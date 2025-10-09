Manifestación internacional contra la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina SA

Para la Federación, "privatizar parte de esa estructura —aunque el Estado conserve la mayoría— abre la puerta a la injerencia de intereses privados y extranjeros sobre decisiones que deben mantenerse bajo control público".

milei-luz roja - GROK La Federación Internacional de Trabajadores de la Energía e Hidrocarburos de Latinoamérica y el Caribe (FITEHLYC) sumó su rechazo al proyecto de privatización parcial de NASA, y lanzó advertencias. Imagen creada con IA / Grok.

Además advierten que "no se trata solo de 'vender acciones', sino de entregar una porción del futuro energético, científico y laboral del país".

Respecto de la experiencia internacional en estas situaciones, señalan adicionalmente que "la energía no puede tratarse como una mercancía, porque de ella depende la vida, el desarrollo y la independencia de los pueblos. La historia de América Latina nos enseña que cada vez que se privatiza un sector estratégico, los trabajadores pierden derechos, el Estado pierde soberanía y la población paga los costos".

Y concluyen:

Nos solidarizamos con las compañeras y compañeros del sector nuclear argentino, quienes hoy defienden con dignidad lo que pertenece a todo el pueblo. Su lucha es también la nuestra: la defensa de la energía como bien común y no como negocio de unos pocos Nos solidarizamos con las compañeras y compañeros del sector nuclear argentino, quienes hoy defienden con dignidad lo que pertenece a todo el pueblo. Su lucha es también la nuestra: la defensa de la energía como bien común y no como negocio de unos pocos

