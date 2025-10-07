Mundial Sub 20: El plan de la Selección Argentina vs. el "cuco" Nigeria

image

Así las cosas, la Selección Argentina buscará hacer valor sus inmensas cualidades futbolísticas. El buen trato con la pelota, dominar desde la posesión, la gambeta, la asociación desde el pase. Este Mundial Sub 20 tiene al combinado nacional como uno de los grandes equipos, con una identidad de juego muy clara.

"El rival de mañana va a ser muy físico": Placente prepara a la Albiceleste

A sabiendas de eso y del poderío rival, el entrenador Diego Placente habló sobre el plan para contrarrestar a Nigeria. "El rival de mañana va a ser muy físico, así que entrenamos un poco más el táctico pensando en no dejarle tanto las contras, en ser un equipo corto", dijo el DT en diálogo con la prensa.

El posible sucesor de Scaloni en la Selección Argentina acumula pergaminos Diego Placente, entrenador Albiceleste Foto NA: AFA

Aun así, adelantó que el equipo no abandonará su impronta: "No modifica cómo jugamos nosotros, sino que uno toma esos recaudos dependiendo del rival pero sin perder el fútbol que queremos jugar nosotros".

Placente también deslizó la posibilidad de jugar con línea de 5 en el fondo. "Se piensa línea de 5, línea de 4. Puede ser posible una línea de 5 porque a veces ayuda a que haya dos o tres centrales contra uno o dos atacantes", dijo.

