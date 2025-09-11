Problemas de salud mental en adolescentes: 20 señales de alerta que nunca debes ignorar

Señales de advertencia de problemas de salud mental en adolescentes

A menudo, puede ser complicado saber si un adolescente está atravesando por una dificultad en su salud mental.

Y es que, ocurren tantos cambios emocionales durante esta etapa de la vida, que los padres pueden llegar a pensar que dichos cambios son normales.

Sin embargo, hay algunas señales de alerta que no se deben pasar por alto y que pueden servir para sospechar la presencia de depresión, ansiedad, trastornos alimentarios, autolesión, tendencia suicida, y más.

En ese sentido, he aquí algunos síntomas de advertencia de problemas de salud mental en adolescentes que han detallado la organización Mental Health America y HealthyChildren.org:

Problemas de concentración y memoria Cambios en el apetito, en el peso y en los hábitos alimenticios Sentirse triste, vacío, desesperanzado o inútil Pérdida de interés en cosas que habitualmente disfrutaba Preocupación excesiva Irritabilidad, inquietud, llanto Cambios notables en el sueño Arrebatos de ira No querer estar cerca de gente o participar en actividades Cancelar planes con sus amigos más cercanos con poca o ninguna explicación Dificultades académicas que parecen diferentes o más intensas: por ejemplo, suspender exámenes en su materia favorita Un grupo completamente nuevo de amigos que nunca antes habías conocido Obsesión con un objetivo determinado, posiblemente con la creencia de que si no lo logran, su vida nunca será la misma Negarse a hablar sobre lo que les preocupa, incluso después de haber hecho lo más seguro posible para discutir temas difíciles abiertamente Señales de consumo de drogas, alcohol u otras sustancias Escuchar o ver cosas que otras personas no ven Pánico extremo Aparición de nuevos comportamientos o rituales que se repiten Cambios en la forma de vestir: si su hijo usa pantalones y mangas largas cuando hace calor, o sombreros de repente, podría estar ocultando señales de autolesión, como cortarse o tirarse del cabello Actividad o interés sexual que parece nuevo o más intenso que antes

¿Qué hacer?

Si está preocupado por el comportamiento de su hijo adolescente y se niega a hablar con usted, debería probar otros canales de comunicación y recibir asesoramiento de un médico o profesional de la salud mental.

