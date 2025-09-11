Amparo ante la CSJN pidió Gustavo Sáenz por pensiones no contributivas por invalidez

El gobernador sostuvo que redireccionando ese dinero se podría beneficiar a los jubilados y aumentar los beneficios a las personas con discapacidad, ya que se estaría evitando "la cantidad de fondos que estamos dilapidando en los extranjeros que no viven y que no residen, que no trabajan y que no aportan nada a nuestro país".

Él también defendió la decisión de la Provincia de arancelar la atención sanitaria a extranjeros, una medida que tomó porque "era muy injusto ver los tours de salud para venir a atenderse a nuestros hospitales".

"Esto debería pasar en los hospitales públicos de todo el país. Porque en cualquier parte del mundo nos cobran la salud porque somos extranjeros. Y si no pagás, no te atienden", aunque reconoció que "por una cuestión humanitaria nunca dejamos de atender cuando hay riesgo de vida".

Presentación de amparo a la CSJN

Por otra parte, la Fiscalía de Estado de Salta acudió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para solicitar la restitución inmediata de las pensiones no contributivas por invalidez y otros beneficios que fueron suspendidos por el Gobierno Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Dicha acción tramita en la CSJN con la carátula: 'CSJ 2128/2025 MISIONES, PROVINCIA DE c/ ESTADO NACIONAL Y OTRO s/AMPARO'.

La provincia de Salta solicita que:

Se ordene el inmediato restablecimiento del pago de las Pensiones No Contributivas por Invalidez y demás beneficios conexos para las personas con residencia en la provincia de Salta que han sido ilegítimamente suspendidos por el ANDIS;

Se disponga el pago retroactivo a los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas por Invalidez y demás beneficios conexos desde la fecha de su suspensión;

Se declare la nulidad de las auditorías y procedimientos irregulares implementados por el ANDIS en el territorio de la Provincia de Salta;

Se adopten medidas urgentes para garantizar un procedimiento de auditoría transparente, profesional y accesible, en el cual se respete el debido proceso y los derechos de las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, hasta tanto se dicte sentencia definitiva, solicita se disponga de manera cautelar

Restablezca inmediatamente el pago de las pensiones suspendidas en el marco de las auditorías realizadas en el ámbito de la Provincia de Salta Se abstenga de suspender nuevos beneficios hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo en este amparo.

El gobernador de Salta advirtió que "no pueden pagar justos por pecadores" y "hoy tenemos familias y organizaciones que denuncian vulneración de derechos básicos". Por esto mismo, Sáenz exigió auditorías "serias y transparentes".

