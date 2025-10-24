La situación institucional de San Lorenzo de Almagro sigue siendo complicada. Marcelo Moretti sigue aferrado a su cargo y en el periodismo partidario del Ciclón dicen que Chiqui Tapia tiene un hombre dentro de la Comisión Directiva, que es Néstor Ortigoza.
¿QUÉ PASARÁ CON MORETTI?
San Lorenzo: Dicen que Chiqui Tapia maneja a control remoto a Néstor Ortígoza
Marcelo Moretti, Néstor Ortigoza y Chiqui Tapia (AFA). Algunos de los nombres que están dando vueltas en la política de San Lorenzo.
Mismo hace algunas semanas el mismo presidente declaró que al volver a su cargo, iba a hacerlo con el volante campeón de América con el club de Boedo. ¿Cómo es la actualidad en la política del Cuervo?
Marcelo Moretti, Chiqui Tapia y Néstor Ortigoza
A principios de octubre, llamó la atención la declaración que hizo Marcelo Moretti con Mundo Azulgrana: “La Justicia me dio la razón. Vuelvo estos días con Ortigoza de vicepresidente. Tengo mi equipo de dirigentes para volver”.
Esto causó sorpresa, sobre todo, porque todo hacía indicar que la relación entre ambos estaba rota luego de varios episodios en 2024.
Lo cierto, es que Chiqui Tapia, presidente de AFA, es quien tiene vínculo con el "Gordo" y es él quien los habría acercado nuevamente a los dos personajes políticos.
El periodista Pablo Lafourcade, partidario de San Lorenzo, aseguró: "AFA tiene un vocal en Comisión Directiva y lo manejan a control remoto, es Néstor Ortigoza."
El Gordo, que había comenzado la gestión a cargo del fútbol en 2023, no duró ni un año pero lejos de renunciar a todos los cargos, continuó como vocal, incluso luego de la difusión de los videos en donde se lo ve ejerciendo violencia de género.
El peso de AFA en San Lorenzo y ¿acefalía?
Por lo general, en los diferentes clubes del fútbol argentino se habla de "tener peso en AFA". En el caso de San Lorenzo, es al revés: es AFA quien tiene peso en el club.
El Comité de Ética del club de Boedo quiso juzgar a Marcelo Moretti pero fue su par de la Asociación del Fútbol Argentino quien se metió en el medio y amenazó con sanciones en caso de que se avance con la destitución, inhabilitación y expulsión del presidente del Ciclón.
Lafourcade, también habló sobre la situación institucional y aseguró que AFA está haciendo "entrevistas laborales" con personas que han tenido que ver con la vida política del Cuervo. Todo indica que uno de esos nombres, podría ser el de Matías Lammens.
El mismo Moretti (y el morettismo) están esperando los pasos a seguir del ente que regula el fútbol argentino para ver que hacen en San Lorenzo.
En cuanto a una posible acefalía, Moretti debe llamar a reunión de Comisión Directiva pero todo parece indicar que no se producirá como si pasó en septiembre.
Lo cierto es que en San Lorenzo hoy por hoy no está claro que pasará con la situación política, pero la reunión de CD que se hará en los próximos días, será importante para determinar pasos a seguir.
