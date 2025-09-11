El uruguayo Enzo Francescoli dio una entrevista y hablo de todo, de River, de Marcelo Gallardo, pero sorprendió lo que dijo de Palmeiras, ya que considera que perder la llave sería una frustración. Algo que no coincide con la clara superioridad del equipo brasilero, considerado por muchos el mejor de Sudamérica lejos.
INCREÍBLES DECLARACIONES
Enzo Francescoli subestima la llave con Palmeiras
Francescoli subestimó la llave con Palmeiras, considerándola una frustración perderla, algo sorprendente teniendo en cuenta la superioridad de los brasileros.
Enzo Francescoli: Perder con Palmeiras “sería una frustración muy grande”
River enfrentará la próxima semana a Palmeiras en el Monumental por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde sus chances son realmente escasas por dos razones, primero por su juego, ya que el mismo Marcelo Gallardo dijo que están en 5 puntos, y segundo por lo superior que es Palmeiras, no solo a River sino a todos los equipos sudamericanos.
Sobre esto habló Enzo Francescoli, pero sorprendió con lo que dijo, ya que considera frustrante perder con Palmeiras, creo que realmente no ve la diferencia abismal entre ambos.
Sobre perder con Palmeiras dijo: “Sería una frustración muy grande, pero no es un fracaso quedar afuera con Palmeiras. Sería duro, pero hay que bancarse la crítica y empezar de vuelta para intentar ser campeón la próxima”.
Si bien no lo considera un fracaso, algo que hubiera sido realmente fuera de la realidad, decir que ser eliminado por el mejor equipo del continente es frustrante es realmente inentendible, o el uruguayo ve algo fuera de la realidad, que es una paridad entre River y Palmeiras, algo inexistente.
River y Palmeiras disputarán una de las 4 llaves de cuartos de final. El partido de ida será el miércoles 17 de septiembre en el Estadio Más Monumental de Núñez, ahí River deberá sacar un resultado que lo mantenga en competencia (la última vez que se cruzaron fue 0-3 para Palmeiras en Buenos Aires). La vuelta será 7 días después, el miércoles 24 de septiembre a las 21:30hs (mismo horario para Argentina que el partido de ida) en el Allianz Parque, la nueva casa de Palmeiras.
El ganador de esta llave se enfrentará con el vencedor de San Pablo de Brasil y Liga de Quito de Ecuador por las semifinales y por la búsqueda de un lugar en la final. O sea, por este lado de la llave el finalista será brasilero, ecuatoriano o argentino.
+ de Golazo24
Todo mal en San Lorenzo: Los jugadores amenazan con medidas de fuerza
Atención: estos son los posibles horarios del Mundial 2026
San Lorenzo: Nuevamente Néstor Ortigoza en el centro de la polémica