La Selección Argentina juega los octavos de final del Mundial Sub 20 que se realiza en Chile. Este miércoles 8/10, la Albiceleste se mide ante Nigeria por un lugar en los cuartos de final del certamen. Será un rival durísimo, áspero, que el equipo nacional deberá contrarrestar con sus propios recursos.
REVANCHA DE LA ELIMINACIÓN EN 2023
Mundial Sub 20: El plan de la Selección Argentina vs. el "cuco" Nigeria
La Selección Argentina juega este miércoles los cuartos de final del Mundial Sub 20 ante Nigeria. Buscará revancha tras lo ocurrido dos años atrás.
Argentina-Nigeria y la revancha del Mundial Sub 20 de 2023
Los dirigidos por Diego Placente saben que se enfrentan a un "cuco". Nigeria ya dejó afuera a la Argentina en el Mundial Sub 20 de 2023, cuando en aquel entonces el combinado nacional estaba dirigido por Javier Mascherano.
Fue en la misma instancia, octavos de final, y en aquella oportunidad el conjunto africano se impuso por 2 a 0. Fue una rápida e inesperada eliminación de un Mundial Sub 20 que, además, se disputaba en casa. Esa vez, la Selección y Nigeria se midieron en el Estadio Bicentenario de San Juan.
Este miércoles, la Albiceleste buscará revancha. Sabe que tiene muchas herramientas para quebrar a su rival, pero también sabe cuál es su mayor desigualdad frente a los africanos: el poderío físico.
Potencia, velocidad, intensidad. Rigor físico. Nigeria le tirará todo eso encima al equipo de Placente, a sabiendas de que el futbolista argentino promedio tiene una musculatura más pequeña.
Así las cosas, la Selección Argentina buscará hacer valor sus inmensas cualidades futbolísticas. El buen trato con la pelota, dominar desde la posesión, la gambeta, la asociación desde el pase. Este Mundial Sub 20 tiene al combinado nacional como uno de los grandes equipos, con una identidad de juego muy clara.
"El rival de mañana va a ser muy físico": Placente prepara a la Albiceleste
A sabiendas de eso y del poderío rival, el entrenador Diego Placente habló sobre el plan para contrarrestar a Nigeria. "El rival de mañana va a ser muy físico, así que entrenamos un poco más el táctico pensando en no dejarle tanto las contras, en ser un equipo corto", dijo el DT en diálogo con la prensa.
Aun así, adelantó que el equipo no abandonará su impronta: "No modifica cómo jugamos nosotros, sino que uno toma esos recaudos dependiendo del rival pero sin perder el fútbol que queremos jugar nosotros".
Placente también deslizó la posibilidad de jugar con línea de 5 en el fondo. "Se piensa línea de 5, línea de 4. Puede ser posible una línea de 5 porque a veces ayuda a que haya dos o tres centrales contra uno o dos atacantes", dijo.