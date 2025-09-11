Se avecinan momentos decisivos para River Plate, ya que comienzan a definirse las competencias en las que participa el club de Núñez. El periodista Gustavo Yarroch hizo una afirmación sobre el entrenador Marcelo Gallardo que generó polémica y gran repercusión en las redes sociales.
¿QUÉ PASÓ?
Polémica en River por lo que dijo Gustavo Yarroch sobre Marcelo Gallardo
Se vienen tiempos decisivos en River y Gustavo Yarroch aseguró Marcelo Gallardo que generó voces a favor y en contra.
Con el Torneo Clausura, la Copa Libertadores y la Copa Argentina en el horizonte, el Muñeco tiene que tomar decisiones y es lo que hará en vistas al partido ante Palmeiras.
Gustavo Yarroch sobre Marcelo Gallardo
Entre todas las competencias que está jugando el Millonario, la que más expectativa genera en su gente, es la Copa Libertadores y la serie ante Palmeiras.
Previo al partido de ida ante el Verdao, los de Marcelo Gallardo deberán visitar a Estudiantes en La Plata por el Torneo Clausura de la Liga Profesional.
Entendiendo que así está dado el cronograma, el periodista Gustavo Yarroch aseguró: "Este sábado, ante Estudiantes, Marcelo Gallardo pondrá titulares".
Esto generó voces a favor y en contra en River Plate.
Están quienes entienden que a raíz de las Eliminatorias Conmebol, el equipo está sin ritmo y es necesario que jueguen todos para aceitar el rendimiento en la previa al encuentro por Copa.
También están los que dicen que es innecesario arriesgar entendiendo que en la proximidad está el duelo ante Plameiras y cualquier futbolista puede sufrir una lesión.
El posible equipo sería así aunque podría haber modificaciones:
Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Maxi Salas, Facundo Colidio y Sebastián Driussi.
El futuro de River Plate
Se vienen días movidos para River Plate ya que es probable que de aquí a principios de octubre, se defina gran parte de su año.
El duelo con Palmeiras se lleva todas las miradas pero no hay que dejar pasar que en el Torneo Clausura se juega la clasificación a la Copa Libertadores 2026 en caso de que no pueda hacerse de ningún título.
Por Copa Argentina, aún no está definida la fecha, pero en cuartos de final enfrentará a Racing, con todo lo que eso implica y el morbo que se generó por esto en el último tiempo.
Este es el calendario que se le viene al Millonario:
- Sábado 13/9: Estudiantes vs. River, a las 19 - Fecha 8 del Torneo Clausura.
- Miércoles 17/9: River vs. Palmeiras, a las 21.30 - Ida de cuartos de final de la Copa Libertadores.
- Sábado 20/9: River vs. Atlético de Tucumán, a las 21.15 - Fecha 9 del Torneo Clausura.
- Miércoles 24/9: Palmeiras vs. River, a las 21.30 - Vuelta de cuartos de final de la Copa Libertadores.
- Domingo 28/9: Deportivo Riestra vs. River, a las 18 - Fecha 10 del Torneo Clausura.
- ¿Miércoles 1 o jueves 2?: River vs Racing- cuartos de final de Copa Argentina.
