"La Federación Internacional de Trabajadores de la Energía e Hidrocarburos de Latinoamérica y el Caribe (FITEHLYC) expresa su más enérgico rechazo al proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A.(NASA), empresa estatal responsable de operar las centrales nucleares del país", inicia el documento que lleva la firma de su secretario General Norberto Díaz Sanchez y otros dirigentes, y en el que se pronuncia en contra del proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica.
ENERGÍA
Manifestación internacional contra la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina SA
El proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica que afecta "una de las áreas más sensibles y estratégicas de cualquier nación", suma una voz internacional en contra.
Con este pronunciamiento, los gremios de la energía suman así una voz internacional al debate por el intento de la gestión libertaria de privatización parcial del sector nuclear argentino, en particular por Nucleoeléctrica Argentina SA.
"Este intento de privatización, impulsado bajo el argumento de atraer inversiones y reducir el gasto público, esconde una peligrosa transferencia del patrimonio nacional al sector privado, afectando una de las áreas más sensibles y estratégicas de cualquier nación: la producción y el control de la energía", señala la Federación.
Y agrega:
Para la Federación, "privatizar parte de esa estructura —aunque el Estado conserve la mayoría— abre la puerta a la injerencia de intereses privados y extranjeros sobre decisiones que deben mantenerse bajo control público".
Además advierten que "no se trata solo de 'vender acciones', sino de entregar una porción del futuro energético, científico y laboral del país".
Respecto de la experiencia internacional en estas situaciones, señalan adicionalmente que "la energía no puede tratarse como una mercancía, porque de ella depende la vida, el desarrollo y la independencia de los pueblos. La historia de América Latina nos enseña que cada vez que se privatiza un sector estratégico, los trabajadores pierden derechos, el Estado pierde soberanía y la población paga los costos".
Y concluyen:
