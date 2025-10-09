La nueva serie de Marvel demuestra por qué el público se pudrió de los superhéroes

La zona de confort que le está costando caro

El problema central es que Marvel y Disney buscan mantener un "apelo amplio" para todo público, especialmente los más chicos, aunque eso implique diluir la voz de los directores y el potencial de sus historias.

Por eso Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, con Sam Raimi y Scott Derrickson en la dirección, terminó siendo más un espectáculo de acción recargado que un verdadero thriller de terror, y Moon Knight se inclinó hacia la fantasía egipcia antes que al suspenso psicológico, mientras que Agatha en todas partes, por más divertida que fuera, quedó más en la fantasía que en el horror genuino.

image Disney prioriza mantener un público amplio, diluyendo la fuerza de las historias que podrían ser terror puro. Mientras otros estudios se arriesgan y triunfan, Marvel se queda atrapado en su zona de confort.

Asimismo, otros estudios aprovechan esta ventana. James Gunn, que ahora está al frente de DC Studios, apuesta a distintos tonos y géneros, incluyendo terror, y los números lo respaldan: Quiero salir ganó el Oscar a Mejor Guion Original, y este año Pecadores, La hora de la desaparición y El conjuro 4: Los últimos ritos superaron los 250 millones de dólares en taquilla, con presupuestos mucho más bajos que los del MCU promedio (según Box Office Mojo).

Marvel, por su parte, tiene un montón de historias de terror en sus cómics listas para ser adaptadas, ya sea Blade o Werewolf by Night, y hasta la propia Marvel Zombies que empezó como un limitado en papel que podría haber dado lugar a un subuniverso de terror rentable y aplaudido por la crítica y el público.

En vez de eso, la alergia al riesgo y la obsesión por "no asustar a nadie" les sigue limitando la creatividad, lo cual se traduce en una fatiga de la franquicia y en que cada estreno se sienta cada vez más predecible, mientras el público se queda esperando que algún día Marvel se anime a darles lo que piden: miedo de verdad, tensión real y apuestas por historias que rompan con la rutina del MCU.

