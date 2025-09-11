Luis Caputo anunció que la vacunación contra la aftosa no será obligatoria

El ministro de economía, Luis Caputo, anunció en su cuenta de la red social X que mañana se dispondrá el cese en la obligatoriedad de la vacunación contra la aftosa en la segunda campaña del 2026, y desde la primera para los feedlots.
El ministro Luis Caputo anunció la eliminación en la obligatoriedad de la vacunación contra la aftosa.
Luego de perder las elecciones en el sector agropecuario de la provincia de Buenos Aires el domingo pasado, el ministro Caputo ya realizó un anuncio para aliviar los costos de los ganaderos. Sin embargo, la medida presenta dudas con respecto a la sanidad animal y los riesgos de desestimar la vacuna contra la aftosa.
Una hora antes de visitar el stream Tres Anclas, el ministro Caputo anunció:
También aseguró que esta medida significa un gran ahorro para los ganaderos y que no afectará al comercio internacional, con estrictas normativas de sanidad:
"Este conjunto de medidas generará una reducción de 16 millones de dosis de la vacuna antiaftosa sin comprometer el comercio internacional".
La baja de costos por el cese de la vacunación
El sector ganadero esperaba un anuncio del estilo que aliviase sus costos.
En términos económicos, el ministro Caputo estimó un ahorro del siguiente monto:
