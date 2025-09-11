Polémica en River por lo que dijo Gustavo Yarroch sobre Marcelo Gallardo

Entendiendo que así está dado el cronograma, el periodista Gustavo Yarroch aseguró: "Este sábado, ante Estudiantes, Marcelo Gallardo pondrá titulares".

Esto generó voces a favor y en contra en River Plate.

Están quienes entienden que a raíz de las Eliminatorias Conmebol, el equipo está sin ritmo y es necesario que jueguen todos para aceitar el rendimiento en la previa al encuentro por Copa.

También están los que dicen que es innecesario arriesgar entendiendo que en la proximidad está el duelo ante Plameiras y cualquier futbolista puede sufrir una lesión.

El posible equipo sería así aunque podría haber modificaciones:

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Maxi Salas, Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

El futuro de River Plate

Se vienen días movidos para River Plate ya que es probable que de aquí a principios de octubre, se defina gran parte de su año.

El duelo con Palmeiras se lleva todas las miradas pero no hay que dejar pasar que en el Torneo Clausura se juega la clasificación a la Copa Libertadores 2026 en caso de que no pueda hacerse de ningún título.

Por Copa Argentina, aún no está definida la fecha, pero en cuartos de final enfrentará a Racing, con todo lo que eso implica y el morbo que se generó por esto en el último tiempo.

Este es el calendario que se le viene al Millonario:

Sábado 13/9: Estudiantes vs. River, a las 19 - Fecha 8 del Torneo Clausura.

Miércoles 17/9: River vs. Palmeiras , a las 21.30 - Ida de cuartos de final de la Copa Libertadores.

, a las 21.30 - Ida de cuartos de final de la Copa Libertadores. Sábado 20/9: River vs. Atlético de Tucumán, a las 21.15 - Fecha 9 del Torneo Clausura.

Miércoles 24/9: Palmeiras vs. River , a las 21.30 - Vuelta de cuartos de final de la Copa Libertadores.

, a las 21.30 - Vuelta de cuartos de final de la Copa Libertadores. Domingo 28/9: Deportivo Riestra vs. River, a las 18 - Fecha 10 del Torneo Clausura.

¿Miércoles 1 o jueves 2?: River vs Racing- cuartos de final de Copa Argentina.

