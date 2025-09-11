Estaría programado un encuentro para convencer a Mauricio Macri de que participe en la campaña

El regreso de Macri y las milanesas

El llamado saldría desde Balcarce 50 en su carácter de nuevo jefe político de La Libertad Avanza ya que se ha puesto al frente de la suerte de su partido el 26 de Octubre en las parlamentarias de medio término.

La idea es recomponer también con Jorge Macri, el alcalde porteño al que Milei dejó con la mano extendida el 25 de Mayo luego del tedeum en la catedral metropolitana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1926607784226750676&partner=&hide_thread=false Papelón total de Milei al negarle el saludo a Jefe de Gobierno porteño Jorge Macri en el Tedeum del 25 de mayo pic.twitter.com/o9eSveIw6f — Fico (@ffico) May 25, 2025

¿Qué había planteado Patricia Bullrich el miércoles 10/9?

Destacó la necesidad de fortalecer los lazos entre ambas fuerzas al subrayar que “si se hizo una alianza, estaría bueno que eso se muestre. Sería bueno en este momento hablar con Mauricio Macri”.

“Existe la posibilidad de trabajar todos juntos y tirar para el mismo lado es lo más importante. Aquí importan las ideas, las formas, si es un solo bloque o un interbloque, se va a discutir”, enfatizó la titular de la cartera de seguridad de la Nación.

Hasta el jueves 11 de septiembre, Mauricio Macri no se expresó tras las elecciones en la provincia de Buenos Aires donde Fuerza Patria superó por 14 puntos a la alianza de derecha.

Bullrich reconoció que los votantes del PRO no se hicieron presentes en las urnas de manera masiva y por eso propuso:

Vamos a ir a buscar uno por uno a todos los que no nos fueron a votar. Es importante que ganemos para que los próximos dos años la gente pueda vivir los frutos del cambio.