Luis Caputo anunció que la vacunación contra la aftosa no será obligatoria

También aseguró que esta medida significa un gran ahorro para los ganaderos y que no afectará al comercio internacional, con estrictas normativas de sanidad:

"Este conjunto de medidas generará una reducción de 16 millones de dosis de la vacuna antiaftosa sin comprometer el comercio internacional".

IMPORTANTE

Seguimos trabajando para bajar el costo de la producción en el campo.



A partir de una Resolución del SENASA que se publicará mañana en el Boletín Oficial, se modificará el plan de vacunación contra la fiebre aftosa, que generará un ahorro para la producción… — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 11, 2025

La baja de costos por el cese de la vacunación

El sector ganadero esperaba un anuncio del estilo que aliviase sus costos.

En términos económicos, el ministro Caputo estimó un ahorro del siguiente monto:

Este conjunto de medidas generará una reducción de 16 millones de dosis de la vacuna antiaftosa sin comprometer el comercio internacional, lo que implica un ahorro estimado total para los productores de 25 millones de dólares.

