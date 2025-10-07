El furcio de Eduardo Feinmann en A24 que derivó en una crítica a Radio Mitre

De todos modos, cabe señalar que lo hizo con una sonrisa en su rostro dejando en claro que no es que está molesto sino que se lo tomó con humor destacando que entre ambos trabajo hace diariamente seis horas de aire.

Carmen Barbieri apuntó duramente contra Eduardo Feinmann

Hace algunos días Eduardo Feinmann mostró en pantalla a "los llorones" a través algunas imágenes expuso a algunos conductores y figuras del espectáculo que rompieron en llanto en alguna ocasión a raíz de la coyuntura actual y Carmen Barbieri no fue la excepción.

Picante, el conductor además aseguró que durante los gobiernos kirchneristas "no se les caía un sentimiento". Es por ese motivo que en diálogo con Los Profesionales de Siempre la artista redobló la apuesta y apuntó duramente contra el periodista.

"No tengo bandera política, sí tengo una bandera que se llama Argentina. Quiero que el país salga adelante. Yo no voté a Milei, pero apoyo a Milei". Asimismo, detalló que suele observar cómo a los jubilados les cuesta económicamente para cubrir las medicaciones que deben tomar: "¿Cómo no voy a llorar?".

Asimismo, posteriormente aclaró: "Yo tengo corazón y cuando trabajo por su puesto me pongo la nariz de payaso para que la gente se levante y pueda reírse". "Que diga lo que quiera. Que se fije un poco más en el espejo él. Que se empiece a reír de las cosas de la vida y disfrutar un poco más. Una cara de amargado, Dios. Feinmann me tenés las bolas, que no tengo, por el piso", disparó tajante.

