La pregunta del millón: ¿Qué hace Lule Menem con Zdero en la Rosada?

Tras la derrota electoral en PBA, el Gobierno tomó medidas de índole político para mostrar alguna reacción y, en ese marco, corrió de las "mesas políticas" a Lule Menem, uno de los apuntados -junto a Sebastián Pareja- por la tropa libertaria que responde a Las Fuerzas del Cielo como responsables de la "paliza" en las urnas.