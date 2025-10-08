Boca vs. Barracas Central queda suspendido por el fallecimiento de Russo

2025_10_251008707 Miguelo, en el recuerdo de varias generaciones futboleras, y no solo argentinas FOTO: ARCHIVO /NA

Además, le dedicó un sentido mensaje tras la noticia: "Con profundo dolor la Liga Profesional de Fútbol lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y acompaña a su familia, amigos y a todo el Club Atlético Boca Juniors en este duro momento. Despedimos a un emblema como jugador y DT, y sobre todo una gran persona y ejemplo para todo el fútbol argentino".

Barracas Central ya había mostrado predisposición para seguir la decisión que se tomara. "El club comprenderá y acatará todo lo que el pueblo boquense disponga".

La decisión de AFA en los partidos del Torneo Clausura por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo

La AFA anunció que hará un minuto de silencio en la fecha de este fin de semana. "En señal de duelo, la Asociación del Fútbol Argentino realizará un minuto de silencio en todos los partidos de todas las Categorías y Divisiones, en todas sus competiciones a disputarse desde el día de mañana y hasta el domingo 12 de octubre próximo", informó.

