It vuelve en forma de miniserie y ya divide opiniones: ¿Renace el terror o es humo?

¿Demasiada extensión para tan poca historia?

Pero a pesar de esta buena recepción, no todo es euforia: algunas reseñas apuntan a que la serie se siente alargada y que la historia no tiene suficiente polenta para 8 episodios. En ese sentido, Ben Travers, de IndieWire, escribió: "Un motor basado en rellenar huecos no está hecho para durar, y estos puntos, una vez conectados, resultan baratos y ácidos", mientras que Cole Groth, de FandomWire, considera que habría funcionado mejor como una película única que no haga perder tiempo al público.

Más brutal todavía fue The Daily Beast que afirmó que esta serie es "La peor adaptación de King en muchos años".

image Algunos críticos consideran que la serie se alarga sin contenido suficiente y que podría haber funcionado mejor como película. Aun así, genera suficiente tensión para mantener al espectador enganchado con Pennywise.

Aun así, tiene sus méritos, como destaca Melissa Hannon, de CBR, afirmando que la serie logra generar inseguridad y tensión desde el primer capítulo, y aunque la química de los jóvenes actores no alcanza la de los films anteriores ni de la miniserie de 1990, mantiene al espectador enganchado y con cierta credibilidad.

La serie sigue los interludios del libro de King y muestra un Derry oscuro, lleno de mala sangre y con la presencia inquietante de Pennywise, interpretado nuevamente por Bill Skarsgård, acompañado por Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk y James Remar.

Con estreno el 26 de octubre en HBO Max y episodios semanales hasta el 14 de diciembre, Bienvenidos a Derry empieza dividiendo opiniones, pero reafirma que, incluso dentro de una franquicia conocida, el terror siempre hace discutir sobre qué es efectivamente aterrador y qué se siente reciclado.

