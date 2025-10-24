La Bruja Berti habló del River de Marcelo Gallardo y liquidó a 4 jugadores

El lateral derecho Gonzalo Montiel abrió el marcador a los 27’ del primer tiempo tras aprovechar un rebote de Guido Herrera, y Maximiliano Meza desde el banco de suplentes sentenció el resultado en la segunda mitad.

LABRUJABERTIHABLODELRIVERDEMARCELOGALLARDOYLIQUIDOA4JUGADORESFOTO3 Sergio La Bruja Berti, ex jugador e ídolo de River, habló del equipo dirigido por Marcelo Gallardo y liquidó a cuatro jugadores: “No marcan la diferencia”.

El “Millonario” cerró una actuación convincente y volvió al triunfo tras una seguidilla negativa donde había perdido seis de sus últimos siete encuentros, recuperando confianza y trepando en la Tabla Anual para volver a posicionarse en zona de clasificación a la Copa Libertadores.

En la Zona B, River se posiciona en la cuarta posición con 21 unidades a cinco puntos de Lanús, el líder del grupo.

Por el otro lado, Talleres quedó en la undécima posición a un punto de los que actualmente están clasificando al playoff y en la Tabla Anual no despega del fondo y sigue peleando por no descender.

River e Independiente Rivadavia de Mendoza se miden por un lugar en la final de la Copa Argentina

River e Independiente Rivadavia de Mendoza se enfrentarán en la noche de este viernes (24/10) en busca de un lugar en la gran final de la Copa Argentina.

El encuentro, que se llevará a cabo a partir de las 22:10, se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y se podrá ver a través de TyC Sports. El árbitro designado fue Andrés Gariano.

El Millonario, que es dirigido por Marcelo Gallardo, llega a este encuentro en un muy flojo momento, ya que perdió en seis de sus últimas ocho presentaciones, situación que había puesto bajo la lupa la continuidad de su director técnico.

En su camino a las semifinales, River eliminó a Ciudad de Bolívar (2-0), San Martín de Tucumán (3-0), Unión de Santa Fe (0-0 y 4-3 en los penales) y Racing (1-0).

Independiente Rivadavia, por su parte, se consolidó como un equipo verdaderamente complicado para cualquier rival en el fútbol local y tiene el objetivo de esta Copa Argentina como una muy buena alternativa para conseguir por primera vez la clasificación a la Copa Libertadores.

Para meterse entre los cuatro mejores de la competición, el equipo mendocino, que es dirigido por Alfredo Berti, dejó en el camino a Estudiantes de Buenos Aires (1-0), Platense (2-2 y 3-1 en los penales), Central Córdoba de Rosario (2-1) y Tigre (3-1).

