urgente24
GOLAZO24 Boca > Russo > Barracas Central

LO ANUNCIÓ LA LIGA PROFESIONAL

Boca vs. Barracas Central queda suspendido por el fallecimiento de Russo

Tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, el partido de Boca vs. Barracas Central del próximo sábado se postergará para más adelante.

08 de octubre de 2025 - 22:21
Boca no jugará ante Barracas Central

Boca no jugará ante Barracas Central

FOTO NA:@BocaJrsOficial

Por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, este miércoles por la tarde, el partido entre Boca y Barracas Central por la fecha 12 del Torneo Clausura quedó postergado. Así lo anunció la Liga Profesional de Fútbol en sus canales oficiales de comunicación.

El ahora ex entrenador de Boca dejó este mundo rodeado de sus familiares y en la tranquilidad de su casa. Si bien logró sobreponerse al cáncer de próstata que le detectaron en 2017, quimioterapia incluida, la enfermedad le dejó secuelas. Así y todo, Russo siguió ligado al fútbol. Millonarios, Al Nassr, Rosario Central, Boca, San Lorenzo, Boca nuevamente. El DT nunca paró.

"Es Boca, ¿cómo no voy a ir?" Russo y la elección del fútbol a pesar del cáncer
Miguel &Aacute;ngel Russo ten&iacute;a 69 a&ntilde;os

Miguel Ángel Russo tenía 69 años

Hasta este miércoles por la tarde, cuando falleció a la edad de 69 años. A raíz de ello, la Liga Profesional de Fútbol (LPF) anunció que postergará el cotejo por la fecha 12 del Torneo Clausura que el Xeneize debía jugar ante Barracas Central.

Seguir leyendo

El Guapo iba a recibir al club de la Ribera el próximo sábado 11/10 a las 14.30.

Boca vs. Barracas Central, postergado y sin fecha aparente

"Debido al fallecimiento de Miguel Ángel Russo se posterga para fecha a determinar el partido entre Barracas Central y Boca Juniors, correspondiente a la Fecha 12 del Torneo Betano Clausura 2025", comunicó la LPF, que no indicó cuándo se jugará.

2025_10_251008707
Miguelo, en el recuerdo de varias generaciones futboleras, y no solo argentinas

Miguelo, en el recuerdo de varias generaciones futboleras, y no solo argentinas

Además, le dedicó un sentido mensaje tras la noticia: "Con profundo dolor la Liga Profesional de Fútbol lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y acompaña a su familia, amigos y a todo el Club Atlético Boca Juniors en este duro momento. Despedimos a un emblema como jugador y DT, y sobre todo una gran persona y ejemplo para todo el fútbol argentino".

"Despedimos a un emblema como jugador y DT, y sobre todo una gran persona y ejemplo para todo el fútbol argentino" "Despedimos a un emblema como jugador y DT, y sobre todo una gran persona y ejemplo para todo el fútbol argentino"

Barracas Central ya había mostrado predisposición para seguir la decisión que se tomara. "El club comprenderá y acatará todo lo que el pueblo boquense disponga".

Quizás también te interese leer: "Es Boca, ¿cómo no voy a ir?" Russo y la elección del fútbol a pesar de su salud

La decisión de AFA en los partidos del Torneo Clausura por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo

La AFA anunció que hará un minuto de silencio en la fecha de este fin de semana. "En señal de duelo, la Asociación del Fútbol Argentino realizará un minuto de silencio en todos los partidos de todas las Categorías y Divisiones, en todas sus competiciones a disputarse desde el día de mañana y hasta el domingo 12 de octubre próximo", informó.

Embed

+ de Golazo24

Embed

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES