Cillian Murphy destrozó los sueños de los fans: "No seré Voldemort en la serie de Harry Potter"

Embed - Cillian Murphy on STEVE, PEAKY BLINDERS, OPPENHEIMER Oscar, 28 YEARS LATER return, Voldemort rumors

Paradójicamente, mientras Murphy rechaza los rumores, Ralph Fiennes expresó su apoyo al actor irlandés, calificándolo como "fantástico" para asumir el rol del mago tenebroso. Esta declaración del veterano actor británico alimentó aún más las especulaciones entre los fanáticos de la franquicia.

La serie de HBO promete reinventar completamente el universo de J.K. Rowling. Con Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton interpretando a Hermione Granger y Alastair Stout dando vida a Ron Weasley, cada uno de los siete libros tendrá su propia temporada.

Murphy tiene otros planes en el horizonte

Mientras los fans procesaban la decepcionante noticia, Cillian Murphy reveló sus próximos compromisos profesionales. El actor estrenará la película Steve en Netflix este octubre, además de participar en la esperada película de Peaky Blinders titulada The Immortal Man, programada para 2026.

image

También formará parte de 28 Years Later: The Bone Temple, secuela del aclamado film de terror que llegará a los cines en enero de 2026. Con una agenda tan apretada, parece claro que Murphy prefiere concentrarse en estos proyectos antes que embarcarse en el extenso compromiso que implicaría interpretar a Voldemort durante múltiples temporadas.

-------------------------------------------------------

Más noticias en Urgente24

4 hábitos sencillos para cuidar tu sistema digestivo, según gastroenterólogo

Beber esto en la noche puede hacerte dormir mejor, dicen expertos en sueño

Esta dieta reduce los síntomas de depresión en un enorme 70%, según estudio

¿Qué pasa con tu presión arterial cuando comes espinaca?

¿Qué sucede con tu cerebro si haces una caminata rápida?