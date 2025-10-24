San Lorenzo: Dicen que Chiqui Tapia maneja a control remoto a Néstor Ortígoza

El periodista Pablo Lafourcade, partidario de San Lorenzo, aseguró: "AFA tiene un vocal en Comisión Directiva y lo manejan a control remoto, es Néstor Ortigoza."

El Gordo, que había comenzado la gestión a cargo del fútbol en 2023, no duró ni un año pero lejos de renunciar a todos los cargos, continuó como vocal, incluso luego de la difusión de los videos en donde se lo ve ejerciendo violencia de género.

El peso de AFA en San Lorenzo y ¿acefalía?

Por lo general, en los diferentes clubes del fútbol argentino se habla de "tener peso en AFA". En el caso de San Lorenzo, es al revés: es AFA quien tiene peso en el club.

El Comité de Ética del club de Boedo quiso juzgar a Marcelo Moretti pero fue su par de la Asociación del Fútbol Argentino quien se metió en el medio y amenazó con sanciones en caso de que se avance con la destitución, inhabilitación y expulsión del presidente del Ciclón.

Lafourcade, también habló sobre la situación institucional y aseguró que AFA está haciendo "entrevistas laborales" con personas que han tenido que ver con la vida política del Cuervo. Todo indica que uno de esos nombres, podría ser el de Matías Lammens.

El mismo Moretti (y el morettismo) están esperando los pasos a seguir del ente que regula el fútbol argentino para ver que hacen en San Lorenzo.

En cuanto a una posible acefalía, Moretti debe llamar a reunión de Comisión Directiva pero todo parece indicar que no se producirá como si pasó en septiembre.

Lo cierto es que en San Lorenzo hoy por hoy no está claro que pasará con la situación política, pero la reunión de CD que se hará en los próximos días, será importante para determinar pasos a seguir.

