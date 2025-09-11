Gustavo Sylvestre confesó su intención de incursionar en la política: "Es lo que está pendiente"

Axel Kicillof apuntó contra Javier Milei en diálogo con Gustavo Sylvestre

Luego de la rotunda victoria peronista en las elecciones provinciales, Axel Kicillof le dio una nota a Gustavo Sylvestre y aprovechó para cargar con dureza contra el presidente Javier Milei.

El gobernador bonaerense calificó de “delirio” la idea del líder libertario de elegir entre mercado o Estado: “Eso no existe ni en China. Nadie en el mundo promueve lo que plantea Milei”.

Además, advirtió que el ajuste no recayó sobre la casta, como lo había anunciado el economista, sino que fue sobre la sociedad y además se refirió al escándalo tras los audios filtrados de Diego Spagnuolo, extitular de la ANDIS y aseguró que el Gobierno está tomado por "internas feroces".

“Han hecho de la agresión y la violencia un discurso político. En Junín, en Corrientes, en Lomas de Zamora y en Moreno, tuvieron que escapar por fallas en seguridad. A veces parece buscado, como si esperaran que ocurra algo”, sostuvo sobre el uso de la provocación como estrategia por parte del oficialismo.

