Para llegar al 26/10, Javier Milei necesita aliados (y no es el exPRO)

Finalmente Grupo Anker comprendió que la tasa de interés en pesos mata a la economía ¿alcanzará?
María Victoria Lippo en El Cronista Comercial:
"En medio del reclamo por fondos no transferidos y la falta de inversión en obra pública, se puso sobre la mesa de negociación una nueva línea de financiamiento que tendría como destino a las provincias.
La línea vendría del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el primer organismo en sentarse con el presidente Javier Milei tras la derrota en las elecciones provinciales bonaerenses. (…)
En el encuentro, destacaron que se trató la "Estrategia País 2025- 2028", que consta de un financiamiento total de US$ 10.000 millones a 3 años, de los cuales US$ 7.000 millones tienen como destinatario al sector público a través de distintos programas, y US$ 3.000 millones son para el sector privado a través de inversiones del BID Invest.
Entre los puntos que integran la estrategia se encuentra un programa de financiamiento que podría estar destinado a las provincias con garantía soberana. Esto último implica que debe ser el Estado Nacional el que respalde los créditos.
Si bien la línea formó parte de las conversaciones, no se tomaron definiciones al respecto ni se definieron plazos. Tampoco se habló de montos. (…)".
En concreto, al menos por ahora, sarasa. Humo, Ilusión. Bicicleta del Grupo Anker. ¿De verdad creen que así atraerán gobernadores, tratándolos como incautos?
Más concreto, Ámbito Financiero, con firma de Santiago Reina:
"(…) La creciente morosidad y la retracción del crédito perjudican aún más a una economía que ya viene sufriendo desde marzo. Tras un rebote parcial en abril, los datos privados coinciden en que en julio la actividad registró su 3er. retroceso mensual consecutivo (los datos oficiales llegan hasta junio), mientras que para agosto los primeros anticipos tampoco fueron alentadores.
A través de su flamante referencial PulsoPBA, que procesa una gran cantidad de datos públicos a través de Inteligencia Artificial, el Banco Provincia exhibió que la economía del distrito más grande del país encadenó su 6ta. baja semanal al hilo y que en el acumulado de agosto se achicó un 1,4%. En el mismo sentido, el consumo de cemento mostró una merma mensual del 0,6% a nivel nacional y los patentamientos de autos cayeron 3,1% según la consultora Econviews. (…)
Tras el golpe recibido, durante esta semana el Banco Central (BCRA) decidió bajar las tasas que fija a través de pasivos remunerados de corto plazo que ofrece en las ruedas simultáneas de BYMA. El miércoles, estos retornos cerraron en el 35%, cuando a inicios de semana estaban en el 45%. A su vez, esto impactó en la tasa de las cauciones a un día que el sector privado utiliza para obtener liquidez, que este jueves culminó en el 31%.
Según datos públicos del BCRA, la tasa TAMAR para los plazos fijos mayoristas se redujo desde el 65,94% hasta el 59% en lo que va de la semana, mientras que para los adelantos a empresas cedió también cerca de seis puntos porcentuales desde el fin de la semana pasada, para ubicarse actualmente en el 60%. Pese a este repliegue, vale remarcar que en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), los participantes estimaron una inflación acumulada apenas superior al 20% para los próximos 12 meses; aun suponiendo que la cifra pueda ser algo mayor, es claro que el interés en pesos sigue muy positivo en términos reales. (…)".
