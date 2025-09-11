Tras la derrota electoral en PBA, el Gobierno tomó medidas de índole político para mostrar alguna reacción y, en ese marco, corrió de las "mesas políticas" a Lule Menem, uno de los apuntados -junto a Sebastián Pareja- por la tropa libertaria que responde a Las Fuerzas del Cielo como responsables de la "paliza" en las urnas.
EL 'CORRIDO'...
La pregunta del millón: ¿Qué hace Lule Menem con Zdero en la Rosada?
Javier Milei corrió de las "mesas políticas" a Lule Menem, luego de que la tropa libertaria digital pidiera su 'cabeza' por la derrota en PBA. Pero sigue activo.
Lo curioso es que pese a que Javier Milei supuestamente lo sacó de las 'mesas políticas' que conformó (a nivel nacional y bonaerense) para encarar la campaña hacia octubre, Lule Menem sigue muy activo en Casa Rosada. ¿Fue puro humo?
Según la agencia Noticias Argentinas -y también lo informaron diversos periodistas- el subsecretario de Gestión Institucional en la Secretaría General de la Presidencia -encabezada por Karina Milei- recibió esta mañana en su despacho en la Rosada al gobernador de Chaco, Leandro Zdero, quien luego fue a reunirse con el flamante ministro del Interior, Leandro Catalán.
