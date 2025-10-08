Contrato José Luis Espert-Fred Machado: Apareció roto y quemado en la basura

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/fabdoman/status/1976055260323160094&partner=&hide_thread=false El contrato completo de @jlespert con Fred Machado. 1 millón de dólares pagaderos, 100.000 al acto de la firma y luego cuotas mensuales. Fecha: 7 de junio del 2019. Todas las páginas tienen la firma de @jlespert https://t.co/XoMfPffm1A — Fabián Doman (@fabdoman) October 8, 2025

Contrato del millón

El contrato fue firmado por Espert y Machado el 7 de junio de 2019, 15 días antes de que el hoy diputado se presentara formalmente como candidato a presidente.

Se trata de un acuerdo de “locación de servicios”. Disponía que US$100.000 fueran abonados “en el acto de la suscripción” del acuerdo; cuando Espert estaba a dos semanas de empezar oficialmente su campaña y, el resto, “en nueve cuotas mensuales consecutivas e iguales”, todas de US$100.000 cada una, “a partir del mes siguiente al de la suscripción” del convenio, mediante “transferencia bancaria”.

Certificación de la firma del contrato y el apostillado

Machado firmó el contrato como “representante” de Minas del Pueblo, una empresa de Guatemala que era de él y que hoy también está investigada y que fue intervenida por la justicia estadounidense.

Machado, el mismo año de firma del contrato, le financió la campaña presidencial a Espert con vuelos en un avión privado -la Justicia detectó que fueron al menos 36- y un auto que puso a su disposición. En ese momento no era buscado por la justicia estadounidense. El contrato era por 12 meses y prorrogable

Otras lecturas de Urgente24:

Terror por el precio del nuevo iPhone en Argentina: cuánto va a costar

Revelan qué profesiones "resisten" la inteligencia artificial: ¿Cómo salvarte del reemplazo laboral?

Instagram da terror: Desmienten que te espían, pero ahora usarán tu IA para venderte todo

La desconocida miniserie de Netflix que te atrapa desde el primer capítulo