorge Rial y Mauro Federico, que actualizó con lo de Spagnuolo:

Embed

-------------------

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES