Cillian Murphy dejó en claro que no formará parte de la serie de Harry Potter que llegará en 2027. Por su parte, Ralph Fiennes expresó públicamente su apoyo al irlandés para heredar el papel que él mismo inmortalizó en el cine.
Cillian Murphy destrozó los sueños de los fans: "No seré Voldemort en la serie de Harry Potter"
Cillian Murphy rompió el silencio y desmintió categóricamente su participación como el villano más temido del mundo mágico en Harry Potter.
Ralph Fiennes bendice a Murphy como sucesor
Los rumores venían circulando desde hace meses en las redes sociales y foros especializados. Sin embargo, Cillian Murphy aclaró su situación durante una entrevista en el podcast Happy Sad Confused. " No, mis hijos me lo muestran de vez en cuando, pero no, no sé nada de eso", confesó el protagonista de Peaky Blinders.
El actor irlandés demostró su respeto hacia Ralph Fiennes, quien interpretó a Lord Voldemort en las últimas cuatro películas de la saga cinematográfica. "Es muy difícil seguir lo que hace Ralph Fiennes. Es una auténtica leyenda de la actuación. Así que mucha suerte a quien le toque", declaró Murphy con evidente admiración.
Paradójicamente, mientras Murphy rechaza los rumores, Ralph Fiennes expresó su apoyo al actor irlandés, calificándolo como "fantástico" para asumir el rol del mago tenebroso. Esta declaración del veterano actor británico alimentó aún más las especulaciones entre los fanáticos de la franquicia.
La serie de HBO promete reinventar completamente el universo de J.K. Rowling. Con Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton interpretando a Hermione Granger y Alastair Stout dando vida a Ron Weasley, cada uno de los siete libros tendrá su propia temporada.
Murphy tiene otros planes en el horizonte
Mientras los fans procesaban la decepcionante noticia, Cillian Murphy reveló sus próximos compromisos profesionales. El actor estrenará la película Steve en Netflix este octubre, además de participar en la esperada película de Peaky Blinders titulada The Immortal Man, programada para 2026.
También formará parte de 28 Years Later: The Bone Temple, secuela del aclamado film de terror que llegará a los cines en enero de 2026. Con una agenda tan apretada, parece claro que Murphy prefiere concentrarse en estos proyectos antes que embarcarse en el extenso compromiso que implicaría interpretar a Voldemort durante múltiples temporadas.
