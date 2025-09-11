Enzo Francescoli subestima la llave con Palmeiras

Si bien no lo considera un fracaso, algo que hubiera sido realmente fuera de la realidad, decir que ser eliminado por el mejor equipo del continente es frustrante es realmente inentendible, o el uruguayo ve algo fuera de la realidad, que es una paridad entre River y Palmeiras, algo inexistente.

River y Palmeiras disputarán una de las 4 llaves de cuartos de final. El partido de ida será el miércoles 17 de septiembre en el Estadio Más Monumental de Núñez, ahí River deberá sacar un resultado que lo mantenga en competencia (la última vez que se cruzaron fue 0-3 para Palmeiras en Buenos Aires). La vuelta será 7 días después, el miércoles 24 de septiembre a las 21:30hs (mismo horario para Argentina que el partido de ida) en el Allianz Parque, la nueva casa de Palmeiras.

El ganador de esta llave se enfrentará con el vencedor de San Pablo de Brasil y Liga de Quito de Ecuador por las semifinales y por la búsqueda de un lugar en la final. O sea, por este lado de la llave el finalista será brasilero, ecuatoriano o argentino.

