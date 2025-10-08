Boca vs. Barracas Central queda suspendido por el fallecimiento de Russo

Por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, este miércoles por la tarde, el partido entre Boca y Barracas Central por la fecha 12 del Torneo Clausura quedó postergado. Así lo anunció la Liga Profesional de Fútbol en sus canales oficiales de comunicación.
Tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, el partido de Boca vs. Barracas Central del próximo sábado se postergará para más adelante.
El ahora ex entrenador de Boca dejó este mundo rodeado de sus familiares y en la tranquilidad de su casa. Si bien logró sobreponerse al cáncer de próstata que le detectaron en 2017, quimioterapia incluida, la enfermedad le dejó secuelas. Así y todo, Russo siguió ligado al fútbol. Millonarios, Al Nassr, Rosario Central, Boca, San Lorenzo, Boca nuevamente. El DT nunca paró.
Hasta este miércoles por la tarde, cuando falleció a la edad de 69 años. A raíz de ello, la Liga Profesional de Fútbol (LPF) anunció que postergará el cotejo por la fecha 12 del Torneo Clausura que el Xeneize debía jugar ante Barracas Central.
El Guapo iba a recibir al club de la Ribera el próximo sábado 11/10 a las 14.30.
Boca vs. Barracas Central, postergado y sin fecha aparente
"Debido al fallecimiento de Miguel Ángel Russo se posterga para fecha a determinar el partido entre Barracas Central y Boca Juniors, correspondiente a la Fecha 12 del Torneo Betano Clausura 2025", comunicó la LPF, que no indicó cuándo se jugará.
Además, le dedicó un sentido mensaje tras la noticia: "Con profundo dolor la Liga Profesional de Fútbol lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y acompaña a su familia, amigos y a todo el Club Atlético Boca Juniors en este duro momento. Despedimos a un emblema como jugador y DT, y sobre todo una gran persona y ejemplo para todo el fútbol argentino".
Barracas Central ya había mostrado predisposición para seguir la decisión que se tomara. "El club comprenderá y acatará todo lo que el pueblo boquense disponga".
La decisión de AFA en los partidos del Torneo Clausura por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo
La AFA anunció que hará un minuto de silencio en la fecha de este fin de semana. "En señal de duelo, la Asociación del Fútbol Argentino realizará un minuto de silencio en todos los partidos de todas las Categorías y Divisiones, en todas sus competiciones a disputarse desde el día de mañana y hasta el domingo 12 de octubre próximo", informó.