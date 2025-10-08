Insoportable lo de Edinson Cavani: nueva lesión e irritación en Boca

Cuando todos los caminos conducían a que el uruguayo regresara el próximo fin de semana en el Estadio Claudio Fabián Tapia ante Barracas Central, todo se esfumó en un santiamén. Edinson Cavani aqueja una molestia en la ingle y se hará estudios para constatar el grado de la lesión.
El Matador, que había regresado a la lista de convocados el pasado fin de semana (5/10) ante Newell's Old Boys de Rosario, cotejo en el que fue al banco de suplentes pero que no sumó minutos, padeció una sobrecarga y es poco probable que esté a disposición de Claudio Úbeda ante el Guapo.
La próxima fecha es crucial para el Xeneize, ya que se encuentra en plena pelea por ingresar a la Copa Libertadores de América del año próximo. El cuadro de La Ribera acumula 50 puntos en la Tabla Anual y se ubica en la segunda posición, por encima de River Plate, que tiene 49 unidades. Rosario Central gobierna, con 53, pero con un partido menos.
Edinson Cavani se hace estudios y está casi descartado para enfrentar a Barracas Central
El cuerpo técnico, encabezado por Claudio Úbeda, iba a evaluar su evolución día a día y había mucho optimismo con que pueda estar el próximo fin de semana ante Barracas, que sueña con participar de la Copa Sudamericana 2026.
La idea era que el delantero de 38 años pueda entrenar con normalidad hasta el viernes (10/10), pero con un constante monitoreo luego de lo que fue la distensión en el psoas sufrida tras el partido con Central Córdoba.
Pero esta nueva sobrecarga, en la zona de la ingle y cercana a su anterior lesión, volvió a complicar su panorama. En el cierre del entrenamiento del martes 7 de octubre, tuvo que bajar cargas porque se le cargó un poco la zona, situación que lo marginaría del próximo choque, donde Milton Giménez y Miguel Merentiel se mantendrán como la dupla de ataque.
Giménez viene de anotar por duplicado en la goleada 5-0 ante Newell's, por lo que se ha ganado cierto lugar en la consideración del CT. Merentiel, si bien bajó considerablemente el nivel post Mundial de Clubes, es una fija en este Boca.
A lo largo de este 2025, Cavani disputó 21 encuentros con la camiseta de Boca, contando todas las competencias. Logró convertir cuatro goles y asistió en dos oportunidades.
El dato que condena al centrodelantero es que ya se perdió 28 partidos por lesión desde su llegada al club en 2023.
El hartazgo se apodera cada vez más y más de los hinchas de Boca. Y no es para menos, considerando que Cavani es el segundo mejor pago -detrás de Leandro Paredes-, se impuso su titularidad por su apellido y por su relación con Riquelme.
Además, en el día de la fecha (8/10), se lo vio en un evento organizado por Simone Biles, considerada por muchos como la mejor gimnasta de todos los tiempos
Quedará esperar si el Xeneize lanza un comunicado para informar la lesión de Edinson Cavani o si opta por el silencio para evitar el hate en redes sociales...
