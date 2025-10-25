Tragedia en River Plate, derrumbe de Marcelo Gallardo, enojo de los hinchas

El ingreso de Miguel Ángel Borja no cambió nada. El balón ya no corría con normalidad. Aun así, Independiente Rivadavia pareció sacar ventaja, y fue sobre River. En ese momento apareció Leonard Costa.

Pero a River todo eso no le alcanzó porque son detalles. Tuvo fallas estructurales, las mismas que arrastra todo el ciclo N°2 de Marcelo Gallardo que coinciden con el final del ciclo N°1 de Marcelo Gallardo. Pero los simpatizantes tienen escasa memoria y siguen aferrándose al triunfo sobre Boca Juniors en Madrid (España).

Marcelo Gallardo según La Página Millonaria:

“No podemos encontrar soltura, donde en general el equipo no muestra frescura ni creatividad. Cuando suceden cosas como esas, vivís un momento como este (...) Analizaremos al final de la temporada, donde faltan pocos meses, cómo seguimos, porque claramente los objetivos hasta ahora no se han cumplido”.

“Nos queda reveer si podemos intentar en estos últimos 40 o 45 días agarrarnos del campeonato que es la única chance que tenemos para revertir este año totalmente negativo. En base a eso, analizaremos cómo terminamos el año y después tomaremos las decisiones que tenemos que tomar“.

¡EL PALO SALVÓ A LA LEPRA MENDOCINA!



“En este momento de mierda nadie te va a esperar para darte un abrazo, en estos momentos también debemos entender que posiblemente tendremos que atravesarlos solos porque el fútbol es así. Cuando ganás están todos, pero cuando perdes no está nadie. Ahora aceptaremos la responsabilidad nuestra y veremos si nos podemos sobreponer“.

“Veremos quiénes están ahí, porque este momento no es para cualquiera, no es para cualquiera sentarse acá ni salir a jugar, ni sostenerse en este momento. Ahí está la hombría, los hombres se destacan en esos momentos de reprobación, de crítica, de maldad en la opinión, todo eso va a estar y hay que hacerse cargo. Hay que ver quiénes estamos preparados para sostener este momento y salir adelante”.

“Todos podemos tener un mal año deportivo, pero con otras formas, con otra identificación. Ese va a seguir siendo el intento de mi parte, tratar de estar mentalmente para este momento y tener la claridad con la emoción controlada. Cuando no tenés la emoción controlada y estás medio flojito de papeles te hacen mierda. Yo tengo que estar bien de esa claidad y pensar en lo que viene“.

independiente-rivadavia-river-plate Independiente Rivadavia, de Mendoza, bajo la lluvia pero con alegría.

3 reproches y un análisis

3 reproches a Gallardo, entre muchos otros:

La titularidad de Nacho Fernández y la salida de Santiago Lencina, quien pasó de ser titular en la victoria contra Talleres a quedar afuera del banco de suplentes. Sustituir a Juanfer Quintero por Maximiliano Meza. Borja por Maximiliano Salas.

Sebastian Ueberrhein:

"Llovió en Córdoba lo que llueve en River, que quedó eliminado en semifinales de la Copa Argentina en manos de Independiente Rivadavia, protagonizando un nuevo papelón en este 2025 para el olvido. Contra un rival menor, en una instancia en la que la jerarquía debería inclinar la balanza, el equipo de Marcelo Gallardo volvió a flaquear.

Jugó pésimo. Es cierto, condicionado por el estado del campo de juego producto del clima. Pero no es excusa. Llegó a penales pero Borja y Galoppo erraron los primeros dos tiros y el Más Grande corrió de atrás de entrada. Esta vez Armani no lo salvó y, consumada la derrota, los hinchas volvieron a expresarse contra los jugadores.

La gente va a todos lados, llena la cancha, alienta todo el partido, y recibe con calor y cariño al plantel en cada rincón del país. Pero dentro del campo de juego, River no devuelve nada. Y no solo en resultados, tampoco en formas. No hay fútbol, pero tampoco carácter. Un equipo que no representa, que deja a gamba a su gente y que pierde casi todos los partidos importantes. (…)".

