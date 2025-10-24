La llegada de It: Bienvenidos a Derry a HBO Max armó despelote antes de su estreno: algunos ven en esta miniserie una vuelta al terror clásico de Stephen King, mientras que otros creen que no aporta nada nuevo y se siente estirada. No importa de qué lado te pongas, la serie divide aguas y promete más discusiones cuando esté disponible.
¿LA MEJOR O LA PEOR?
It vuelve en forma de miniserie y ya divide opiniones: ¿Renace el terror o es humo?
'It: Bienvenidos a Derry', la nueva miniserie de HBO Max, está teniendo una recepción mixta. Vuelve el terror clásico y Pennywise, pero ¿vale los 8 episodios?
It en formato miniserie: los sustos que conocemos, ahora extendidos
Con un 80% de aprobación en Rotten Tomatoes, It: Bienvenidos a Derry logra posicionarse como una entrega sólida dentro del universo de Andy Muschietti, aunque todavía queda por debajo del 85% de la película de 2017.
Para quienes disfrutaron los filmes, la serie ofrece la misma sensación de terror intenso, pero ahora extendida en formato episódico, aunque no todos opinan que la historia dé para tanto. Tom Percival, crítico de Metro, lo sintetiza claramente: "Puede que Bienvenidos a Derry no convenza a quienes no disfrutaron las adaptaciones previas de King por Muschietti, pero para quienes amamos los sobresaltos exagerados, es una experiencia sangrienta y divertida".
Además, GamesRadar+ señala: "Muschietti, Skarsgård y compañía tocando los clásicos… y a veces eso es justamente lo que querés", dejando claro que la serie apuesta a lo seguro, pero con eficacia. La atmósfera de Derry en 1962, los misterios alrededor de la desaparición de un nene y la tensión sostenida con Pennywise siguen siendo los puntos fuertes que podrían satisfacer tanto a los fanáticos más acérrimos de Stephen King como a quienes buscan un thriller de terror bien ejecutado, aunque sin demasiadas sorpresas.
El mismísimo Stephen King dio su veredicto de la serie desde su cuenta de Threads: "BIENVENIDOS A DERRY es increíble. El primer episodio es aterrador".
¿Demasiada extensión para tan poca historia?
Pero a pesar de esta buena recepción, no todo es euforia: algunas reseñas apuntan a que la serie se siente alargada y que la historia no tiene suficiente polenta para 8 episodios. En ese sentido, Ben Travers, de IndieWire, escribió: "Un motor basado en rellenar huecos no está hecho para durar, y estos puntos, una vez conectados, resultan baratos y ácidos", mientras que Cole Groth, de FandomWire, considera que habría funcionado mejor como una película única que no haga perder tiempo al público.
Más brutal todavía fue The Daily Beast que afirmó que esta serie es "La peor adaptación de King en muchos años".
Aun así, tiene sus méritos, como destaca Melissa Hannon, de CBR, afirmando que la serie logra generar inseguridad y tensión desde el primer capítulo, y aunque la química de los jóvenes actores no alcanza la de los films anteriores ni de la miniserie de 1990, mantiene al espectador enganchado y con cierta credibilidad.
La serie sigue los interludios del libro de King y muestra un Derry oscuro, lleno de mala sangre y con la presencia inquietante de Pennywise, interpretado nuevamente por Bill Skarsgård, acompañado por Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk y James Remar.
Con estreno el 26 de octubre en HBO Max y episodios semanales hasta el 14 de diciembre, Bienvenidos a Derry empieza dividiendo opiniones, pero reafirma que, incluso dentro de una franquicia conocida, el terror siempre hace discutir sobre qué es efectivamente aterrador y qué se siente reciclado.
---------------------------------------------------------------------
