Los “amarillos” del PRO no acompañaron las listas de La Libertad Avanza de Javier Milei el 7/9 en los comicios de la provincia de Buenos Aires y eso motivó el retorno al "pragmatismo" de la Casa Rosada en detrimento de la supuesta "pureza" violeta que pregonaba Karina y Eduardo Lule Menem.
¿CUMBRE MILEI-PRO?
Estaría programado un encuentro para convencer a Mauricio Macri de que participe en la campaña
En LN+ aseguraron que el cónclave con Milei se produciría cuando Macri vuelva a Argentina. Preocupación por apatía de votantes PRO. ¿Ganaron los viejos meados?
Luis Majul aseguró que Patricia Bullrich ya había adelantado de que “muchos de los que acompañaron a Javier Milei en sus 20 meses de gestión no se sintieron escuchados”.
Sin embargo, ahora la Casa Rosada necesita de “la caballería” y por eso le extendería la mano (¿y cargos en el gobierno nacional?) a la dirigencia del PRO.
El regreso de Macri y las milanesas
El llamado saldría desde Balcarce 50 en su carácter de nuevo jefe político de La Libertad Avanza ya que se ha puesto al frente de la suerte de su partido el 26 de Octubre en las parlamentarias de medio término.
La idea es recomponer también con Jorge Macri, el alcalde porteño al que Milei dejó con la mano extendida el 25 de Mayo luego del tedeum en la catedral metropolitana.
¿Qué había planteado Patricia Bullrich el miércoles 10/9?
Destacó la necesidad de fortalecer los lazos entre ambas fuerzas al subrayar que “si se hizo una alianza, estaría bueno que eso se muestre. Sería bueno en este momento hablar con Mauricio Macri”.
“Existe la posibilidad de trabajar todos juntos y tirar para el mismo lado es lo más importante. Aquí importan las ideas, las formas, si es un solo bloque o un interbloque, se va a discutir”, enfatizó la titular de la cartera de seguridad de la Nación.
Hasta el jueves 11 de septiembre, Mauricio Macri no se expresó tras las elecciones en la provincia de Buenos Aires donde Fuerza Patria superó por 14 puntos a la alianza de derecha.
Bullrich reconoció que los votantes del PRO no se hicieron presentes en las urnas de manera masiva y por eso propuso: