Sergio La Bruja Berti, ex jugador a ídolo de River en la década del ’90, analizó el actual rendimiento del plantel “Millonario” comandado por Marcelo Gallardo y liquidó a cuatro jugadores: “No creo que les dé para titulares”.
TORNEO CLAUSURA 2025
La Bruja Berti habló del River de Marcelo Gallardo y liquidó a 4 jugadores
Sergio La Bruja Berti, ex jugador e ídolo de River, habló del equipo dirigido por Marcelo Gallardo y liquidó a cuatro jugadores: “No marcan la diferencia”.
“No marcan la diferencia. Tienen el título de campeón del mundo. Es fabuloso que River pueda tener varios en el plantel, pero no creo que con eso les dé para ser titulares o ganar un partido. Vos tenés que entrenar en la semana para poder ganarte el lugar del domingo”, expresó la “Bruja” Berti sobre las figuras de Franco Armani, Marcos Acuña, Gonzalo Montiel y Germán Pezzella. Los cuartos fueron campeones del mundo y desde su llegada estuvieron lejos del nivel mostrado en Qatar 2022.
Según La Bruja Berti: ¿Qué jugadores deben estar en el once?
Por otro lado, la “Bruja” Berti señaló que Gallardo tiene que volver a una idea que aplicó bastante en su primer ciclo como entrenador del “Millonario” y que le entregó buenos resultados, además de registrar ventas por importantes sumas de dinero. Sus palabras apuntan a darles más proyección a aquellos jóvenes que se encuentran en la división de Reserva.
“Yo miro porque me gusta mirar, pero está este chico Jaime, está Obregón, está Facundo González. Hay jugadores que están también ahí esperando su momento. Entonces, la cantera River es muy importante. Y los jugadores que a él le dieron resultado creo que fueron más los chicos que algunas incorporaciones que hizo y que pensó”, sentenció.
River cortó la mala racha y le ganó a Talleres de Córdoba en el Torneo Clausura
River logró un importante triunfo en Córdoba al vencer 2-0 a Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes por la decimotercera fecha del Torneo Clausura. El conjunto de Marcelo Gallardo mostró una versión más ordenada y contundente, encontrando en sus laterales y en la presión alta las claves del juego.
El lateral derecho Gonzalo Montiel abrió el marcador a los 27’ del primer tiempo tras aprovechar un rebote de Guido Herrera, y Maximiliano Meza desde el banco de suplentes sentenció el resultado en la segunda mitad.
El “Millonario” cerró una actuación convincente y volvió al triunfo tras una seguidilla negativa donde había perdido seis de sus últimos siete encuentros, recuperando confianza y trepando en la Tabla Anual para volver a posicionarse en zona de clasificación a la Copa Libertadores.
En la Zona B, River se posiciona en la cuarta posición con 21 unidades a cinco puntos de Lanús, el líder del grupo.
Por el otro lado, Talleres quedó en la undécima posición a un punto de los que actualmente están clasificando al playoff y en la Tabla Anual no despega del fondo y sigue peleando por no descender.
River e Independiente Rivadavia de Mendoza se miden por un lugar en la final de la Copa Argentina
River e Independiente Rivadavia de Mendoza se enfrentarán en la noche de este viernes (24/10) en busca de un lugar en la gran final de la Copa Argentina.
El encuentro, que se llevará a cabo a partir de las 22:10, se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y se podrá ver a través de TyC Sports. El árbitro designado fue Andrés Gariano.
El Millonario, que es dirigido por Marcelo Gallardo, llega a este encuentro en un muy flojo momento, ya que perdió en seis de sus últimas ocho presentaciones, situación que había puesto bajo la lupa la continuidad de su director técnico.
En su camino a las semifinales, River eliminó a Ciudad de Bolívar (2-0), San Martín de Tucumán (3-0), Unión de Santa Fe (0-0 y 4-3 en los penales) y Racing (1-0).
Independiente Rivadavia, por su parte, se consolidó como un equipo verdaderamente complicado para cualquier rival en el fútbol local y tiene el objetivo de esta Copa Argentina como una muy buena alternativa para conseguir por primera vez la clasificación a la Copa Libertadores.
Para meterse entre los cuatro mejores de la competición, el equipo mendocino, que es dirigido por Alfredo Berti, dejó en el camino a Estudiantes de Buenos Aires (1-0), Platense (2-2 y 3-1 en los penales), Central Córdoba de Rosario (2-1) y Tigre (3-1).
Más notas de Golazo24
Argentinos Juniors, Cristian Malaspina y Yael Falcón Pérez: Suspicacias por doquier
Apedrearon el micro del plantel de Lanús en Chile
Andrés Fassi, Javier Milei, las SAD y el 26-O
El DT que quiere la Selección de Chile para el Mundial 2030 y es de la elite europea
ESPN dejó al descubierto al Bambino Pons y se volvió viral
Huracán Vs Central Córdoba: Guías de turismo detenidos por falsas entradas