MUNDIAL SUB-20

Argentina vs. Nigeria, por el pase a 4tos de final: horario, TV y formaciones

La Selección Argentina quiere seguir a paso firme en el Mundial Sub 20 y enfrentará a Nigeria por un lugar en los cuartos de final. Detalles.

08 de octubre de 2025 - 09:36
Foto: Prensa AFA.

El equipo de Diego Placente, que terminó la fase de grupos con puntaje ideal, enfrentará a los africanos en Santiago de Chile por un lugar entre los ocho mejores del Mundial Sub 20. La Selección Argentina sabe que, de clasificar en el día de la fecha, enfrentará a México, que goleó 4-1 al anfitrión del certamen.

El conjunto albiceleste llega con puntaje ideal tras una primera fase impecable, en la que venció 3-1 a Cuba, 4-1 a Australia y 1-0 a Italia, mostrando una identidad sólida y un ataque efectivo. Con esos resultados, fue una de las dos selecciones -junto con Japón- que completaron la fase de grupos sin dejar puntos en el camino.

Los africanos se clasificaron como uno de los mejores terceros tras sumar cuatro puntos en un grupo difícil, detrás de Colombia y Noruega. Su potencia física, velocidad en los contraataques y fortaleza en el juego aéreo son los principales desafíos que deberá afrontar la defensa argentina. Hace dos años, en el anterior Mundial Sub 20, Nigeria eliminó a la Albiceleste en esta misma instancia con un sorpresivo 2-0. Veremos si hoy la celeste y blanca se pueda tomar revancha.

image
El cuadro del Mundial Sub-20. España y México ya clasificaron a la siguientes instancia. (Foto: Olé).

A qué hora juega la Selección Argentina vs. Nigeria

El partido iniciará a las 16:30 horas. El italiano Maurizio Mariani será quien imparta justicia.

Por dónde ver a la Selección Argentina vs. Nigeria

El choque de octavos de final será transmitido a través de la pantalla de DSports y Telefe. Además, podrás seguir el minuto a minuto y el post-partido en Golazo24.

image
La Selección Argentina Sub-20 se ilusiona con Placente a la cabeza.

La probable formación de la Selección Argentina vs. Nigeria

Santino Barbi; Dylan Gorosito, Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña, Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Ian Subiabre y Alejo Sarco.

El posible once de Nigeria vs. Selección Argentina, por el Mundial Sub 20

Ebenezer Harcourt; Amos Ochoche, Daniel Bameyi, Haruna Aliyu, Azuka Alatan; Daniel Daga, Israel Ayuma; Tahir Maigana, Salihu Nasiru, Sani Suleiman y Kparobo Arierhi.

