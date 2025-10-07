Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como El Pequeño J, detenido por ser uno de los sospechosos de planificar el Triple Crimen de Florencio Varela, habría heredado las mañas de su padre, Janzen Valverde Rodríguez, quien fue un dirigente narco del cártel a “Los Injertos del Nuevo Jerusalén” y que murió a manos de un sicario.
ANCESTROS NARCOS
Prontuario criminal familiar del Pequeño J: Droga, política y piedra libre en Perú
Pequeño J, uno de los autores intelectuales del Triple Crimen, tenía un padre que fue asesinado por un sicario. Una familia con conexiones políticas en Perú y una enseñanza de vida al margen de la ley.
A sus 13 años, el 16 de diciembre de 2018, un sicario de una banda rival asesinó a su padre. Aquella muerte marcaría un punto de inflexión para Tony (alias El Pequeño J), bautizado así en honor al personaje criminal Tony Montana de Scarface, lo que demuestra que su crianza estuvo rodeada de balas y drogas.
“Te prometo que esto no va a quedar así, porque si nadie hace nada, yo mismo lo hago con pana y elegancia”, escribió en las redes sociales de su padre.
El asesinato de su padre, el líder de una banda narco, fue reportado por la policía peruana de la siguiente manera: “Jhona Victoriano Gonzáles refiere que en circunstancias que se dirigía a su domicilio por la calle Las Acacias (asentamiento humano Nueva Indoamérica), se apersonó un sujeto de nombre Wilder, cuñado del sujeto conocido como ‘Suco’ (Santos López Guevara) de la banda El Gran Marqués, quien disparó con arma de fuego y dejarlo tendido en el piso, dándose a la fuga”.
Quién era el padre del Pequeño J: vínculos con la política y un dirigente narco
El padre del Pequeño J, Janhzen Valverde Rodríguez, era un despiadado sicario de "Los Injertos del Nuevo Jerusalén”, una banda narcocriminal que operaba en el asentamiento Nueva Indoamérica, en La Esperanza, en la provincia de Trujillo, Perú,
Pero el hombre no sólo participaba en el crimen organizado —al igual que los tíos paternos—, sino que además militaba en la política.
De hecho, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú indica que el padre del Pequeño J militó en el partido Alianza para el Progreso (APP) entre 2006 y 2007, bajo el liderazgo de César Acuña, gobernador regional de La Libertad. Más tarde se inscribió en el Movimiento Regional para el Desarrollo con Seguridad y Honradez, impulsado por Elidio Espinoza Quispe, exalcalde de Trujillo y coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP), según revela la prensa peruana.
Además, los tíos del Pequeño J, de 20 años, Manuel Valverde (’Sherranasho’) y Luis Valverde (’Chuman’), aparecen en registros de antecedentes penales en Perú como integrantes de la banda Los Injertos del Nuevo Jerusalén que operaba en el distrito de La Esperanza, enfrentada a organizaciones rivales como ‘La Jaurí’ y ‘El Gran Marquez’.
De igual manera, el abuelo, el patriarca de la familia, José Luis Valverde Flores, también estuvo involucrado en la política al militar en el Movimiento Regional Trabajo más Trabajo, fundado por Elías Rodríguez Zavaleta, excongresista aprista y, tal como su decendencia, figura en registros policiales por el delito de hurto agravado (con arma).
