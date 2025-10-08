Argentina vs. Nigeria, por el pase a 4tos de final: horario, TV y formaciones

image La Selección Argentina Sub-20 se ilusiona con Placente a la cabeza.

La probable formación de la Selección Argentina vs. Nigeria

Santino Barbi; Dylan Gorosito, Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña, Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Ian Subiabre y Alejo Sarco.

El posible once de Nigeria vs. Selección Argentina, por el Mundial Sub 20

Ebenezer Harcourt; Amos Ochoche, Daniel Bameyi, Haruna Aliyu, Azuka Alatan; Daniel Daga, Israel Ayuma; Tahir Maigana, Salihu Nasiru, Sani Suleiman y Kparobo Arierhi.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1975720338211135785&partner=&hide_thread=false ¡MAÑANA NOS VOLVEMOS A ENCONTRAR!



Argentina enfrentará a Nigeria por los octavos de final del Mundial Sub-20 este miércoles en Chile.



Ya hubo 16 duelos entre ambos equipos, contando selección mayor y juvenil. pic.twitter.com/GW7njGoTA4 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 8, 2025

