Prontuario criminal familiar del Pequeño J: Droga, política y piedra libre en Perú

Pero el hombre no sólo participaba en el crimen organizado —al igual que los tíos paternos—, sino que además militaba en la política.

image

De hecho, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú indica que el padre del Pequeño J militó en el partido Alianza para el Progreso (APP) entre 2006 y 2007, bajo el liderazgo de César Acuña, gobernador regional de La Libertad. Más tarde se inscribió en el Movimiento Regional para el Desarrollo con Seguridad y Honradez, impulsado por Elidio Espinoza Quispe, exalcalde de Trujillo y coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP), según revela la prensa peruana.

Además, los tíos del Pequeño J, de 20 años, Manuel Valverde (’Sherranasho’) y Luis Valverde (’Chuman’), aparecen en registros de antecedentes penales en Perú como integrantes de la banda Los Injertos del Nuevo Jerusalén que operaba en el distrito de La Esperanza, enfrentada a organizaciones rivales como ‘La Jaurí’ y ‘El Gran Marquez’.

image Las fotos de la redes sociales de El Pequeño J

De igual manera, el abuelo, el patriarca de la familia, José Luis Valverde Flores, también estuvo involucrado en la política al militar en el Movimiento Regional Trabajo más Trabajo, fundado por Elías Rodríguez Zavaleta, excongresista aprista y, tal como su decendencia, figura en registros policiales por el delito de hurto agravado (con arma).

