El hábito inocente que todos tienen y aumenta el riesgo de hemorroides

Las hemorroides son un problema de salud muy común y molesto. También conocidas como almorranas, se tratan de venas hinchadas en el ano y la parte inferior del recto, similares a las várices. Existen varias causas de las hemorroides y también diversos factores que aumentan el riesgo de padecerlas, incluido un hábito que muchos consideran inocente, pero no lo es.
Hábito que aumenta el riesgo de hemorroides
Un nuevo estudio ha advertido que un hábito sumamente común podría aumentar las probabilidades de que una persona tenga hemorroides.
Si no quieres padecer este problema, entonces podría ser hora de dejar el teléfono celular a un lado mientras vas al baño.
Y es que, investigadores han encontrado que usar el teléfono móvil en el baño, un hábito que casi todo el mundo tiene y que algunos pueden creer que es inofensivo, se relaciona con mayor riesgo de sufrir hemorroides.
Esto probablemente se deba a que una de las causas de las hemorroides es permanecer sentado durante largos periodos de tiempo, especialmente en el inodoro.
Otras causas de hemorroides según la Clínica Mayo son: Realizar esfuerzos durante la defecación, tener diarrea o estreñimiento crónicos, tener obesidad, embarazo, tener relaciones sexuales anales, seguir una dieta baja en fibra, y levantar regularmente objetos pesados.
El riesgo oculto de usar el celular en el baño
En el nuevo estudio participaron 125 adultos, quienes completaron preguntas sobre sus hábitos con el teléfono inteligente mientras usaban el inodoro, y comportamientos de estilo de vida como la ingesta de fibra, los niveles de actividad física, y más.
Asimismo, endoscopistas evaluaron a los participantes para ver la presencia de hemorroides.
Luego de analizar los datos, los autores del estudio encontraron que 43% de los voluntarios tuvo hemorroides visualizadas en la colonoscopia.
De todos los encuestados, el 66% usó teléfonos móviles mientras estaba en el inodoro, especialmente, los participantes más jóvenes.
Quienes usaron su celular mientras estaban en el baño, pasaron significativamente más tiempo en el inodoro que los que no lo hicieron, según el estudio.
En concreto, un 37,3% de los usuarios de teléfonos inteligentes pasó más de 5 minutos por visita en el inodoro, a diferencia del 7,1% de los no usuarios de teléfonos inteligentes.
Asimismo, los investigadores descubrieron que los participantes que usaron el celular en el baño fueron más propensos a tener hemorroides.
El uso de teléfonos inteligentes en el inodoro se asoció con un aumento del 46% en el riesgo de hemorroides, después de ajustar factores como edad, sexo, IMC, actividad física, esfuerzo e ingesta de fibra, escribieron los autores.
Otro dato interesante es lo que más hacían las personas mientras usaban el celular en el inodoro: leer "noticias" (54,3%) y revisar "redes sociales" (44,4%).
"El estudio sugiere que la interacción prolongada con teléfonos inteligentes mientras se usa el inodoro puede estar asociada con una mayor prevalencia de hemorroides", es la conclusión a la que llegaron los investigadores.
Estos hallazgos fueron publicados en la revista PLOS One.
