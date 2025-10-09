Argentina contramano: En Brasil crece la idea de la energía nuclear con fines militares

El proyecto del legislador brasileño coincide con declaraciones recientes del ministro de Minas y Energía de Brasil, Alexandre Silveira, quien admitió la necesidad de replantear la flexibilidad constitucional sobre la utilización de la energía nuclear. El funcionario explicó que el contexto internacional actual demanda un debate interno para generar una postura actualizada respecto a la posibilidad de un uso militar de las capacidades nucleares.

Según Silveira, Brasil no estaría en condiciones de “desperdiciar las riquezas naturales”, que completan el combo necesario para dar capacidades nucleares a un país. Se trata tanto de los minerales estratégicos, como así también la extensión territorial y los cursos de agua necesarios para la exploración de la energía nuclear.

De esa manera, tanto el oficialismo como parte de la oposición en Brasil se han mostrado dispuestos a instalar el debate y, potencialmente, dejar atrás la política de no proliferación.

Cabe destacar que la aplicación de energía nuclear a fines militares no solo comprende la posibilidad de fabricar armas como misiles o explosivos. También son comprendidos otros como los submarinos de propulsión nuclear y otros sistemas de armas.

Brasil Ejército P Las fuerzas de Brasil: ¿con capacidad nuclear?

Argentina del revés

En contrapartida, Argentina se encuentra sumergida en el debate en torno a la privatización de la explotación de la energía nuclear, en lo que podría ser una maniobra insólita a la vista del escenario internacional que se desarrolla. En ese sentido, Buenos Aires ha sido la otra capital sudamericana con capacidades nucleares desde fines de la Segunda Guerra Mundial, con una renuncia a la producción de armamento que fue propuesta por Brasil y adoptada como política de estado.

