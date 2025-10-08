Insoportable lo de Edinson Cavani: nueva lesión e irritación en Boca

Pero esta nueva sobrecarga, en la zona de la ingle y cercana a su anterior lesión, volvió a complicar su panorama. En el cierre del entrenamiento del martes 7 de octubre, tuvo que bajar cargas porque se le cargó un poco la zona, situación que lo marginaría del próximo choque, donde Milton Giménez y Miguel Merentiel se mantendrán como la dupla de ataque.

Giménez viene de anotar por duplicado en la goleada 5-0 ante Newell's, por lo que se ha ganado cierto lugar en la consideración del CT. Merentiel, si bien bajó considerablemente el nivel post Mundial de Clubes, es una fija en este Boca.

A lo largo de este 2025, Cavani disputó 21 encuentros con la camiseta de Boca, contando todas las competencias. Logró convertir cuatro goles y asistió en dos oportunidades.

El dato que condena al centrodelantero es que ya se perdió 28 partidos por lesión desde su llegada al club en 2023.

image Nada nuevo: Cavani lesionado en Boca.

El hartazgo se apodera cada vez más y más de los hinchas de Boca. Y no es para menos, considerando que Cavani es el segundo mejor pago -detrás de Leandro Paredes-, se impuso su titularidad por su apellido y por su relación con Riquelme.

Además, en el día de la fecha (8/10), se lo vio en un evento organizado por Simone Biles, considerada por muchos como la mejor gimnasta de todos los tiempos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DamianAvillagra/status/1975933679022051785&partner=&hide_thread=false Edinson Cavani se lesionó en el entrenamiento de ayer en Boca y está casi descartado del fin de semana. Está mañana estuvo presente junto a su esposa en una charla de la gimnasta olímpica, Simone Biles, organizada por el Gobierno de La Ciudad. pic.twitter.com/AgKOI7NKbQ — Damian Augusto Villagra (@DamianAvillagra) October 8, 2025

Quedará esperar si el Xeneize lanza un comunicado para informar la lesión de Edinson Cavani o si opta por el silencio para evitar el hate en redes sociales...

